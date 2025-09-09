ঘুমন্ত অবস্থায় ছোবল, সাপকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো গেল না রোগীকে

ঘুমন্ত অবস্থায় ছোবল, সাপকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো গেল না রোগীকে
অন্যান্য দিনের মতো বাড়ির উঠোনে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন বসির খান ৷ ভোররাতে তাঁর হাতে সাপে ছোবল মারে ।
Published : September 9, 2025 at 5:23 PM IST
বর্ধমান, 9 সেপ্টেম্বর: ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের ছোবল ৷ সাপটিকে ধরে নিয়ে হাসপাতালে এল রোগীর পরিবার ৷ তবে বাঁচানো সম্ভব হয়নি রোগীকে ৷ মৃতের নাম বসির খান (50) ৷ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
সাপ ধরে সোজা হাসপাতালে
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বসির খানের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার তুল্লা গ্রামে । তিনি প্রায়দিন তাঁর বাড়ির উঠোনে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতেন । সোমবারও তিনি সেইভাবেই মশারির ভিতরে ঘুমাচ্ছিলেন । হঠাৎ একটা সাপ তার বাঁ হাতের আঙুলে ছোবল মারে । তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন গিয়ে দেখে একটা সাপ তাঁকে দংশন করেছে । তাঁরা সাপটাকে ধরে ফেলেন । একটা বালতির মধ্যে ভরে থালা ঢাকা দিয়ে রাখেন । এরপর বসির খানকে নিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চলে আসে রোগীর পরিবার ।
পাশাপাশি সাপটিকে ছোট বালতির মধ্যে গামছা জড়ানো অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে রোগীর পরিবার । গামছার ভিতরে থালা সরাতেই সেই সাপ দেখে অবাক চিকিৎসকরা । কালাচ সাপ বলে সেটিকে চিহ্নিত করা হয় ৷ এরপর সেইমতো চিকিৎসা শুরু হয় বসিরা খানের । কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ মৃত্যু হয় প্রৌঢ়র ।
চিকিৎসকদের কথা
চিকিৎসকরা বলছেন, কালাচ সাপ বা ডোমনা চিতি খুবই বিষাক্ত সাপ । সেই সাপ দংশন করলে বিষ দ্রুত মানুষের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব ফেলতে শুরু করে । ফলে যে ব্যক্তিকে ওই সাপে কামড়ায় তার শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় । অনেক সময় আবার দেখা যায় এই ডোমনা চিতি সাপে দংশন করলে সেই ব্যক্তি প্রথমে কিছু অনুভব করতে পারেন না । তার কষ্ট প্রথমে বোঝা যায় না । অনেক দেরিতে সেটা বোঝা যায় । ফলে ওই ব্যক্তির প্রাণ সংশয় দেখা দেয় ।
সময়মতো চিকিৎসা জরুরি
সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও রাজ্য সমন্বয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি অর্ণব দাস বলেন, "শুধুমাত্র ভুল ধারণা ও সময়মতো না চিকিৎসা করানোর জন্য সাপে কাটা অনেক রোগীর মৃত্যু হয় । সাপে কাটার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । বলা হয়, সাপে ছোবল দিলে 100 মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে । কারণ এখানে মূল্যবান হচ্ছে সময় । এখন সাপে ছোবল মারলে চিকিৎসকরা উপসর্গ দেখেই চিকিৎসা শুরু করে দেন । একটা রক্তপরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে চন্দ্রবোড়া সাপ কি না, ফলে কী সাপ কামড়েছে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন । কিন্তু কেউ যদি সাপ ধরতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কিংবা ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে সময় নষ্ট করে তাহলে রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যায় ।"
মৃতের আত্মীয় হোসেন খান বলেন, "বাড়ির বাইরে বসির খান মশারি টাঙিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন । সেই সময় তার হাতে সাপে কামড়ায় । তার চিৎকার শুনে আমরা ছুটে যাই । সাপটাকে দেখতে পাই । সাপকে ধরা হয় । অসুস্থ অবস্থায় বসিরকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তাকে ভরতি করা হয় । চিকিৎসকদের সাপটাকে দেখানো হয় । সেই মতো তার চিকিৎসা শুরু হয় । কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি ।"