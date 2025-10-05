রবিতে আপনার কপালে যা রয়েছে, জানলে চমকে যাবেন; বলছে রাশিফল

রবিতে আপনার কপালে যা রয়েছে, জানলে চমকে যাবেন; বলছে রাশিফল
মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : October 5, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আজকাল আপনি কাজ আর সামাজিক জীবন খুবই ব্যস্ত থাকেন। এবার নিজের ভালোর জন্য কিছু করতে বিরতি নিন। আপনার স্বাস্থ্য চিন্তার বিষয় হয়ে উঠবে। আপনি ক্লান্তবোধ করলে সবকিছু বন্ধ রাখুন।
বৃষ: আজ স্থির করা সব স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য আপনি পূরণ করতে পারবেন এবং তারপরে আপনি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করবেন। কাজের চাপ থাকবেই, কিন্তু তার ফাঁকেই আপনি অবসর নেওয়ার সময় বের করে নিতে পারবেন। পরিবার ও বন্ধুরাও আপনার পরিকল্পনায় সহায়তা করবে।
মিথুন: আপনার বদ মেজাজ ও খারাপ ভাষার মাধ্যমে অন্য কাউকে আঘাত করবেন না। তাদের বিপদে সাহায্য করুন। আপনাকে মনে করতে হবে খারাপ সময়ে আপনার কেমন অবস্থা হয়েছিল, আর সেই অনুযায়ী অন্যদের জন্য সমব্যাথী হতে হবে।
কর্কট: প্রিয়জনদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার এটা উপযুক্ত সময়। আপনি কখনই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করেন না, কিন্তু আজ স্ত্রীর ব্যাপারে বেশ আবেগপ্রবণ থাকবেন। বিভিন্ন আবেগ আজ আপনাকে আপ্লুত করবে।
সিংহ: আপনার মন আজ পরস্পরবিরোধী আবেগপূর্ণ থাকবে। এক সময়ে অত্যন্ত খুশি বোধ করবেন, পরমুহুর্তেই মন খারাপ হয়ে যাবে। আজ কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক লাভের ইঙ্গিত আছে।
কন্যা: স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কখনও গড়িমসি করবেন না। অতীত ক্ষতগুলির মোকাবিলা করতে আপনি একদম তৈরি আছেন। তবে, আজ সারাদিন শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকবে। আপনাকে আজ মজা ও বিনোদনে সময় কাটাতে জানানো হচ্ছে, যাতে আপনার ব্যাটারি পুরোপুরিভাবে রিচার্জ হয়ে থাকে।
তুলা: সরকারী কাজের জন্য আজ ভালো দিন। সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের কাজের সুফল পাবেন। আপনার কাজ ও দক্ষতা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবে। প্রিয়জনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবেন।
বৃশ্চিক: এটা কাজের সময় আর নতুন পণ্য বাজারে এনে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবাক করে দেওয়ার মুহূর্ত। তবে, নক্ষত্রদের অবস্থান খুব একটা অনুকূলে নেই, যার অর্থ হল আপনাকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সময় নিন, সমস্যা সমাধান করুন এবং তারপর নিজের কাজে এগিয়ে যান।
ধনু: আপনি চুপ করে বসে থাকার মানুষ নন, কিন্তু আজ ঘুম থেকে ওঠার পর অলসতা আপনার উপর চেপে বসবে। এটা সাম্প্রতিক পরিশ্রমের কারণে হতে পারে। আপনি কাজের দায়িত্ব অন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
মকর: আপনি কাজপাগল হয়ে উঠেছেন আর অন্যদের আপনার এই ব্যস্ততার জন্য সমস্যা হতে পারে। তবে এই কাজগুলি অনেক সময় ধরে হাতে পড়ে ছিল তাই তাদের অভিযোগে কান পাতার বিশেষ দরকার নেই। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।
কুম্ভ: আজ আপনার কাজের চাপ প্রচুর, তবুও হাতে পড়ে থাকা সব কাজ শেষ করতে পারবেন। তবে সামনে এগিয়ে যাওয়াও দরকার, নাহলে আপনার বৃদ্ধি থেমে যেতে পারে।
মীন: আজ মিশ্র অনুভূতি বোধ করবেন। একদিকে খারাপ পরিস্থিতি ভালো করার জন্য দুশ্চিন্তা ও চাপ থাকবে, অপরদিকে আপনি যে কোনও বিষয় তাদের নিজস্বতা মেনে নিয়ে গ্রহণ করতে রাজি থাকবেন।