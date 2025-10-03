নিম্নচাপ দূরে সরলেও বঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে কী বলছে হাওয়া অফিস ?

নিম্নচাপ দূরে সরলেও বঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে কী বলছে হাওয়া অফিস ?
নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গের ওপর রয়েছে ৷ আগামী কয়েকদিন কেমন থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : October 3, 2025 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ ক্রমশ ওড়িশার দিকে অগ্রসর হলেও এখনই বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই রাজ্যবাসীর ৷ বৃষ্টি আজও চলবে ৷ তবে ধীরে ধীরে তা কমবে। তবে নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব না-পড়লেও লক্ষীপুজো পর্যন্ত বঙ্গে থাকছে বৃষ্টি ৷ আজ, শুক্রবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি ও 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন জানাচ্ছে, গভীর নিম্নচাপটি বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে । ঘণ্টায় প্রায় 17 কিমি বেগে অগ্রসর হয়ে ওডিশার গোপালপুর উপকূলে গভীর নিম্নচাপ আকারে প্রবেশ করেছে । এইসময় ঝোড়ো হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় 55-65 কিলোমিটার। যা সর্বোচ্চ দমকা হাওয়ায় 75 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছয়। শক্তিশালী নিম্নচাপটি দক্ষিণ উপকূল ওডিশায়, গোপালপুরের কাছে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ওড়িশা অতিক্রম করেছে ৷ ধীরে ধীরে তা দুর্বল হয়ে আজ সকালে সেটি নিম্নচাপে পরিণত হবে।
বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপটি বঙ্গ উপকুল থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে । তবুও এর পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গের ওপর রয়েছে ৷ ফলসরূপ শারোদৎসবের শেষ বেলায় বৃষ্টি পুজোর আনন্দে তাল কেটেছে ৷ আগামী সাতদিনে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে ৷ ইতিমধ্যেই দেশের একাংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে ৷ তবে বঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায়ের দিনও আসন্ন ৷ সাধারণত 12 অক্টোবরের মধ্যে বর্ষা বঙ্গ থেকে বিদায় নিয়ে থাকে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
3 অক্টোবর, শুক্রবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরভূমে এক-দু’টি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে । দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে। দক্ষিণ 24 পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷ অন্যান্য জেলায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বৃষ্টি । বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা।
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস । এক-দু’টি জায়গায় বজ্রপাতসহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
7 অক্টোবর, মঙ্গলবার: সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
8 অক্টোবর,বুধবার: সব জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গ আবহাওয়ার পূর্বাভাস
3 অক্টোবর, শুক্রবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ওপরের পাঁচটি জেলার সবকয়টিতেই কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে। কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস । কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
7 অক্টোবর ও 8 অক্টোবর অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার: সব জেলায় বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে চলেছে দফায় দফায় ৷ গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 26.6 মিলিমিটার। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ সর্বনিম্ন 88 শতাংশ ৷