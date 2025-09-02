ETV Bharat / state

নারী ও প্রকৃতির মেলবন্ধন, রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যের আদলে সাজছে মণ্ডপ - DURGA PUJA 2025

উল্টোডাঙা সংগ্রামীর মণ্ডপ এবার সাজছে লোহা, টিন, বাঁশ, দড়ি ও তার দিয়ে । সেই থিমের কিছু ঝলক তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷

Sangrami club Durga Puja
উল্টোডাঙা সংগ্রামী ক্লাব পুজো (নিজস্ব ছবি)
Published : September 2, 2025 at 8:15 PM IST

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: একদিকে প্রকৃতি, আর একদিকে নারী । যেন একই সত্তায় ভিন্ন রূপ । এই দুই ছাড়া অসম্পূর্ণ সব । নারী ও প্রকৃতির অপরূপ মেলবন্ধন দেখা যায় প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের শিল্পকর্ম 'সুজাতা' তে । তাঁর ওই ভাস্কর্যের আদলেই এবারে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়ছে উল্টোডাঙা সংগ্রামী ক্লাব ।

63তম বর্ষে উল্টোডাঙা সংগ্রামীর পুজো

উল্টোডাঙা সংগ্রামীর দুর্গাপুজো এবার 63তম বর্ষে । তাদের বিষয় ভাবনা, 'সত্তা' । আর মণ্ডপসজ্জায় এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ দাস । এবার মণ্ডপ সাজছে লোহা, টিন, বাঁশ, দড়ি ও তার দিয়ে । তার মাধ্যমে ফুটে উঠবে 'সত্তা' বিষয়টি । যেভাবে একটি ছোট্ট গাছ চারা থেকে বৃক্ষ হলেও শিকড়কে অস্বীকার করা যায় না, ঠিক গর্ভস্থ সন্তান জন্ম নিয়ে বড় হলেও মাকে অস্বীকার করা যায় না । এই শিকড়ের টান ও তার 'সত্তা'কে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরবেন শিল্পী ।

রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যের আদলে সাজছে মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

শিকড়ের টান ও সত্তা ফুটে উঠবে মণ্ডপে

শিল্পী গৌরাঙ্গ দাসের কথায়, একটি চারাগাছ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে ক্রমে তা পরিণত হয় এক বিরাট মহীরূহে । শাখায় পল্লবে জাহির করে নিজের অস্তিত্ব । নির্বাক সেই উপস্থিতি কাউকে ছায়া দেয়, কাউকে খাবার, কাউকে বাসস্থান । স্তব্ধতার আড়ালে নীরবে প্রতিষ্ঠিত করে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি । এই বিরাট অবয়বের মধ্যেও বৃক্ষ যা ভোলে না তা হল তার শিকড় । এই শিকড়ই তাকে মাটির সঙ্গে জুড়ে রাখে । ঠিক সেইরকমই একজন মা বা নারী । যেভাবে শিকড়ের টান কোনও উদ্ভিদ অস্বীকার করতে পারে না, তেমনই মানুষের ক্ষেত্রেও তার নাড়ির টান অস্বীকার করা অসম্ভব । এই নাড়ির টান কখনও সম্পর্কের, কখনও জন্মভূমির আবার কখনও আপন অস্তিত্বের । একজন মানুষও বৃহৎ মহীরুহের ন্যায় নিজের বিস্তার ঘটালেও তাঁর শিকড় সেই নাড়ির টানকেই জানান দেয় ।

Sangrami club Durga Puja
দুর্গার মুখ (নিজস্ব ছবি)

নারী ও প্রকৃতির মেলবন্ধন

শিল্পী বলেন, "এই কাজটির ভাবনা শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে এক আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য । নারী ও প্রকৃতির এই অপরূপ মেলবন্ধন তাঁর কালজয়ী শিল্পকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে 'সুজাতা'তে ৷ আর সেখান থেকেই এসেছে আমাদের এই মণ্ডপসজ্জার অনুপ্রেরণা ।"

Sangrami club Durga Puja
মণ্ডপ তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা (নিজস্ব ছবি)

গৌরাঙ্গ দাস আরও বলেন, "প্রকৃতি যেমন চিরকাল দানে সমৃদ্ধ, নারীও তেমনই সৃষ্টিশীলতার অমোঘ উৎস । তাদের নীরব শক্তি অদৃশ্য হলেও, তারা ছাড়া জীবনে বাঁচা সম্ভব নয় । মহীরুহের মতো নারীও নিজের ব্যথা, ক্ষয় আর নিঃশব্দ সংগ্রামকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ়তায় । শিকড় আর নাড়ির এই টানই শেষমেষ আমাদের শেখায় সত্তা মানে শুধু বেঁচে থাকা নয়, বরং ভালোবাসা, সৃষ্টির ক্ষমতা, আর অনন্ত ধারায় পুনর্জন্ম নেওয়া । শেষ পর্যন্ত 'সত্তা' মানে কেবল অস্তিত্ব নয়, বরং সেই গভীর শিকড়ের অনুভব যা আমাদের ফিরে যেতে শেখায়, আপন সত্তাকে চিনতে শেখায়, আর নারী ও প্রকৃতির চিরন্তন বন্ধনকে উদযাপন করে ।"

Sangrami club Durga Puja
উল্টোডাঙা সংগ্রামীর মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

পুজোর বাজেট

এবার উল্টোডাঙা সংগ্রামীর পুজোর অনুমানিক বাজেট কমবেশি 25 লাখ টাকা । ক্লাবের কর্তা সাগরদ্বীপ চক্রবর্তী বলেন, "প্রতি বছর দর্শকদের জন্য আকর্ষণীয় মণ্ডপ উপস্থাপনা করে থাকি আমরা । এবারও চমক আছে । লোহার রড বা তার দিয়ে নানা ধরনের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । গাছ কেটে আমরা প্যান্ডেলে ব্যবহার করব না তাই মণ্ডপের যে অংশ রামকিঙ্কর বেইজে ঐতিহাসিক ভাস্কর্য আদলে সাজানো হবে সেটাও লোহার রড, তার, বাঁশ দিয়ে তৈরি হবে । সন্ধ্যায় হবে আলোর খেলা । দর্শকদের চোখ আটকাবে মণ্ডপের মনকাড়া নকশায় ।"

Sangrami club Durga Puja
উল্টোডাঙা সংগ্রামীর প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

রামকিঙ্কর বেইজের খুঁটিনাটি

বিশ্বখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ ৷ ভারতের ভাস্কর্যের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি । 1906 সালে 25 মে বাঁকুড়ায় জন্ম তাঁর ৷ রামকিঙ্করের কাজ দেখে ভালো লেগেছিল নন্দলাল বসুর ৷ তারপর নন্দলাল বসুর ছাত্র হয়ে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন রামকিঙ্কর ৷ সেখান থেকে ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হয়ে অবসর নিয়েছিলেন তিনি । তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে, সাঁওতাল রমনী, গান্ধিজি ৷

Sangrami club Durga Puja
উল্টোডাঙা সংগ্রামীর দুর্গাপুজো এবার 63তম বর্ষে (নিজস্ব ছবি)

কয়েকটি ভাস্কর্য শান্তিনিকেতনের কলাভবন, কলকাতার চারুকলা একাডেমি-সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত রয়েছে বেঙ্গালুরু, দুবাই এবং নয়াদিল্লির আর্ট গ্যালারিতে ৷ তাঁর এই কাজের জন্য 1970 সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় রামকিঙ্কর বেইজকে ৷ 1980 সালের 2 অগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় ৷

Sangrami club Durga Puja
বাঁশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

