ETV Bharat / state

আর নয় অপেক্ষা, এই রাশিদের এবার অর্থভাগ্য তুঙ্গে; কারা তালিকায় ?

বেশকিছু রাশির জাতকরা আর্থিক ক্ষেত্রে লাভবান হবেন ৷ আবার কিছু কিছু রাশির জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে আজ ৷ বুধবার কেমন কাটবে ? দেখুন রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 12:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: আপনি মানসিক সমর্থন পাবেন ও সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান সম্পর্কে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাবেন, যা আপনাকে সীমাহীন আনন্দ এনে দেবে। আজকে উপার্জনের দিক থেকে আপনার ভাগ্য খুব ভালো যাবে না। কিন্তু, কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিক থেকেও আজকের দিনটি ভালো না। কিন্তু, নতুন প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনি এগিয়ে যাবেন। আজকে কোনও উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন।

বৃষ: প্রেম জীবনের জন্য খুবই ভালো দিন, কেননা প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। আজকে আপনার রোমান্টিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, কেননা আপনি সম্ভবত আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবেন। আপনি যেহেতু আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে খুবই অনিশ্চয়তায় ভোগেন, অন্যের সাহায্য নেওয়া ভালো হবে, কিন্তু খেয়াল রাখবেন তারা যেন আপনার শুভাকাঙ্খী হন। আপনাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং আপনাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মিথুন: আজকে একটি প্রগতিশীল দিন। যদিও সময়টি উপভোগ করার সময়ে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে সমঝোতাই মূলমন্ত্র। আপনি ত্যাগ করতে শিখলে সবকিছু বদলে যাবে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজকর্ম আয়োজন করার জন্য আজ ভালো দিন। এই সময় সকল কার্যকলাপ সাজানোর সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। বাকি থাকা কাজের দিকে আপনাকে মন দিতে হবে। একসঙ্গে নানা কাজ করলে কর্মক্ষেত্রে কাজ ভালো হবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও আজকের দিনটি উজ্জ্বল!

কর্কট: সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও কিছু ঠিক থাকবে না। মতের অমিল বা মানসিকতার অমিল প্রজন্মগত ব্যবধান বাড়িয়েই চলবে। সেইজন্য, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার অপ্রয়োজনীয়ভাবে তর্কাতর্কি শুরু হতে পারে।কর্মজগতে আপনার প্রচেষ্টার জন্য তুমুল প্রশংসা পাবেন এবং তা আপনাকে অধিকতর সুখী করে তুলবে। আপনার এই ভেবে খুব ভালো লাগবে যে আপনার সহকর্মীরা আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনি আরও দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক হবেন। স্বাস্থ্যের বিচারে বলা যায়, আপনি ছোটখাটো দুর্ঘটনা থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন।

সিংহ: আপনাকে কিছু জিনিস মানিয়ে নিতে শিখতে হবে যদি আপনি চান পরিস্থিতি আপনার স্বপক্ষে থাকুক। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার কাছ থেকে আনুগত্য এবং প্রতিশ্রুতি দাবি করতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার প্রতি প্রসন্ন হতে পারে। আপনি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম উপভোগ করতে পারেন তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি ঝুঁকি আছে এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন না। পেশাগতভাবে আপনি যা কিছু শুরু করবেন তা কার্যকরী হবে। দিনের শেষে ভালো সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা এবং উদ্যোগগুলি ফলপ্রসূ হতে পারে।

কন্যা: আপনি আজ অতীতের সমস্ত ভালো কাজের সুফল পেতে পারেন। আপনি অন্যের আদেশ অনুযায়ী না চলে, সবকিছুকে নিজের মতো করে পরিচালনা করতে পছন্দ করবেন। যদিও অন্যের উপর হম্বিতম্বি না করে, নিজে শান্ত ও ধীরস্থির থেকে সব কাজ করা আপনার পক্ষে আদর্শ। আপনি নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার দ্বারা আপনার প্রিয়জনকে মোহিত করতে পারেন। আপনি সৃজনশীল প্রকল্পগুলিতে আপনার সময় এবং শক্তি বিনিয়োগ করতে পছন্দ করতে পারেন। অর্থ উপার্জনের জন্য আজকের দিনটি এত শুভ নয়।

