মঙ্গলে কি অমঙ্গলের সংকেত ? সতর্কতা মেনে চলুন রাশিফলে

কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 12:02 AM IST

মেষ: প্রেমের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির কারণে আপনি চিন্তিত থাকবেন। যাই হোক না কেন, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার তাই এটাকে মনের মধ্যে বেশি জায়গা দেবেন না। যদি কোনও সমস্যা থাকে, আপনার প্রেমাস্পদর সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন। আজ কাজের জায়গায় আপনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন।ফেলে রাখা কাজ খুব বিরক্তিকর হলেও আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী আপনার কাছ থেকে সময়ে কাজ নেওয়ার জন্য চাপ দেবে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনি খুব বেশি প্রত্যাশা করলে হতাশা ছাড়া কোনও লাভ হবে না।

বৃষ: আপনার মধুর কথায় আপনি আপনার সঙ্গীকে প্রভাবিত করেন। সম্পর্কে আপনার প্রতিপত্তিশালী অবস্থানের আপনি সুবিধা নেওয়ার পরিকল্পনা করবেন। আজকে আপনার সাফল্য নিশ্চিত, কেননা কম খাটনিতেই তা আপনি অর্জন করবেন। সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা করবেন না। জড়বাদী দুনিয়া আজ আপনাকে প্রলুব্ধ করবে। মুখ্য দায়িত্বগুলি থেকে আজ আপনার মনোযোগ মূল্যহীন জিনিসের দিকে সরে যাবে। আজকের দিনটি আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভালো যাবে।

মিথুন: সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনন্দে থাকাটাই আজ আপনার মূল লক্ষ্য। আপনি আপনার কাজে একদম যথাযথ থাকার চেষ্টা করবেন কিন্তু বেশিরভাগ কাজেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যদিও উৎকর্ষ লক্ষ্যে পৌঁছনো কঠিন, তবে তা অসম্ভব নয়। যত সময় যাবে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামর্থ্য পুনরায় অর্জন করবেন। আপনি সুফল পাওয়ার জন্য নানারকম কৌশল ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। খুব সাফল্যের সঙ্গে নিজের কাজ আজ আপনি শেষ করতে পারবেন বলে লক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিস্বরূপ, সারাদিন আপনি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাটাবেন।

কর্কট: আপনার খুব কাছের প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনি আনন্দঘন মূহূর্ত কাটাতে পারেন। নাটকীয়ভাবে নিজের প্রেমাস্পদকে নিজের প্রেমপ্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল মন আপনাকে সযত্নে সাহায্য করবে।আপনি চাইবেন নিজের প্রেমিকের চোখে আজ বিশেষ মানুষ হয়ে ওঠার।যদি নিজের ষষ্ঠেন্দ্রিয় খোলা রাখেন তাহলে দিনটি কিছুটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।এটা হলো রীতিবিরুদ্ধ কাজ করবার সঠিক সময়।আপনার সৃজনশীল মন আপনাকে বাস্তববাদী হতে বাধা দেবে।

সিংহ: আপনি সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারার জন্য হতাশ হয়ে পড়বেন এবং তার জন্য আপনাকে হতাশা উত্তরণের জন্য লড়াই করতে হবে।এই পরিস্থিতিতে আশা ত্যাগ করবেন না এবং আকাঙ্খিত ফল লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আপনার যে কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোতে মনোসংযোগ করুন তাতে আপনার লাভ, নয়তো আপনার কর্মক্ষমতা অনুতপাদক ক্ষেত্রে ধ্বংস হবে।আপনার সহকর্মীর সঙ্গে আপনি হার্দিক সম্পর্ক বজায় রখবেন, কারণ পরবর্তীক্ষেত্রে তাদের সহায়তা আপনার প্রয়োজন হবে।

কন্যা: আপনার নিজের স্ত্রীর সন্তুষ্টিবিধান করা কঠিন হবে। যদি নিজের স্ত্রীকে সুখী দেখতে চান, তাহলে অন্তত তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করুন। নিজের কর্মজীবনে, আপনার মনে হবে যে নিজের বুদ্ধিমত্তাকে আপনি সঠিক কাজে লাগাচ্ছেন না। আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইবেন এবং নিজের বস ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবেন। যদি নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে একনাগাড়ে কাজ করে যান, তাহলে প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন।

