কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: একদিকে প্রকৃতি, আর একদিকে নারী । যেন একই সত্তায় ভিন্ন রূপ । এই দুই ছাড়া অসম্পূর্ণ সব । নারী ও প্রকৃতির অপরূপ মেলবন্ধন দেখা যায় প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের শিল্পকর্ম 'সুজাতা' তে । তাঁর ওই ভাস্কর্যের আদলেই এবারে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়ছে উল্টোডাঙা সংগ্রামী ক্লাব ।
63তম বর্ষে উল্টোডাঙা সংগ্রামীর পুজো
উল্টোডাঙা সংগ্রামীর দুর্গাপুজো এবার 63তম বর্ষে । তাদের বিষয় ভাবনা, 'সত্তা' । আর মণ্ডপসজ্জায় এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ দাস । এবার মণ্ডপ সাজছে লোহা, টিন, বাঁশ, দড়ি ও তার দিয়ে । তার মাধ্যমে ফুটে উঠবে 'সত্তা' বিষয়টি । যেভাবে একটি ছোট্ট গাছ চারা থেকে বৃক্ষ হলেও শিকড়কে অস্বীকার করা যায় না, ঠিক গর্ভস্থ সন্তান জন্ম নিয়ে বড় হলেও মাকে অস্বীকার করা যায় না । এই শিকড়ের টান ও তার 'সত্তা'কে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরবেন শিল্পী ।
শিকড়ের টান ও সত্তা ফুটে উঠবে মণ্ডপে
শিল্পী গৌরাঙ্গ দাসের কথায়, একটি চারাগাছ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে ক্রমে তা পরিণত হয় এক বিরাট মহীরূহে । শাখায় পল্লবে জাহির করে নিজের অস্তিত্ব । নির্বাক সেই উপস্থিতি কাউকে ছায়া দেয়, কাউকে খাবার, কাউকে বাসস্থান । স্তব্ধতার আড়ালে নীরবে প্রতিষ্ঠিত করে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি । এই বিরাট অবয়বের মধ্যেও বৃক্ষ যা ভোলে না তা হল তার শিকড় । এই শিকড়ই তাকে মাটির সঙ্গে জুড়ে রাখে । ঠিক সেইরকমই একজন মা বা নারী । যেভাবে শিকড়ের টান কোনও উদ্ভিদ অস্বীকার করতে পারে না, তেমনই মানুষের ক্ষেত্রেও তার নাড়ির টান অস্বীকার করা অসম্ভব । এই নাড়ির টান কখনও সম্পর্কের, কখনও জন্মভূমির আবার কখনও আপন অস্তিত্বের । একজন মানুষও বৃহৎ মহীরুহের ন্যায় নিজের বিস্তার ঘটালেও তাঁর শিকড় সেই নাড়ির টানকেই জানান দেয় ।
নারী ও প্রকৃতির মেলবন্ধন
শিল্পী বলেন, "এই কাজটির ভাবনা শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে এক আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য । নারী ও প্রকৃতির এই অপরূপ মেলবন্ধন তাঁর কালজয়ী শিল্পকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে 'সুজাতা'তে ৷ আর সেখান থেকেই এসেছে আমাদের এই মণ্ডপসজ্জার অনুপ্রেরণা ।"
গৌরাঙ্গ দাস আরও বলেন, "প্রকৃতি যেমন চিরকাল দানে সমৃদ্ধ, নারীও তেমনই সৃষ্টিশীলতার অমোঘ উৎস । তাদের নীরব শক্তি অদৃশ্য হলেও, তারা ছাড়া জীবনে বাঁচা সম্ভব নয় । মহীরুহের মতো নারীও নিজের ব্যথা, ক্ষয় আর নিঃশব্দ সংগ্রামকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ়তায় । শিকড় আর নাড়ির এই টানই শেষমেষ আমাদের শেখায় সত্তা মানে শুধু বেঁচে থাকা নয়, বরং ভালোবাসা, সৃষ্টির ক্ষমতা, আর অনন্ত ধারায় পুনর্জন্ম নেওয়া । শেষ পর্যন্ত 'সত্তা' মানে কেবল অস্তিত্ব নয়, বরং সেই গভীর শিকড়ের অনুভব যা আমাদের ফিরে যেতে শেখায়, আপন সত্তাকে চিনতে শেখায়, আর নারী ও প্রকৃতির চিরন্তন বন্ধনকে উদযাপন করে ।"
পুজোর বাজেট
এবার উল্টোডাঙা সংগ্রামীর পুজোর অনুমানিক বাজেট কমবেশি 25 লাখ টাকা । ক্লাবের কর্তা সাগরদ্বীপ চক্রবর্তী বলেন, "প্রতি বছর দর্শকদের জন্য আকর্ষণীয় মণ্ডপ উপস্থাপনা করে থাকি আমরা । এবারও চমক আছে । লোহার রড বা তার দিয়ে নানা ধরনের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । গাছ কেটে আমরা প্যান্ডেলে ব্যবহার করব না তাই মণ্ডপের যে অংশ রামকিঙ্কর বেইজে ঐতিহাসিক ভাস্কর্য আদলে সাজানো হবে সেটাও লোহার রড, তার, বাঁশ দিয়ে তৈরি হবে । সন্ধ্যায় হবে আলোর খেলা । দর্শকদের চোখ আটকাবে মণ্ডপের মনকাড়া নকশায় ।"
রামকিঙ্কর বেইজের খুঁটিনাটি
বিশ্বখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ ৷ ভারতের ভাস্কর্যের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি । 1906 সালে 25 মে বাঁকুড়ায় জন্ম তাঁর ৷ রামকিঙ্করের কাজ দেখে ভালো লেগেছিল নন্দলাল বসুর ৷ তারপর নন্দলাল বসুর ছাত্র হয়ে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন রামকিঙ্কর ৷ সেখান থেকে ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হয়ে অবসর নিয়েছিলেন তিনি । তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে, সাঁওতাল রমনী, গান্ধিজি ৷
কয়েকটি ভাস্কর্য শান্তিনিকেতনের কলাভবন, কলকাতার চারুকলা একাডেমি-সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত রয়েছে বেঙ্গালুরু, দুবাই এবং নয়াদিল্লির আর্ট গ্যালারিতে ৷ তাঁর এই কাজের জন্য 1970 সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় রামকিঙ্কর বেইজকে ৷ 1980 সালের 2 অগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় ৷