কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: অন্যদিনের মতো সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল সেদিন ৷ শ্যামবাজারের বাসিন্দা বছর চারেকের এক শিশু আর পাঁচটা দিনের মতোই ঘুম থেকে ওঠে ৷ কিন্তু সে ঘুম থেকে ওঠার পর পরিবারের সদস্যরা লক্ষ্য করেন, তার শরীরের বাঁ-দিক পুরো অবশ হয়ে গিয়েছে ৷ সে না-পারছে দাঁড়াতে, আর না-পারছে বাঁ-হাত দিয়ে কোনও কাজ করতে ৷ ওই শিশুকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকের পরামর্শে এমআরআই, সিটি স্ক্যান হয় ৷ দেখা যায়, ওই শিশুর ব্রেনের বাঁ-দিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত পৌঁছতে পারছে না ৷ সেই সময় সমস্যা ধরা পড়লেও, রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি চিকিৎসকরা ৷
কয়েক মাস পর আবারও একই সমস্যা দেখা দেয় ৷ তখন চিকিৎসকের পরামর্শে এমআরআই, অ্যাঞ্জিও করা হয় ওই শিশুর ৷ তখনই চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে, শিশুটি এক বিরল স্নায়ু রোগে ভুগছে ৷ যার নাম 'মোয়ামোয়া' ৷ বিরল এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ ৷ তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে মেয়ের চিকিৎসা করায় পরিবার ৷ হয় অস্ত্রোপচার ৷ বর্তমানে ধীরে-ধীরে সুস্থ হওয়ার পথে সে ৷
কিন্তু, কী এই রোগ ? কাদের এবং কেন হয় ? এর চিকিৎসা পদ্ধতিই বা কী ? এই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলেন বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কৌশিক দত্ত ৷
মোয়ামোয়া শব্দের অর্থ
এটি একটি জিনগত রোগ ৷ শিশুদের যে-যে কারণে ব্রেন স্ট্রোক হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল মোয়ামোয়া ৷ এই শব্দের অর্থ হল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ৷ মাথার ভিতরে যে বড় আর্টারি বা শিরাগুলি রয়েছে, সেগুলি ধীরে-ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে ৷ সেই সময় গলির রাস্তার মতো, অনেক ছোট-ছোট আর্টারি বা উপশিরা তৈরি হয় ৷ সেইগুলি একটা সময় জালির মতো আকার নেয় ৷ যা দেখতে অনেকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো হয় ৷ সেই কারণেই এই রোগকে বলা হয় মোয়ামোয়া ৷ এটি মূলত আঘাত করে মিডল সেরিব্রাল আর্টারিকে ৷ যেটা ব্রেনের বড় অংশে রক্ত সঞ্চালন করায় ৷
মিডল সেরিব্রাল আর্টারি ব্লক
প্রধান আর্টারি যখন আটকে যায়, তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে ব্রেনে পৌঁছতে পারে না ৷ সেই সময় শিশুদের ক্ষেত্রে ইস্কেমিক ব্রেন স্ট্রোক হয় ৷ অর্থাৎ, হার্ট অ্যাটাকের মতোই ব্রেন অ্যাটাক হয় ৷ অনেক সময় ব্রেন স্ট্রোক না-হয়ে, মাঝেমধ্যে শরীরের কোনও একটা দিক অবশ হয়ে যায়, খিচুনি ওঠে, মাথা ব্যাথা করে ৷ ছোটবেলায় এই রোগ না-হয়ে যদি বড় হয়ে হয়, তবে হয় হেমারেজ ব্রেন স্ট্রোক । অর্থাৎ মাথার ভিতরে তখন রক্তপাত হয় ।
মোয়ামোয়া রোগের বয়স
চিকিৎসক কৌশিক দত্ত জানাচ্ছেন, এই রোগ পূর্ব এশিয়ার মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায় ৷ ভারতীয়দের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায় ৷ তবে, আমাদের রাজ্যে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ৷ তবে, রাজ্যে এই রোগ বিরল হলেও, চিকিৎসকদের কাছে এটি বিরল নয় ৷ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি ইস্কেমিক ব্রেন স্ট্রোক ৷ সাধারণত বছর তিনেকের শিশু কিংবা তার থেকেও কম বয়সে মোয়ামোয়া রোগ হতে পারে ৷
