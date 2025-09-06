শনিতে যা চাইছেন, তাই পাবেন; শুধু করতে হবে এই কাজ

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : September 6, 2025 at 12:04 AM IST
মেষ: আপনার কর্মজগতের কাজের চাপে আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবেন না, এতে আপনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। এই সময়টা নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তাকে বাস্তব রূপদান করার জন্য আদর্শ, কারণ আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের ইচ্ছা আজকের দিনে প্রবল। আপনার ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য আপনি সবকিছু করতে প্রস্তুত। আপনার প্রত্যাশামতোই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মিটিংগুলো হবে। যদি আপনি আপনার উপার্জন বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে আপনাকে পুরনো যোগাযোগের নম্বরগুলোতে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
বৃষ: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিকল্পনা আপনার নির্জনতাকে উপভোগ করতে সাহায্য করবে। আর্থিক দিক থেকে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে পরিকল্পনা করার ক্ষমতা থাকবে। আর্থিক বিষয় আপনি খুবই ভালোভাবে গোছাতে ও কোনও বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে তা ঠিক করতে পারবেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের যে কোনও বড় লেনদেন করার সময় বেশি সতর্ক থাকতে হবে। অফিসে হয়তো আপনাকে অন্যদের সাহায্য ছাড়াই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মবিশ্বাসী থাকুন, কেননা আপনার আজকের দিনের জন্য ঠিক করা পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে।
মিথুন: আজ আপনার সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে আপনাকে মানিয়ে নিতে হতে পারে। আপনার এমনও মনে হতে পারে যে, আপনি কাজটা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনার আজ উপলব্ধি হবে যে আপনার ভবিষ্যৎ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিরাপত্তার প্রয়োজন। আপনি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকলেও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ে নিজেকে জড়াবেন না। আপনাকে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামলাতে হতে পারে। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়বে এবং এর ফলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে।
কর্কট: এই দিনটি আপনাকে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন করবে। আপনার ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন দুদিকেরই চাহিদা পূরণ করতে হবে। এর ফলে নিজেকে অবসন্ন লাগবে। সব ধরনের চাহিদা পূরণ করা সহজ হবে না। আপনাকে মানসিক ভাবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হতে হবে। নিজের ধৈর্য্য এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। ধীরে কিন্তু দৃঢ় মনোভাবে, আপনি সমগ্র পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারবেন। দিনের শেষভাগে, আপনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে আপনাকে চিন্তিত থাকতে হবে।
সিংহ: আপনার প্রেম জীবন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে থাকবে।আজকের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানটিতে নিজের প্রিয়তমকে প্রেমপ্রস্তাব দেোয়ার জন্য আদর্শ। আপনার স্বভাব হল আপনি এক মুহূর্তও কিছু না করে থাকতে পারেন না। অফিসে বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে নিজেকে আজ আপনি ব্যস্ত রাখবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার এই ব্যস্ততা আপনার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা বয়ে আনবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে। আপনার মেজাজ থাকবে রাজার মতো, এবং আপনি অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মাঝারি মাপের সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কন্যা: কর্মজগতে আজ আপনি ব্যস্ত থাকবেন। আপনার প্রিয়তম মানুষের সঙ্গে দিনটি কাটানোর কোনও সুযোগ আজ আপনি পাবেন না। যদি আপনি কোনও দীর্ঘ-দূরত্বে থাকা সম্পর্কে জড়িত থাকেন, তবে আপনার প্রিয়তম-র সঙ্গে আপনি আজকের দিনটি উপভোগ করবেন।