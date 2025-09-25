ETV Bharat / state

দেশের গৌরব ! স্ট্যানফোর্ড ব়্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ তালিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 50 বিজ্ঞানী

এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব বাড়িয়েছে। গবেষণার আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

Jadavpur University
স্ট্যানফোর্ড ব়্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 50 বিজ্ঞানী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 4:45 PM IST

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মঞ্চে ফের উজ্জ্বল নাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ বিজ্ঞানী ও গবেষকের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট 50 জন শিক্ষক ও গবেষকের নাম উঠে এসেছে। 2024 সালের এককবর্ষ ভিত্তিক গবেষণা উদ্ধৃতি সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই তালিকা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষা জীবনের গবেষণা অবদানের ভিত্তিতে স্ট্যানফোর্ড আরও একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে যাদবপুরের 40 জন অধ্যাপক ও গবেষক স্থান পেয়েছেন।

এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব বাড়িয়েছে। তবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল— এই তালিকায় শুধু বর্তমান অধ্যাপক নন, অবসরপ্রাপ্ত বহু শিক্ষকও রয়েছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সত্যপ্রিয়া মৌলিক এবং গণিত বিভাগের কৃপাসিন্দু চৌধুরীর মতো গবেষকরা অবসর নেওয়ার পরেও তাঁদের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার ইতিহাস বিভাগের কৌশিক রায় একমাত্র কলা অনুষদের প্রতিনিধি হিসেবে দুই তালিকাতেই নাম তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর অমিতাভ দত্ত বলেন, “2024 সালের এককবর্ষ তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ গবেষক ও শিক্ষক রয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন প্রজন্ম আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করছে। নানা সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত ঘাটতি ও আর্থিক সংকট সত্ত্বেও যাদবপুরের তরুণ গবেষকরা বিশ্বমানের গবেষণায় নিজেদের প্রমাণ করছে।”

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সীমাবদ্ধতা হল নিজস্ব গবেষণা ফেলোশিপ না থাকা। অন্যান্য অনেক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মতো এখানে কোনও ইনস্টিটিউট ফেলোশিপ নেই। গবেষণা কার্যক্রম মূলত রাজ্য বা জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ফেলোশিপের উপর নির্ভর করে চলে। তবুও গবেষকরা যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করছেন, তা এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তালিকা বিজ্ঞানীদের কাজের পরিধি, প্রবন্ধ উদ্ধৃতি, প্রভাব এবং গবেষণা অবদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। বিশ্বের সেরা দুই শতাংশ বিজ্ঞানীকে বাছাই করার এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষা মহলে যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ। ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এত সংখ্যক গবেষক-বিজ্ঞানীর নাম উঠে আসা নিঃসন্দেহে এক বিরাট কৃতিত্ব।

পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তরিত রায় চৌধুরী, যাঁর নামও তালিকায় রয়েছে, বলেন, “এটি একজন বিজ্ঞানী বা গবেষকের কাছে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান। এই স্বীকৃতি আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করবে। যারা এ বছর তালিকায় নাম পাননি, তাঁরাও আগামী দিনে আরও ভালো গবেষণা করে জায়গা করে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।”

শিক্ষাক্ষেত্রের বিশ্লেষকদের মতে, এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র রাজ্য বা জাতীয় পরিসরে নয়, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার ক্ষেত্রেও সমানভাবে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক এই সাফল্য সেই ধারাবাহিকতাকে আরও মজবুত করল।

ফলে, গবেষণার আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিজ্ঞান থেকে কলা— সব অনুষদ মিলিয়ে যে গবেষণার বহুমুখীতা তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিফলন দেখা গেল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ বিজ্ঞানী তালিকায়।

