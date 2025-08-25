কলকাতা, 25 অগস্ট: নিম্নচাপের মেঘে ঢাকা আকাশ ৷ রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিভেজা সারাদিন ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ নেমে 30 ডিগ্রির নীচে। দিনভর দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে নতুন করে তৈরি হতে চলেছে নিম্নচাপ অঞ্চল। এর ফলে সপ্তাহভর রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷
আজ, সোমবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 থেকে 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা পুরুলিয়া, দিঘার উপর দিয়ে গিয়েছে। এই দুইয়ের প্রভাবে রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি আপাতত চলবে ৷ তবে নিম্নচাপের গতিপথের ওপর বাংলায় বৃষ্টির বৃদ্ধি-হ্রাস নির্ভর করবে ৷ বৃষ্টি আপাতত চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বর্ষণের পূর্বাভাস ৷ ইতিমধ্যে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে ৷
দক্ষিণবঙ্গ: সোমবার অর্থাৎ 25 অগষ্ট সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে বজ্রপাত, দমকা হাওয়া বইতে পারে।
মঙ্গলবার অর্থাৎ 26 অগষ্টেও সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভার আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ৷ বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গ: সোমবার সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷
মঙ্গলবার অর্থাৎ 26 অগষ্টেও একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
রবিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.5 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 99 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 88 শতাংশ।