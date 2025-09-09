ETV Bharat / state

'প্রিয় মমতা দিদুন, আমি মাকে কাছে চাই; মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি 5 বছরের শিশুর

বয়স মাত্র পাঁচ। মা প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসাবে কর্মরত উত্তর দিনাজপুরে। অগত্যা মাকে ছাড়াই দূরে থাকে ছোট্ট শিশুর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন ৷

5 year old writes to CM Mamata
5 বছরের শিশুর চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে (ইটিভি ভারত)
বনকাঁটা (বাঁকুড়া), 9 সেপ্টেম্বর: সালটা ছিল 2021 ৷ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের নিয়োগপত্র পেয়ে সন্তানের থেকে প্রায় 600 কিমি দূরে চলে যেতে বাধ্য হন মা। কিন্তু মাকে কাছে পেতে নিজের খাতায় পেনসিল দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখে ফেলে হৃদয়ভরা আবেদন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'প্রিয় মমতা দিদুন' বলে ঐতিহ্যের আকুল আহ্বান, "আমার খুব কষ্ট হয় মাকে ছাড়া থাকতে । তুমি তাড়াতাড়ি আমার মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।"

2021 সালের নিয়োগে প্রায় 6 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়ি থেকে অনেক দূরে পোস্টিং হয়েছে ৷ ঐতিহ্য দাশের মা স্বাগতা পাইন কর্মসূত্রে উত্তর দিনাজপুরে থাকেন ৷ কিন্তু বাড়ির কাছে বদলির দাবিতে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক দফতরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ঐতিহ্যের মা স্বাগতা পাইন ৷ বছরের পর বছর কেটে গেলেও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ 'প্রতিবাদে' উত্তর দিনাজপুরের রহতপুর এফপি স্কুলের শিক্ষিকা স্বাগতা পাইনের বছর পাঁচেকের সন্তান ঐতিহ্য দাশ খোলা চিঠি লিখল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি 5 বছরের শিশুর (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীকে 'দিদুন' সম্মোধন করে ঐতিহ্যের চিঠিতে লেখা, "প্রিয় মমতা দিদুন, আমার নাম ঐতিহ্য দাশ। বয়স পাঁচ। আমার বাড়ি আসানসোলে। আমার মা উত্তর দিনাজপুরের প্রাইমরি দিদিমণি। তাই আমাদের ছেড়ে ওখানে থাকে । অনেকদিন পরপর বাড়ি আসে। আমি, বাবা আর দাদুর সঙ্গে বাড়িতে থাকি । আমার খুব কষ্ট হয় মাকে ছাড়া থাকতে । আমি মাকে খুব ভালোবাসি। তুমি তাড়াতাড়ি মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে । আর যেন আমাকে ছেড়ে না-যায়।" ইতি তোমার আদরের ঐতিহ্য। চিঠির শেষে আরও একবার নিজের বয়স উল্লেখ করেছে শিশুটি।

বাড়ি ছেড়ে সবে স্কুলের গণ্ডিতে পা দিয়েছে ছোট্ট ঐতিহ্য। শিক্ষিকা স্বাগতা পাইন আক্ষেপের সুরে বলেন, "আসানসোলে ঐতিহ্য থাকে ওর বাবার সঙ্গে ৷ বাড়িতে বয়স্ক শ্বশুরমশাই । ও অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি মা হয়েও দেখাশোনা করতে পারি না। তবে এই মুহূর্তে ছোট্ট ঐতিহ্য রয়েছে বাঁকুড়ার বনকাঁটায় ওর দিদার বাড়িতে ৷ সেখানে কয়েকদিনের জন্য এসেছে ৷"

স্বাগতা পাইন ছেলের এই কর্মকাণ্ড দেখে সত্যিই যেন হতবাক ৷ বলছেন, কীভাবে যে ওর মাথা থেকে এসব এল বুঝে উঠতে পারছি না। তবে তাঁর অনুমান, বদলির জন্য অনেক দফতরে চিঠি লিখে আবেদন করেছি ওর সামনেই ৷ তা দেখেই অনুকরণের চেষ্টা করেছে ছোট্ট ঐতিহ্য। আক্ষেপের সুরে শিক্ষিকা এও জানান, এই সমস্যা শুধু তাঁর একা নয়, এরকম অসংখ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন তাঁদের সন্তানকে ছেড়ে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটাই আর্জি, যাতে এর কোনও সুরাহা হয়।"

এ বিষয়ে ছোট্ট ঐতিহ্য আদো আদো স্বরে বলে, "মা বলেছিল একমাত্র মমতা দিদুনই পারে তাঁকে কাছে নিয়ে আসতে ৷ তাই আমি চিঠি লিখেছি। আমার মা কাছে চলে এলে আবার মমতা দিদুনকে 'ধন্যবাদ' জানিয়ে চিঠি লিখব ৷"