তুলা: আজ, আপনি নিজের কাজ এবং আমোদপ্রমোদ উভয়ই কিছুটা উপভোগ করবেন। যাইহোক, দায়িত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আপনি যেন এই মূহূর্তে বেতনবৃদ্ধির কথা ভাববেন না।বর্তমান কাজের স্ট্যাটাস মূল্যায়ন করলে আপনি একটা নিয়মবদ্ধ কর্মপদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে পারবেন। আজকের সারাদিন আপনার সামাজিক পারস্পরিক আদান-প্রদান ও যোগাযোগের মধ্যে কাটবে।এর জন্য আপনার প্রচুর এনার্জিও খরচ হবে, শেষপর্যন্ত নিজেকে আপনার চাপপীড়িত মনে হবে। নিজেকে শান্ত রাখার জন্য যোগব্যায়াম বা আধ্যাত্মিক ধ্যান অনুশীলন করুন।

বৃশ্চিক: আজকে আপনি অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ রাস্তা বেছে নেবেন। আপনি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন না ও সম্পর্কের সমস্যাগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলানোর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন। আপনার সম্পর্কের দেওয়া-নেওয়ার দিকটির কারণে প্রেমের সম্পর্কটি সন্তোষজনক হবে। আজ ব্যক্তিগত ঋণ না নেওয়ার চেষ্টা করুন, কেননা পরিশোধ করতে দেরি হওয়ার কারণে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। আপনার মনে হবে আপনি বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী যথাযথ পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না।

ধনু: আপনার নেতৃসুলভ স্বভাবে আপনার আশেপাশের লোকজন মুগ্ধ হয়ে যাবে। আপনি নেতৃত্ব দেবেন ও আপনার এক ডাকে সবাই জড়ো হয়ে যাবে। আর আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে, সব বাধা অতিক্রম করে শীর্ষে পৌঁছে যাবেন। আজ আপনি আপনার প্রিয়তম ও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর মেজাজে থাকবেন। আপনি এমনিতেই দুহাতে জলের মতো টাক খরচ করেন আর আজকে আপনি খরচ করতেও চাইবেন। ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপেও আপনি ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন।

মকর: আপনি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এই টালমাটাল সময়ের মধ্যেও আশা হারাবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখুন ও সমস্যাগুলির মুখোমুখি হন। এছাড়াও, চট করে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না বা চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না, তাতে হার আপনারই হবে। আজকে কোনও কাজ করার থেকে কাগজেকলমে তার পরিকল্পনা করাই শ্রেয়। আজকে কাজ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য ভালো দিন, সেগুলি করার জন্য নয়।

কুম্ভ: আজকে আপনাকে অনেক চড়াই ভাঙতে হবে! যদিও দৈব আপনার সহায়, আপনি প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। অন্যদিকে কাজের ক্ষেত্রে আজ একটি ঘটনাবহুল দিন। আজ হয়তো আপনি কোনও বড় ব্যবসায়িক লেনদেন এবং এমনকি নতুন প্রকল্পও শুরু করবেন। এতেই আপনার সব শক্তি লেগে যাবে এবং আপনি তাড়াতাড়ি কাজ গুটিয়ে ফেলবেন। সঙ্গীর সঙ্গে মতানৈক্য বা বিবাদের সম্ভাবনা আছে। ফলে আপনাকে নিজের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। মেপে কথা বলাই পরম সুখের মূল চাবিকাঠি।

মীন: আজ নিজের উন্নতিতে মনোনিবেশ করার দিন। আপনি আজ শিক্ষামূলক সভা অথবা ওয়ার্কশপে অংশ নিতে পারেন। স্বনিযুক্ত লোকেরা বিকেলে লোভনীয় ব্যবসার খোঁজ পেতে পারেন। আজকে আপনি প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কাজেই পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করার এটিই সঠিক সময়। ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য একটি ওয়ার্কআউট রুটিন তৈরি করুন এবং প্রতিদিন সেই অনুযায়ী শরীরচর্চা করুন। আজ আপনি সবাইকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন এবং আপনি কিছু অভাবী সংস্থাকেও আর্থিক অনুদান দিতে পারেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE WEDNESDAY 8TH OCTOBERআজকের রাশিফলASTROLOGICAL PREDICTIONS8TH OCTOBER RASHIFALDAILY HOROSCOPE FOR 8TH OCTOBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.