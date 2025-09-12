অশান্ত নেপাল থেকে ফিরলেন 9 পরিযায়ী শ্রমিক, শোনালেন হাড়হিম করা কাহিনি

অশান্ত নেপাল থেকে ফিরলেন 9 পরিযায়ী শ্রমিক, শোনালেন হাড়হিম করা কাহিনি
কাঁসার বাসন তৈরির কাজে গিয়েছিলেন এই শ্রমিকরা৷ বাঁকুড়ায় ফিরে শোনালেন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা৷
Published : September 12, 2025 at 4:42 PM IST
বাঁকুড়া, 12 সেপ্টেম্বর: বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে নেপাল৷ মাঝে মাঝে গুলি-বোমার শব্দে কাঁপছে ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ৷ চলছে কারফিউ। এই পরিস্থিতিতে কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে সেখান থেকে বাঁকুড়ায় ফিরলেন নয়জন পরিযায়ী শ্রমিক৷ শোনালেন সেই হাড়হিম করা কাহিনিও৷
বাঁকুড়ায় একসময় বিখ্যাত ছিল কাঁসার বাসন তৈরির শিল্প। জেলার বহু মানুষের রুজিরুটি হতো এই শিল্পের মাধ্যমে৷ ধীরে ধীরে বাঁকুড়া জেলায় এই শিল্পে মন্দা আসে৷ কিন্তু যাঁরা শিল্পী৷ যাঁরা কাঁসার বাসন তৈরিতে দক্ষ৷ তাঁদের কাজের অভাব হয়নি৷ যদিও রোজগারের তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়েছিল তাঁদের৷
বাঁকুড়া জেলার হীড়বাঁধ ব্লকের মলিয়ান, সিমলাপাল ব্লকের লক্ষ্মীসাগর-সহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশো মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে নেপালে কাঁসার বাসন তৈরি করতে যান৷ কেউ কেউ তো 15-20 বছর ধরে সেখানে থেকে এই কাজ করছেন৷ কেউ কাজ করেন নেপালের বীরগঞ্জে৷ কেউ আবার কাজ করেন কাঠমান্ডু৷ নেপালের অন্য অনেক জায়গাতেও এই কাজ করতে গিয়েছেন বাঁকুড়ার শ্রমিকরা৷
কিন্তু নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাঁরা সমস্যায় পড়ে যান৷ যে যেখানে ছিলেন, সেখানেই আটকে পড়েন৷ ঠিকমতো পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না৷ ফলে বাঁকুড়ায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন৷ শুক্রবার সেই পরিবারগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিবারের উদ্বেগের অবসান হল৷ কারণ, ওই পরিবারগুলির নয়জন সদস্য, যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে নেপালে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন৷
এই পরিযায়ী শ্রমিকরা বীরগঞ্জে ছিলেন৷ ওই পরিযায়ী শ্রমিক দলের সদস্য দীপেন কর্মকার, মন্টু কর্মকাররা জানালেন, কারখানায় কাজ করার পর স্থানীয় যে বাজারে তাঁরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে যেতেন, সেই বাজার এলাকা কয়েকদিন ধরে অশান্ত হয়ে রয়েছে৷ ফলে তাঁরা কয়েকদিন বাইরে বের হতে পারেনি৷ তার পর যখন শুনলেন যে কারফিউ কিছুটা হলেও শিথিল করা হয়েছে, তখনই তাঁরা বেরিয়ে পড়েন৷
দীপেন-মন্টুরা আরও জানালেন যে তাঁদের মতো অনেকেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়েছিলেন৷ কেউ পায়ে হেঁটে৷ কেউ গাড়ি ভাড়া করে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে পৌঁছান৷ যাঁরা গাড়িতে এসেছেন, তাঁদের অনেককেই বেশি টাকা গুনতে হয়েছে ভাড়ার জন্য৷ তবে এই নয়জনের দলটি কারফিউ শিথিল হতেই পায়ে হেঁটে সীমান্তে পৌঁছান৷ তার পর প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন৷
সেখান থেকে তাঁরা বিহারের রক্সৌল স্টেশনে যান৷ তার পর ট্রেনে দুর্গাপুরে আসেন৷ সেখানে থেকে সড়ক পথে বাঁকুড়ায়৷ বাঁকুড়ায় ফিরে স্বস্তিতে দীপেন-মন্টুরা৷ তবে তাঁরা জানালেন, এখনও অনেকে নেপালে আটকে৷ ফলে সেই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন৷
পুজোর মুখে এই শ্রমিকরা আপাতত কর্মহীন হয়ে পড়লেন৷ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠছে, তার প্রেক্ষিতে শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার৷ পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে এলে তাঁদের এককালীন 5 হাজার টাকা এবং পরবর্তী এক বছরে মাসে 5 হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার৷ এই প্রকল্পের নেপাল থেকে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকরাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন? এই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়৷ এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও বক্তব্যও মেলেনি৷
বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন জানান, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কন্ট্রোলরুম ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার কোনও পরিযায়ী শ্রমিক যদি ওখানে আটকে থাকেন, তাঁরা যোগাযোগ করলে তাঁদের সবরকম সহায়তা করা হবে প্রশাসনের তরফ থেকে।