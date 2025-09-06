রাতপোহালেই ফের এসএসসি পরীক্ষা, কী-কী সঙ্গে নেওয়া যাবে, মানতে হবে কোন-কোন নিয়ম

পরীক্ষা নিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন৷ শনিবার সাংবাদিক বৈঠকও করেন কমিশনের চেয়ারম্যান৷
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ নয় বছর পর ফের হচ্ছে এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। রাত পোহালেই নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পরীক্ষা নেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আদালতের নির্দেশ মেনেই পরীক্ষা নিচ্ছে এসএসসি।
কমিশনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, আগামিকাল রবিবার দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। তবে অ্যাডমিট কার্ডে সকাল 11টায় পৌঁছানোর কথা লেখা থাকলেও নিরাপত্তার কারণে সেই সময় আরেকটু এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকাল 10টা থেকে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।
এসএসসি-র থেকে আরও জানা গিয়েছে, 10টা থেকে সাড়ে 10টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়া হবে। বেলা 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পৌনে 12টা নাগাদ প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হবে। কিন্তু 12টার আগে প্রশ্নপত্র কোনোভাবেই দেখতে পারবেন না পরীক্ষার্থীরা।
এসএসসি-র তরফ থেকে আরও জানা গিয়েছে, পৌনে 12টায় একটি মুখবন্ধ খাম হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। সেখানে প্রশ্নপত্র এবং ওএমআর শিট, দুটোই থাকবে। কিন্তু সেই সময় প্রশ্নপত্র দেখা যাবে না। শুধুমাত্র সেই সময় উত্তরপত্রে নিজের নাম, রোল নম্বর লিখবেন পরীক্ষার্থীরা। এক থেকে পাঁচ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি পূরণ না-করেন, তাঁর উত্তরপত্র দেখা হবে না৷ বাতিল করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে সতর্ক থাকতে হবে। যিনি পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব থাকবেন, তাঁকে দেখে নিতে হবে পরীক্ষার্থী সই করেছেন কি না! পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র খুলবেন দুপুর 12টায়।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, "সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশ করানোর আগে ভালো করে চেক করা হবে। মহিলা পরীক্ষার্থীদের জন্য একটা এনক্লোজার থাকবে। পরীক্ষার্থীরা একমাত্র অ্যাডমিট কার্ড এবং পেন নিয়ে প্রবেশ করবেন পরীক্ষা কেন্দ্রে। তবে আমরা সকল পরীক্ষার্থীর জন্য পেনের ব্যবস্থা রেখেছি। ফলে যদি কেউ পেন না-নিয়ে আসেন, তাতেও সমস্যা হবে না। প্রশ্নপত্রের মধ্যে নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা থাকবে। যদি কেউ প্রশ্ন ফাঁস করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি কে, তা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারব। সব পরীক্ষাকেন্দ্রই স্পর্শকাতর।"
কমিশনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, হেড ইনচার্জের ঘর পর্যন্ত মোবাইল নিয়ে ফোন যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। তার নম্বর দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর দেড়টায়৷ তবে তা শুধু সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য। আর বিশেষভাবে সক্ষম বা স্ট্রাইব নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা দেবেন, তাঁদের জন্য সময় দুপুর 2টো।
এই বছর পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 5 লাখ 65 হাজার। এর মধ্যে 3 লাখ 19 হাজার 919 জন নবম থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা অর্থাৎ 7 তারিখের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 2 লাখ 46 হাজারের থেকে একটু বেশি। আগামিকাল 636টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে আগামী 14 তারিখ 478টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে।