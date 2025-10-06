গার্ডেনরিচে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিশৃঙ্খলা: পুলিশকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার 7

গার্ডেনরিচে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিশৃঙ্খলা: পুলিশকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার 7
মহিলা পুলিশ কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ৷ রাতভর তল্লাশিতে পুলিশের জালে একাধিক ৷ অভিযুক্তের তালিকায় মহিলারাও ৷
Published : October 6, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকার পাহাড়পুর রোডে ৷ যেখানে দুই মহিলা পুলিশকর্মী-সহ চারজন আহত হয়েছিলেন ৷ শনিবার রাতের সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাত জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷ যা নিয়ে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷
উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচ এলাকার একটি প্রতিমা গত শনিবার বিসর্জনের জন্য যাচ্ছিল ৷ খুব ধীর গতিতে বিসর্জনের শোভাযাত্রা এগোনোয় যানজট তৈরি হচ্ছিল ৷ তাই বিসর্জনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরা শোভাযাত্রা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় পুজো উদ্যোক্তাদের কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু করেন ৷ যা ক্রমে বিশৃঙ্খলার আকার ধারণ করে ৷ পুলিশের উপরেই হামলা চালানো হয় ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে লালবাজার ৷
এই ঘটনায় দুই মহিলা পুলিশ কর্মী-সহ চারজন আহত হয়েছিলেন ৷ অভিযোগ, এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের চুল ধরে তাঁকে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয় ৷ দুই মহিলা পুলিশ কর্মীকেও মারধর করা হয় ৷ বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন এক কনস্টেবল ৷ তাঁর মুখে ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ তার জেরে ওই পুলিশ কর্মীর নিচের চোয়ালের অনেকগুলি দাঁত ভেঙে যায় ৷
ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় ৷ বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ আধিকারিকরা ৷ পরে গার্ডেনরিচ থানায় খুনের চেষ্টা, গুরুতর আঘাত, পুলিশের উপর হামলা, শ্লীলতাহানি এবং ষড়যন্ত্রের মতো একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয় ৷ মোট 25 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তার মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা রয়েছেন ৷
এই ঘটনা তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃতেরা হলেন, সাগর দাস, দীপ দাস, অমল গোষ, সঞ্জীবকুমার দাস, বিমল ঘোষ, স্বপন পাত্র ও গোপাল দাস ৷ এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের আরেক আধিকারিক বলেন, "যারা হামলায় যুক্ত, কাউকেই ছাড়া হবে না ৷"