দিনের পরবর্তী সময়ে, আপনার শারীরিক সমস্যার কারণে অযাচিত ব্যয় হবে, আকস্মিক দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।ঋণে যাতে জড়িয়ে না পড়েন সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।কাজের বিষয়ে, আপনার মৌলিক উদ্ভাবনী চিন্তা আপনি শেয়ার করতে ইচ্ছুক হবেন।
তুলা: আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা আপনাকে আজ অফিসে কাজে মনোনিবেশ ঘটাতে দেবে না।আপনার কর্ম আর ব্যক্তিগত জীবন পৃথক রাখুন এবং দুদিকেই সমান মনোযোগ দিন ঠিক যতটা তাদের প্রাপ্য।আপনি নতুন নতুন ধারণা এবং পথ উদ্ভাবন করতে পারেন।এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোনও ভুল নেই তাই যাই হোক না কেন, একটি সঠিক দিন বেছে নিয়ে তবেই নতুন কিছু করা উচিত কারণ আজকের দিনটি মোটেও শুভ নয়।
বৃশ্চিক: আজ আপনি আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করার কোনও সুযোগ পাবেন না কারণ আজ আপনাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। অনলাইনে নিজের ব্যাঙ্ক-আমানত চেক করার মতো সময়ও আপনি পাবেন না। আপনার পেশাগত জীবন মসৃণাবেই এগোবে। আপনাকে দিনের শুরুতে প্রচুর দায়িত্ব নিতে হবে কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যেই আপনি অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন। আপনি কিছু ত্রুটি দেখতে পেতে পারেন এবং সতর্ক হয়ে যাবেন।
ধনু: আপনার প্রেমজ জীবনের সাম্প্রতিক কিছু সাধারণ সমস্যা থেকে আপনি দূরে সরে থাকতে পারেন। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু পনাদের দুজনের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য। আপনি নিজেকে অনেক পরিণত করে তুলেছেন। আপনি আনন্দিত অনুভব করবেন যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে আপনি এগিয়ে চলেন।আপনাকে সময়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট শেষ করতে বাধ্য করা হতে পারে।যদিও আপনি প্রথমদিকে একটু দোলাচলে থাকবেন, কিন্তু কাজটি আপরি সুচারুভাবে সম্পন্ন করবেন।
মকর: আপনি উদ্দীপনার সঙ্গে কর্ম করবেন। যাইহোক, অফিসে অতিরিক্ত সময়ের কাজ আপনাকে অবসন্ন করে তুলবে। আপনি আপনার সহকর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন আরও বেশি কাজ করার জন্য এবং তারা এটা পছন্দ নাও করতে পারে। সাধারণভাবে কাজ করতে দিলে অনায়াসেই ভালো ফলফল পাওয়া যাবে। যদি আপনি ঘরোয়া বিষয়ে চিন্তিত থাকেন, সেখানে আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার পাশে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। যদি নিজের মোট সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার নেটওয়ার্ক সেই রাস্তা খুলে দিতে পারে।
কুম্ভ: অর্থনৈতিক সমস্যা তখনই মিটতে পারে যদি আপনি নিজেকে শান্ত এবং স্থিতধী রাখেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধ নির্দেশ করে যে, আপনার গ্রুপের অন্যান্য লোকজনের (অনলাইন বা অফলাইন) কাছ থেকে যে পরামর্শ পাবেন সেগুলো খুবই কার্যকরী। আজ আপনার নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকবে না। যাইহোক, দিনের সময় যত এগোবে, তত আপনি অনুভব করতে পারবেন যে নক্ষত্রগত অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ভাগ্য আপনাকে সহায়তা করবে। সকালে আপনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করবেন কিন্তু সন্ধ্যেবেলা সবকিছু শোধবোধ হয়ে যাবে।
মীন: আজ আপনার স্বামী/স্ত্রী-র সঙ্গে অনেক ভালোভাবে বোঝাপড়া মিটবে। আপনার মুখে হাসি ফুটবে কারণ অফিসে আপনার কাজ সবার দ্বারা সমাদৃত হবে। আপনার বস আপনার কাজে খুব খুশি হবেন এবং তার ফলে আপনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন।আপনার মনে হবে যে, আপনি সঠিক রাস্তাতেই রয়েছেন। যাইহোক, আপনার অর্থনৈতিক রেখাচিত্র আজকে হয়তো উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।