তুলা: আজকের এই শ্রমসাধ্য কিন্তু সন্তোষজনক দিনটি আপনি শেষ করতে চাইতে পারেন আপনার প্রেমিকার সঙ্গে একটা দারুণ সময় কাটিয়ে। আপনার প্রেমিকার মেজাজও আজ স্ফূর্তিপূর্ণ থাকবে। আপনার দায়িত্ববোধ প্রদর্সনের এটা অভাবনীয় সুযোগ।কর্মক্ষেত্রে, আপনার ওপর অর্পিত কাজকে আপনি সম্পূর্ণ শেষ করবেন।আপনার নৈতিক গুণাবলীর জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। আপনার কাজের অভ্যেস, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সমবেদনাপূর্ণ স্বভাব, সবকিছুই উচ্চ প্রশংসিত হবে।

বৃশ্চিক: আপনি যদি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সময় কাটিতে চান, তাহলে যাতে আনন্দের সহকারে কিছু ভালো সময় কাটিতে পারেন সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। নতুন বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য এটি একটি ভালো দিন হতে পারে। বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য সময় দিতে চাইলে তা সহায়ক হতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নিজের শরীর-স্বাস্থ্য অবহেলা করে ঊর্ধ্বতনদের অনুসরণ করার দিকে ঝুঁকতে পারেন। নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর তীব্র ইচ্ছা ও মনোযোগ সাফল্য আনতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রশংসিত হতে পারেন।

ধনু: আপনার আবেগ আপনি ভালোই সামলাতে পারেন, কিন্তু আপনার সঙ্গীর কাছে আপনাকে মনের ভাব আরেকটু বেশি প্রকাশ করতে হবে। আপনার স্বভাবের সত দিকটি আপনার প্রিয়তমের পছন্দ হবে কিন্তু আপনার সোজাসাপটা কথায় তিনি দুঃখ পেতে পারেন। আপনি যে উদ্যমী ও আশাবাদী, তা আপনার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু আজকে উদ্যমের অভাব থাকায় আপনি মর্মাহত হবেন। কর্মক্ষেত্রে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে ও তা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিক থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবে। কিন্তু আপনার চাকরির ক্ষেত্রে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা উচিত না।

মকর: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার পরিকল্পনা ও চাহিদা সম্পর্কে কথা বলার জন্য এটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। আলোচনা চলাকালীন আপনার সঙ্গীর সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিন। বন্ধুবান্ধব ও ভাইবোনদের সঙ্গে লং ড্রাইভে বা কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে আসার জন্য এটি একটি দারুণ দিন হতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে, নতুন কাজে প্রবেশ করার আগে আপনাকে একটি পুরনো প্রোজেক্টের পুনর্মূল্যায়ন করতে হতে পারে। কাজটি আরেকবার পর্যালোচনা করলে এগিয়ে যেতে সাহায্য হতে পারে। আপনার মূল্যবান পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে।

কুম্ভ: প্রিয় মানুষটির ভালো ব্যবহার আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে। সুতরাং, আপনার মনে রাখা দরকার হতে পারে যে, সঠিক বোঝাপড়া, ধৈর্য এবং অঙ্গীকার হল একটি সুস্থ সম্পর্কের চাবিকাঠি। সুনাম বা আশীর্বাদ পেতে অন্যদের শ্রদ্ধা করতে শিখুন। পরিবারের কোনও সদস্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হলে কার্পণ্য করবেন না। পেশাগত ক্ষেত্রে, কিছু বিধিনিষেধের জন্য আপনি বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে পারেন। নিজেকে গুছিয়ে নিন এবং সাফল্যের পথ মসৃণ করতে সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠুন।

মীন: আপনি সফলভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কোয়ালিটি টিইম কাটিনোয় সবকিছু বেশ ভালো হতে পারে। একসঙ্গে ডিনার করা বা ছবি দেখা আপনাদের সম্পর্কের উষ্ণতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে পারে। বিশেষত টিকাপয়সার ব্যাপারে অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছার মাধ্যমে আপনি যে সহজাত ভালো মানুষ, তা প্রকাশ পেতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি আপনার উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনাগুলি কাজে লাগানোর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। সুতরাং, আজকের দিনের জন্য ওগুলি পিছিয়ে দিন, কারণ আজ হয়তো ওসবের পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়।

