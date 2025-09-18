ETV Bharat / state

অঙ্গদানে রাজ্যের প্রবীণতম! 76-এ ব্রেন ডেথ প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তার, লিভার-কিডনি পেলেন দুই রোগী

কর্মজীবনে অঙ্গদানের গুরুত্ব প্রচার করেছেন সঞ্চিতা বকসি৷ তাই শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরা তাঁর অঙ্গদানের ব্যবস্থা করলেন৷

Organ Donation
অঙ্গদান (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: কর্মসূত্রে জড়িয়ে ছিলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে৷ অঙ্গদানের গুরুত্ব বুঝিয়ে গিয়েছেন নিরলসভাবে৷ মৃত্যুর পরও থামল না তাঁর সেই চেষ্টা৷ অঙ্গদানের মাধ্যমে তিনি বেঁচে রইলেন আরও অনেকের শরীরে৷ পাশাপাশি তৈরি হল নজিরও৷ তিনিই পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম ব্যক্তি, যাঁর অঙ্গদান করা হল৷

এই পর্যন্ত যাঁর কথা পড়লেন, তাঁর নাম সঞ্চিতা বকসি৷ রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা৷ গত 11 সেপ্টেম্বর তাঁর ব্রেন ডেথ হয়৷ তার পর 76 বছরের সঞ্চিতা বকসির একাধিক অঙ্গ দান করা হয়৷ প্রসঙ্গত, এই নিয়ে চলতি বছরে বাংলায় অঙ্গদানের সংখ্যা দাঁড়াল 14।

পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউটাউনের বাসিন্দা সঞ্চিতা বকসি দীর্ঘদিন ধরে বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন৷ তবে তাঁর কোনও গুরুতর অসুস্থতা ছিল না৷ গত 9 সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর বেনস্ট্রোক হয়৷ সেই রাতেই তাঁকে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷

দু’দিন পর, গত 11 সেপ্টেম্বর তাঁর ব্রেন ডেথ হয়৷ তার পরও তাঁকে দু’দিন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়৷ কারণ, তাঁর ছোট মেয়ে থাকেন কানাডায়৷ সেই মেয়ের ইচ্ছেতেই তাঁকে আরও দু’দিন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল৷ তার পর পরিবারের সম্মতিতে গত 13 সেপ্টেম্বর সঞ্চিতা বকসির একাধিক অঙ্গ দান করা হয়৷ সেই রাতেই তাঁর লিভার ও কিডনি দু’জন রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়৷

তাঁর লিভার প্রতিস্থাপিত হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 48 বছরের এক পুরুষের শরীরে। অন্যদিকে তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়েছে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 49 বছরের এক মহিলার শরীরে। এই দু’জন রোগী এখন সুস্থই আছেন৷ এছাড়া তাঁর কর্নিয়াও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে অঙ্গদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে থাকা ন্যাশনাল অরগ্যান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট অরগাইজেশন বা নোটোর মাধ্যমে৷ এই সংস্থার অধীনেই কাজ করে আঞ্চলিক বা রাজ্যের অঙ্গদান সংস্থা৷ কলকাতা থেকেই পরিচালিত হয় পূর্বাঞ্চলের রোটো বা রিজিওনাল অরগ্যান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট অরগাইজেশন৷

সঞ্চিতা বকসির অঙ্গদানের বিষয়টিও এই সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে৷ তারাই জানিয়েছে যে এর আগে এত বেশি বয়সের কারও অঙ্গদান করা হয়নি৷ ফলে সঞ্চিতা বকসিই রাজ্যের প্রবীণতম ব্যক্তি যাঁর অঙ্গদান করা হল৷ সঞ্চিতা বকসির বড় মেয়ে অনিন্দিতা বকসি বলেন, "আমার মা অঙ্গদানে ইচ্ছুক ছিল। মা চাকরিজীবনেও এই ধরনের অনুষ্ঠান হলে সবসময় উপস্থিত থাকতেন। মাকে আমরা হারাচ্ছি। কিন্তু এতগুলো মানুষের মধ্যে আমরা মাকে ধরে রাখব।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রায় তিন দশক ধরে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সঞ্চিতা বকসি। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো জনস্বাস্থ্য উদ্যোগে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন তিনি। তার পর তিনি 2006 সালের নভেম্বরে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা পদে নিযুক্ত হন।

2009 সালের এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত ওই দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর দায়িত্বকালে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে তাঁর উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের জীবনরক্ষাকারী গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি সক্রিয়ভাবে সচেতনতা বাড়িয়েছিলেন। ফলে জীবদ্দশায় অঙ্গদান নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল প্রয়াণের পর এই অঙ্গদানের মাধ্যমে৷

