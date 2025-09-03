ETV Bharat / state

আজ স্বপ্নপূরণ হতে চলছে কাদের, দেখুন রাশিফলে - DAILY HOROSCOPE FOR 3RD SEPTEMBER

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025

মেষ: পরিবার ও কাজ, দুটিই আপনার মনোযোগ চাইবে বলে, আপনি দোটানায় ভুগবেন। সন্ধ্যাটি আপনি মজা করার জন্য রেখে দেবেন। আপনি জনপ্রিয় হতে চান এবং শীঘ্রই আপনার এই আকাঙ্খা পূরণ হবে। আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন এবং কাছের ও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে একটি মজাদার সন্ধ্যা উপভোগ করবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকে আপনি খুবই ভাগ্যবান থাকবেন। আজকের দিনটিতে আপনার তহবিল অর্থে ভরে উঠবে।

বৃষ: আজকে আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই, আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পিছনে ব্যয় করবেন। ব্যাবসায়িক ভোজনের মাধ্যমে, কিছু বাকি থাকা লেনদেন সফল হবে। গবেষণার কাজ, প্রত্যাশার থেকে বেশি উন্নতি করবে। কিন্তু, আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে অত ভালো নয়। আপনার মনে হবে যে, অন্যদের থেকে আপনি যদি কাঙ্ক্ষিত সমর্থন না পান, তাহলে আপনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন। আজকে আপনি একটু অন্যরকম মেজাজে থাকবেন। আপনার কাজ থেকে আপনার মনের স্থিরতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মিথুন: মতপার্থক্য আপনাদের সম্পর্কের ব্যবধান আর বাড়িয়ে তুলবে। বাদানুবাদের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়তমের মতামতকে সম্মান করতে শিখুন। যদিও, দায়িত্ব ভাগ করে নিলে পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে, জনসাধারণের সামনে ভালো ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য আপনি কোনও ব্যবসা বা অন্য কোনও কার্যকলাপে বিনিয়োগ করবেন। অফিসে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বভাব ব্যর্থ হবে। জনগণের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য এটি ভালো দিন। যদিও, পেশাগত দিক থেকে আজকে আপনার একটি গড়পড়তা দিন কাটবে।

কর্কট: প্রেম ও স্পম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি ক্ষমাশীল হতে হবে ও মানিয়ে চলতে হবে। সম্পর্কে শান্তি ও ঐক্যমত্য বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হলো সমঝোতা। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনাকে সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, কেননা তারা ভালো আর্থিক পরিকল্পনার পরামর্শ দিতে পারে। কোনও ঋণের জন্য আবেদন করলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। পেশার দিকে, আপনার মনোযোগ বজায় থাকবে, যার ফলে কাজের গতি বেড়ে যাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিকল্পনা, কার্যসম্পাদন ও সহজাত বোধ, কৌশলী পন্থা গ্রহণ করার পিছনে এর সবকটিরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

সিংহ: আপনার প্রেমের জীবনে সমণ্বয় বজায় রাখার জন্য আপনাকে লোকের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতার উন্নতি করতে হবে। আপনি আপনার প্রিয়তমের আবেগের অপরিচিত দিক আবিষ্কার করবেন এবং ফলে সবকিছু আরও ভালো এগোবে। আর্থিক দিক থেকে ভাগ্য ভালো হবে, কেননা কোনও একজন সাহায্যকারী আপনাকে আয় বাড়ানোর সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবে। কাজের জায়গায় কর্মব্যস্ত সক্রিয় দিনের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন। পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ও শেখার নতুন সুযোগগুলি, সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কাজে লাগিয়ে ভালো ফল পেতে আপনাকে সাহায্য করবে।

কন্যা: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি সুন্দর সময় কাটাবেন। এই সময়টি ভালো, কেননা আপনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন। আপনার বাড়ি গোছানোর বা নতুন করে সাজানোর ইচ্ছা হবে, ফলে সাংসারিক বিষয়ে কিছু খরচ হবে। আজকের দিনে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার ইঙ্গিত আছে। যদিও আজকের খরচের হিসাব নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে। পেশার ক্ষেত্রে আপনার হয়ত সমস্যার সমাধান পেতে দেরি হবে। জটিল পরিস্থিতি সামলাতে সমস্যা হতে পারে।

তুলা: আপনার প্রিয়তমের রোমান্টিক মেজাজে আপনি সায় দেবেন, যার ফলে প্রেম বিকশিত হবে। সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য আজকের দিনটিকে অবশ্যই কাজে লাগান। আজকে কিছু সামাজিকতার ইঙ্গিত আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে একটি গড়পড়তা দিন, কেননা বিরাট কোনও আয় না ক্ষতি কিছুই হবে না। যদিও আপনি হয়ত আর্থিক লেনদেনের ওপরে নজর রাখবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে সবকিছুই মসৃণভাবে এগোবে। আপনার হাতে নতুন কাজ আসার সম্ভাবনা আছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকবেন।

বৃশ্চিক: আজকের দিনে শুধু মাত্র হৃদয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কাজ সম্পর্কিত বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলিতে সফলভাবে পৌঁছতে পারবেন, কাজেই টাকাপয়সার লেনদেন মসৃণভাবেই হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ আসতে পারে। পেশাগত দিকে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সহকর্মীদের সঙ্গে হঠকারী আচরণ করবেন না ও বাস্তববাদী হওয়া শিখুন।

ধনু: আজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে । সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য । কেনাকাটাও হতে পারে ৷ আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন ।

মকর: আপনি নামি ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কামড়াচ্ছেন ৷ তবে এখনও আশার আলো আছে । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা ঢুকতে চলেছে ৷ আর বলাই বাহুল্য, এতে আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন । এবার আপনি টাকার মূল্য বুঝবেন এবং মুক্তহস্তে টাকা খরচ করা বন্ধ করবেন । কাজের জায়গায় স্বচ্ছন্দ্য থাকবেন ।

কুম্ভ: আজকের দিনটা আপনারই ৷ কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে ৷ আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়োবেন ৷ কাজকে আর গুরুভার বলে মনে হবে না ৷ আপনি বরং এটা বেশ উপভোগই করবেন । পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ।

মীন: বিতর্ক ও মতপার্থক্য আজ আপনাকে একঘরে করার চেষ্টা করবে । আপনি এমনিতে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ একটু ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করবেন । তবে মন খারাপ করার কিছু নেই, দিনের শেষের দিকে আবার হালকা মেজাজে ফিরে যেতে পারবেন ৷