চিকিৎসক জানাচ্ছেন, কিছু ক্ষেত্রে বড় বয়সে গিয়েও মোয়ামোয়া রোগ ধরা পড়তে পারে ৷ ছোটবেলায় বড় কোনও স্ট্রোক হয় না ৷ সেক্ষেত্রে মাথার মধ্যে ছোট-ছোট আর্টারি তৈরি হয়ে জালের সৃষ্টি হয়ে যায় ৷ কিন্তু, সেই আর্টারিগুলি রক্তচাপ বহন ও সহ্য করতে সক্ষম হয় না ৷ ফলে শিরাগুলি ফেটে গিয়ে 'হ্যামারেজিক ব্রেন স্ট্রোক' হয় ৷ যাকে মেডিক্যালের ভাষায় ব্রেন হ্যামারেজ বলা হয় ৷
চিকিৎসা না-হলে হতে পারে ভয়াবহ পরিণতি
চিকিৎসক বলেন, "এই রোগ যার হচ্ছে তার জন্য খুবই ভয়াবহ ৷ যদি ঠিক সময়ে চিকিৎসা না-হয়, তাহলে দেখা যায় ছোট বয়সেই তার একটা দিক প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে ৷ একদম ছোটবেলায় হলে দেখা যায় কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ৷ আর বড় বেলায় যদি হয়, তখন আবার জীবনহানির আশঙ্কা থাকে ৷ আসলে অল্প বয়সে স্ট্রোক যথেষ্ট ভয়াবহ ৷
মোয়ামোয়া রোগের কারণ
এই রোগের একটা মূল কারণ হল জিন ৷ এটি সাধারণত জেনেটিক অসুখ ৷ কিন্তু, অনেক সময় দেখা গিয়েছে অন্য কোনও রোগের কারণে মোয়ামোয়া রোগ হয়ে থাকে ৷ এটা মূলত সেকেন্ডারি কারণে মোয়ামোয়ায় আক্রান্ত হয় ৷
মোয়ামোয়ার চিকিৎসা
চিকিৎসক কৌশিক দত্ত বলেন, "যদি দেখা যায় ব্রেন স্ট্রোকে মাথার ভিতরের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তখন সার্জারি করেও লাভ হয় না ৷ মূলত, মিডল আর্টারির অনেকটা অংশ ব্লক হয়ে গেলে এই সমস্যা দেখা দেয় ৷ শুরুতেই যদি ধরা পড়ে এবং দেখা যায় চিকিৎসা করার মতো জায়গা রয়েছে, তখন আমরা প্রথমে কিছু অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকি ৷ তবে, রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করতে গেলে এর চিকিৎসা একমাত্র সার্জারি ৷ সেটা হল বাইপাস সার্জারি ৷
ঠিক যেমন হার্টের বাইপাস সার্জারি হয় ৷ তেমনই, ব্রেনে যে ক্যারোটিক আর্টারি রয়েছে ৷ সেই ক্যারোটিক আর্টারির দু’টি ভাগ থাকে ৷ একটি এক্সটার্নাল ও আরেকটি ইন্টারনাল ৷ এই এক্সটার্নাল ক্যারোটিক আর্টারি অংশ হল টেম্পোরাল আর্টারি ৷ যা মাথার দু’পাশে থাকে ৷ বাইপাস সার্জারির মতো, টেম্পোরাল আর্টারি, যেটি কি না মাথার ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে যাচ্ছে, যার মেডিক্যাল টার্ম হল সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি বা STA, সেটাকে বাইপাস করে মিডল সেরিব্রাল আর্টারির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ৷ এতে রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় ৷"
ইনডিরেক্ট বাইপাস
তবে, সবক্ষেত্রে সরাসরি বাইপাস সম্ভব হয় না ৷ তখন প্রয়োগ করা হয় পরোক্ষ বা Indirect বাইপাস পদ্ধতি ৷ এই প্রক্রিয়ায় বাইরের ধমনী বা আর্টারিকে মস্তিষ্কের উপর বসিয়ে দেওয়া হয় ৷ এর ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রক্তনালী তৈরি হয় ৷ এক্ষেত্রে, তিনটি পদ্ধতি রয়েছে ৷ প্রথম EDAS, দ্বিতীয় EMS ও তৃতীয় EDAMS . EDAS পদ্ধতিতে STA-কে খুলির হাড় ও মস্তিষ্কের আবরণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ৷ আর EMS পদ্ধতিতে মাথার মাংসপেশি ব্যবহার করা হয় ৷ তিন নম্বর EDAMS-এ প্রথম দু’ধরনের কৌশলকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হয় ৷ অস্ত্রোপচারের পর ধীরে-ধীরে নতুন ছোট ধমনী তৈরি হয় এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে ৷