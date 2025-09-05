পুরনো চায়না বাজারে উদ্ধার 25 লক্ষ টাকা, গ্রেফতার 1

টাকার উৎস বা সেই সংক্রান্ত নথি দেখাতে পারেননি ধৃত ব্যক্তি ৷ উদ্ধার হওয়া টাকার পুরোটাই 500-র নোট ৷
Published : September 5, 2025 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: পুজোর প্রাক্কালে শহরে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা ৷ পাঁচশোর ব্যাংক নোটে উদ্ধার করা হয়েছে 25 লক্ষ টাকা ৷ ঘটনাস্থল হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকার পুরনো চায়না বাজার ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলায় হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকার পুরনো চায়না বাজার নজরদারি শুরু করে পুলিশ ৷
গোপন সূত্রে বেহিসেবি এই টাকা সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশ জানতে পারেন, বিপুল পরিমাণে অবৈধ নগদের লেনদেন হবে ৷ সেই সূত্রে পুরনো চায়না বাজারে অভিযান চালানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, পুরনো চায়না বাজার স্ট্রিটের 14/2-এর বিক্রম চাঁদ মার্কেটের এক তলার 11 নম্বর ঘরের সামনে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ৷
ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখা যায় ৷ তাঁর সঙ্গে একটি থলি ছিল ৷ সেই থলিতে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে 25 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয় ৷ এরপর তাঁকে আটক করে নিয়ে আসা হয় থানায় ৷ জিজ্ঞাসাবাদে ওই টাকার উৎস বা সেই সংক্রান্ত কোনও নথি দেখাতে পারেননি ধৃত ব্যক্তি ৷ এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সঞ্জীব মজুমদার, বয়স 49 বছর ৷ তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার দেবাইপুকুর রোডে ৷ জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া 25 লক্ষ টাকার পুরোটাই পাঁচশোর নোট ৷ মোট 2500টি নোট গোনা হয়েছে ৷ এই বিপুল পরিমাণ নোটের উৎস কী, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
লালবাজার সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃত সঞ্জীবকে জেরা করা হচ্ছে ৷ তাঁর কাছে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কীভাবে এল এবং তিনি ওই এলাকায় এই টাকা নিয়ে কী করছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ কাদের কাছে এই টাকা হস্তান্তর করছিলেন, তাও জিজ্ঞাসাবাদে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