লাগাতার বৃষ্টিতে বেড়েছে গঙ্গার জলস্তর, সামশেরগঞ্জে নদীগর্ভে 75 মিটার এলাকা
প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর খালি করে নিরাপদস্থানে আশ্রয় নিচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বিধায়ক ৷
Published : October 5, 2025 at 1:59 PM IST
সামশেরগঞ্জে, 5 অক্টোবর: ক্রমশ গঙ্গা নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের উত্তর ও মধ্য চাচণ্ড গ্রাম ৷ শমিবার সকালে 50 মিটার এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার পর, মধ্যরাত থেকে ধীরে-ধীরে স্থলভাগের আরও 25 মিটার অংশ নদীতে মিশে গিয়েছে ৷ ফলে 24 ঘণ্টার মধ্যে 75 মিটার এলাকাকে গ্রাস করেছে গঙ্গা নদী ৷ এই ভাঙনের জেরে বিপজ্জনক পরস্থিতিতে রয়েছে নদীর তীরবর্তী দু’টি বাড়ি ৷ যে কোনও সময় বাড়ি দু’টি নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত থেকে গঙ্গা নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করে ৷ তার জেরে ভাঙন শুরু হয় ৷ প্রায় 50 মিটার এলাকা নদীতে তলিয়ে যায় ৷ সেই খবর পেয়ে শনিবার সন্ধেবেলা ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম এলাকায় আসেন পরিদর্শনে ৷ পরে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে যায় ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা ৷ কিন্তু, সরকারের তরফে কোনও স্থায়ী সমাধান করা হচ্ছে না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে উত্তর ও মধ্য চাচণ্ড গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ৷
লাগাতার বৃষ্টির জেরে গঙ্গা নদীর উচ্চ অববাহিকা থেকে জল ক্রমশ নীচের দিকে নামছে ৷ যে জল গিয়ে ফরাক্কা ব্যারাজে জমা হয় ৷ কিন্তু, একাদশীর দিন থেকে টানা বৃষ্টির কারণে গঙ্গা নদীর উচ্চ অববাহিকায় জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে ৷ এর ফলে নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করেছে ৷ শনিবার বিকেল থেকে ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ ও রামরামপুরে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রামে নদীর বাঁধে ধস নামতে শুরু করে ৷ শনিবার সকালে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে প্রায় কয়েক মুহূর্তে 50 মিটার এলাকা নদীতে বিলিন হয়ে যায় ৷ যার জেরে আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে শুরু করেছে বাসিন্দারা ৷ প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন সকলে ৷ এ নিয়ে শনিবার সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেছিলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত নদীপাড়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ কিছু ভূমি ধস হয়েছে ৷ তবে, এখনও কোনও বাড়ি ঘরের ক্ষতি হয়নি ৷"
তবে, এই পরিস্থিতি এখনকারই নয় ৷ পুজোর আগে থেকেই গঙ্গা নদীর ভাঙনের জেরে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছিলেন উত্তর ও মধ্য চাচণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা ৷ আতঙ্কের মধ্যে দুর্গাপুজো কাটিয়েছেন এই দুই গ্রামের মানুষজন ৷ বাড়িঘর ছেড়ে, চোখের জলে বহু পরিবারের পুজো কেটেছে ৷ তবে, এবার পরিস্থিতি যা, তাতে বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে, এই আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না-নিলে, বহু পরিবারকে গাছতলায় আশ্রয় নিতে হবে ৷