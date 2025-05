ETV Bharat / state

কাঁথির কাছে অটো-ট্রাকের সংর্ঘষ, মৃত 5 - AUTO ACCIDENT IN CONTAI

কাঁথিয়ে অটো দুর্ঘটনা ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 29, 2025 at 12:10 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 12:34 PM IST 3 Min Read

কাঁথি, 29 মে: দিল্লি থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অটোতে থাকা কমপক্ষে পাঁচ জনের ৷ আহত হয়েছেন চার জন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হেঁড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইড়িঞ্চি সেতুর কাছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অটোর যাত্রীরা সকলে কাঁথি থানার চালতি অঞ্চল এলাকার বাসিন্দা । বুধবার গভীর রাতে আট জন ঈদের ছুটিতে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন । প্রথমে দিল্লি থেকে ট্রেনে করে হলদিয়ায় আসেন তাঁরা । তারপর হলদিয়া থেকে অটো করে ফেরার পথে হেঁড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইড়িঞ্চি সেতুর কাছে দুটো গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয় ৷ ঘটনাস্থলেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতদের মধ্যে অটো চালকও রয়েছেন ৷ দুই শিশু, এক মহিলা ও এক পুরুষ-সহ চার জন গুরুতরভাবে জখম হবে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহগুলি সেখান থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে । এই দুর্ঘটনায় একটি গাড়িকে আটক করা হয়েছে । ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । তবে পথ দুর্ঘটনা নিয়ে অটো ইউনিয়নের নেতা ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ।

স্থানীয় বাসিন্দা জুবেদ আলি খান বলেন, "ঈদের ছুটিতে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আট জন ৷ এখান থেকে অটো করে তাদের আনতে গিয়েছিল ৷ ফেরার পথে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ অটোর চালক-সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনাস্থলটা খুব খারাপ জায়গা ৷ পুলিশের সেভাবে নজরদারি নেই ৷ পুলিশ আরও সক্রিয় হলে দুর্ঘটনা ঘটত না ৷ এতজনের প্রাণ যেত না ৷" যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ আধিকারিকরা ৷ অটো ইউনিয়নের সভাপতি শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে কাঁথির ট্রাফিক ইনচার্জকে বার বার অনুরোধ করেছি, জাতীয় সড়কে অটোগুলি ধরার ব্যবস্থা করুন ৷ যাতে জাতীয় সড়কে অটো না-চলে সেই বিষয়টা দেখুন ৷ পুলিশের নিক্রিয়তার জন্য আজ পাঁচটা প্রাণ চলে গেল ৷ সরাসরি ট্রাফিক ইনচার্জ সাহেবকে এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা দায়ী করছি ৷ যদি অটো চলা বন্ধ না-করা হয়, তাদলে কাঁথি শহরকে স্তব্ধ করে দেব ৷ যারা জাতীয় সড়কে টোটো ও অটো চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷" মৃতদের আত্মীয় শেখ জোসেফ, "আমার বউদি ও দিদি দিল্লি থেকে আসছিল ৷ সেসময় ইড়িঞ্চি ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ একই পরিবারের তিন জন মারা গিয়েছে ৷ দু'জন আইসিইউ-তে আছে ৷ পুলিশ একটা গাড়ি আটক করেছে। আর আমি কি বলব ? বলার কিছু নেই ।" লালগড় যাওয়ার পথে উলটে গেল যাত্রী বোঝাই বাস

কাঁথি, 29 মে: দিল্লি থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অটোতে থাকা কমপক্ষে পাঁচ জনের ৷ আহত হয়েছেন চার জন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হেঁড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইড়িঞ্চি সেতুর কাছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অটোর যাত্রীরা সকলে কাঁথি থানার চালতি অঞ্চল এলাকার বাসিন্দা । বুধবার গভীর রাতে আট জন ঈদের ছুটিতে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন । প্রথমে দিল্লি থেকে ট্রেনে করে হলদিয়ায় আসেন তাঁরা । তারপর হলদিয়া থেকে অটো করে ফেরার পথে হেঁড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইড়িঞ্চি সেতুর কাছে দুটো গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয় ৷ ঘটনাস্থলেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতদের মধ্যে অটো চালকও রয়েছেন ৷ দুই শিশু, এক মহিলা ও এক পুরুষ-সহ চার জন গুরুতরভাবে জখম হবে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহগুলি সেখান থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে । এই দুর্ঘটনায় একটি গাড়িকে আটক করা হয়েছে । ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । তবে পথ দুর্ঘটনা নিয়ে অটো ইউনিয়নের নেতা ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন । স্থানীয় বাসিন্দা জুবেদ আলি খান বলেন, "ঈদের ছুটিতে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আট জন ৷ এখান থেকে অটো করে তাদের আনতে গিয়েছিল ৷ ফেরার পথে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ অটোর চালক-সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনাস্থলটা খুব খারাপ জায়গা ৷ পুলিশের সেভাবে নজরদারি নেই ৷ পুলিশ আরও সক্রিয় হলে দুর্ঘটনা ঘটত না ৷ এতজনের প্রাণ যেত না ৷" যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ আধিকারিকরা ৷ অটো ইউনিয়নের সভাপতি শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে কাঁথির ট্রাফিক ইনচার্জকে বার বার অনুরোধ করেছি, জাতীয় সড়কে অটোগুলি ধরার ব্যবস্থা করুন ৷ যাতে জাতীয় সড়কে অটো না-চলে সেই বিষয়টা দেখুন ৷ পুলিশের নিক্রিয়তার জন্য আজ পাঁচটা প্রাণ চলে গেল ৷ সরাসরি ট্রাফিক ইনচার্জ সাহেবকে এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা দায়ী করছি ৷ যদি অটো চলা বন্ধ না-করা হয়, তাদলে কাঁথি শহরকে স্তব্ধ করে দেব ৷ যারা জাতীয় সড়কে টোটো ও অটো চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷" মৃতদের আত্মীয় শেখ জোসেফ, "আমার বউদি ও দিদি দিল্লি থেকে আসছিল ৷ সেসময় ইড়িঞ্চি ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ একই পরিবারের তিন জন মারা গিয়েছে ৷ দু'জন আইসিইউ-তে আছে ৷ পুলিশ একটা গাড়ি আটক করেছে। আর আমি কি বলব ? বলার কিছু নেই ।" লালগড় যাওয়ার পথে উলটে গেল যাত্রী বোঝাই বাস

Last Updated : May 29, 2025 at 12:34 PM IST