চারদিনে অশান্ত নেপাল থেকে ফিরেছেন 5 হাজার ভারতীয়

চারদিনে অশান্ত নেপাল থেকে ফিরেছেন 5 হাজার ভারতীয়
পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই দেশে ফেরার হিড়িক শুরু৷ আতঙ্কের কথা অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছেন পরিযায়ীরা৷ শুরু হয়েছে পণ্য চলাচল৷
Published : September 13, 2025 at 2:55 PM IST
দার্জিলিং, 13 সেপ্টেম্বর: নেপালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফেরার হিড়িক। গত চারদিনে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ ইন্দো-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন। ফেরত আসা মানুষদের মধ্যে সিংহভাগই রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবার। একইভাবে ভারত থেকেও নেপালে ফিরছেন সেখানকার নাগরিকরা। ধীরে ধীরে ছাড়া শুরু হয়েছে পণ্যবাহী ট্রাকও। সীমান্ত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ায় স্বস্তি ফিরছে ব্যবসায়ীদের।
‘জেন জি’ আন্দোলনের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে পড়শি দেশ নেপাল। গত রবিবার থেকে সেখানে আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রীর আবাসন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল আন্দোলনকারীরা। সে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত সিল করে দিতে বাধ্য হয় এসএসবি। দ্বিগুণ করা হয় সীমান্ত নিরাপত্তা। ঘিরে ফেলা হল মেচি নদী এলাকা।
মঙ্গলবার পর্যন্ত সীমান্ত দিয়ে পণ্য ও সাধারণ মানুষের পারাপার বন্ধ রাখা হয়েছিল। বুধবার থেকে সীমান্ত দিয়ে ফের ধীরে ধীরে কড়া তল্লাশির মধ্যে দিয়ে পারপার শুরু হয়। প্রথমে ভারতীয় নাগরিকদের ধীরে ধীরে তল্লাশি ও তথ্য যাচাইয়ের পর ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "সীমান্ত দিয়ে ধীরে ধীরে পারাপার শুরু হয়েছে। পণ্যবাহী গাড়িও ছাড়া হচ্ছে। পুলিশ সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে।"
জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত ও মিরিকের পশুপতি সীমান্ত দিয়ে পারাপার হয়। পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে বুধবার 695 জন, বৃহস্পতিবার 681 জন, শুক্রবার 674 জন ও শনিবার দুপুর পর্যন্ত 341 জন ভারতীয় নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন।
এছাড়াও বুধ, বৃহস্পতিবার 230 জন ও শুক্রবার 451 জন ভারত থেকে নেপালে গিয়েছেন। একইভাবে বুধবার নেপাল থেকে ভারতে আসে 17টি, বৃহস্পতিবার 21টি, শুক্রবার 37টি পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশ করে। অন্যদিকে, পশুপতি সীমান্ত দিয়ে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত 1900 জন পারাপার করেছেন।
পুজোর আগে বাড়তি উপার্জনের আশায় নেপালের ধূলাবাড়ির একটি প্লাইউড কোম্পানিতে কাজে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের শ্রমিকরা। তাঁদের মধ্যে একজন আলিমুদ্দিন শেখ। বাড়ি শামুকতলায়। তিনি বলেন, "পুজোর আগে অতিরিক্ত আয়ের আশায় ধুলাবাড়ির প্লাইউড কারখানায় কাজে যোগ দিই। আচমকাই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আগুনে অশান্ত হয়ে ওঠে ওই দেশ। তাই দু’দিন আগে কারখানার ঝাঁপ বন্ধ করে চলে যায় মালিকপক্ষ। কোনোরকমে দু’দিন সেখানে কাটিয়ে হেঁটে, টোটোয় চেপে সীমান্তে আসি।"
আলিপুরদুয়ারেরই আরও এক শ্রমিক হাবিবুর রহমান বলেন, "আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। পুজোর আগে অতিরিক্ত আয় হল না। ঘরেও মজুত ছিল না রসদ। দু’দিন আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে কাটিয়েছি। আতঙ্কের ওই পরিবেশে আর থাকা গেল না, ফিরে এলাম।"