বংশীহারী, 25 অগস্ট: বোলেরো গাড়ি, পিকআপ ভ্যান ও সরকারি বাসের সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে চার জনের। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ এদের মধ্যে চার জনকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল, চারজনকে রসিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে এবং বাকিদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷
রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার জামবাড়ি এলাকায় 512 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বংশীহারী থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোলেরো গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি পিকআপ ভ্যান ও সরকারি বাসটি রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে গিয়ে পড়েছে ৷ বাসের যাত্রীরা অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন ৷ আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ জানা গিয়েছে, মৃত ও আহতদের প্রত্যেকের বাড়ি পুরনো মালদা এলাকায় ৷
গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, গঙ্গারামপুর ব্লক এলাকায় বোলেরো গাড়ি, পিকআপ ভ্যান ও একটি সরকারি বাসের সংঘর্ষে কমপক্ষে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনেকেই ৷ বংশীহারী থানা দু'জনের দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি সরকারি বাস, বোলেরো গাড়ি এবং পিকআপ ভ্যানটি থানায় নিয়ে গিয়েছে ৷ কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে বংশীহারী থানের পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে মালদার মাধাইপুরের 11 জন বাসিন্দা একটি বোলেরোতে চেপে গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙাপাড়ায় ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছিলেন ৷ অপর দিকে গঙ্গারামপুর থেকে যাত্রীবোঝাই একটি সরকারি বাস মালদায় দিকে যাচ্ছিল ৷ সে সময় বংশীহারী থানার জামবাড়ি এলাকায় 512 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বাস ও বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ দুঘর্টার মাঝে পড়ে অপর একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে । ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় বোলেরো গাড়িটি ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে বাসটিও ৷ গুরুতর জখম হন বোলেরোতে থাকা 11 জন যাত্রী। স্থানীয় মানুষ ও বংশীহারী থানার পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ সেখানে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে জানিয়ে দেন ৷ আরও দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মালদা মেডিক্যালে স্থান্তারিত করা হয় ৷ বাকি সাত জনকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় আরও দু'জনের।
মাধাইপুরের বাসিন্দা মহম্মদ শাম শেখ বলেন, "ঠ্যাঙাপাড়ায় খেলা দেখতে যাচ্ছিলাম। আমাদের মোট তিনটি গাড়ি ছিল। তার মধ্যে দু'টি গাড়ি আগেই চলে যায়। পরবর্তীতে এই গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে। বালুরঘাটের দিক থেকে একটি সরকারি বাস বুনিয়াদপুরের দিকে যাচ্ছিল ৷ উল্টোদিক থেকে আসা বোলেরো গাড়িটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।"