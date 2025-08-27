কলকাতা, 27 অগস্ট: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনীভূত নিম্নচাপ ৷ ঘূর্ণাবর্তের কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশার উপকূল সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 28 অগস্ট পর্যন্ত ওই অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়া নিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে ৷ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলেও তা ক্রমশ মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে ৷ সেই কারণে এর প্রভাব রাজ্যে সেভাবে পড়বে না ৷ ওড়িশাতে এর প্রভাব বেশি থাকবে ৷ মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে ৷
আজ দিনের দিনের শুরুতে আংশিক এবং পরে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
মৌসুমী বায়ু সক্রিয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না-থাকলেও রোদ-বৃষ্টির খেলা চলবে ৷ আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মৌসুমি অক্ষরেখা এই মুহূর্তে রাজ্যে দিঘার উপর দিয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে আজ, বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ কখনও পরিষ্কার আকাশ আবার কখনও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। এই কারণে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু এলাকায়। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বুধবার ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়াতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার থেকে দুর্যোগের সম্ভাবনা বাড়বে। ওই দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শুক্রবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।
উত্তরবঙ্গে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তরের সব জেলাতেই। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টি পরিমাণ কমবে।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ।