ETV Bharat / state

লক্ষ্ণীপুজোর আগেই পকেট গরমের সুযোগ, সামান্য ভুলে বিরাট বিপদ; পড়ুন রাশিফল

পুজো শেষ এবার অপেক্ষা ধনদেবী মা লক্ষ্মীর ৷ জ্যোতিষ বলছে কোজাগরি পূর্ণিমার আগেই পকেট গরম হতে পারে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা ৷ রয়েছে বিপদের ভয়ও ৷

3 oct horoscope
কেট গরম হতে পারে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 12:01 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে থাকার সময়েও হয়ত আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখবেন ৷ কেননা কাজের চিন্তায় আপনার মাথা ভরে থাকবে। কিন্তু আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাওয়ায় আপনি চাপমুক্ত হবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনার আয় বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষার জন্য মানসিক চাপে ভুগবেন। পেশাগত দিকে কঠোর পরিশ্রমের প্রশ্নগসা পাওয়ায় আপনি উজ্জীবিত বোধ করবেন। আপনাকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অবস্থান সাফল্যের গ্যারান্টি না দিলেও, ধৈর্য্য ধরে থাকলে সবই হয়!

বৃষ: গণনা বলছে ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। কোনও কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়ার আপনার মনোভাবে সঙ্গী ক্ষুব্ধ হবেন। সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখতে আপনাকে বেশি খাটতে হতে পারে। ভাগ্য আজ আপনার সহায় থাকবে ৷ আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো থাকবে। এই সময়ে আপনি যে কোনও আর্থিক সমস্যা অতিক্রম করতে পারবেন। পেশাগত বিষয়ে ইমেল চালাচালি করার সময় সতর্ক থাকুন ৷ সাংঘাতিক কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিথুন: আজকের দিনে আপনার শেখার মনোভাবকে ধরে রাখা ভালো। আজকে শ্রোতার ভূমিকা পালন করুন এবং আপনার প্রিয়তমের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। সম্পর্ককে মসৃণোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার মনকে প্রসারিত করুন। আর্থিক দিক থেকেও আজকের দিনটি সন্তোষজনক হবে না। প্রয়োজন মেটানো নিয়ে আপনি চিন্তিত ও মানসিক চাপ বোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম থাকবে ৷ প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। যদিও সংকল্পবদ্ধ থাকলে জমে থাকা কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারবেন।

কর্কট: আপনার অনুসন্ধানী প্রকৃতি আপনাকে আজ একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। আপনার কাছের মানুষগুলি, আপনার প্রকৃতির এই দিকটি নিয়ে খুব একটা উৎফুল্ল হবেন না। তবে আজ ভাল দিকটি হল, যাঁরা অবিবাহিত অথবা প্রেমের সম্পর্কে আছেন তাঁরা আজ গাঁটছড়া বাধতে পারেন। আজকের দিনটি শরীরের জন্য খুব একটা ভালো নয়, আবার খারাপও নয়। আপনাকে আজ যা করতে হবে তা হ'ল, ইতিবাচক থাকা এবং নিজের দক্ষতার উপর আস্থা রাখা। আপনার স্বাস্থ্য আপনার আবেগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করবে।

সিংহ: প্রেম জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রিয়তমকে অভিপ্রেত সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন না। প্রত্যাশা বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ধৈর্য্যের প্রয়োজন হতে পারে। আজকে হয়ত আপনি বেশি উপার্জন করার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আরো কঠোর পরিশ্রম করবেন। আজকে বেশি খরচ করার জন্য আপনার আফসোস হবে, যা কিনা একদমই আপনার স্বভাববিরুদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে হয়ত লোকজনের সমস্যা বোঝার জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়গুলি দেখতে হবে। লোকজনের দোষ খুঁজে বেড়াবেন না।

কন্যা: আপনার মনের কাছে মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খায় আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবেন। আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থাকায় আপনি খুশি হবেন ও মসৃণ সম্পর্কের রাস্তা প্রশস্ত হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে আপনি সম্ভবত অসাধারণ মুনাফা করবেন। আপনার উদ্ভাবনী ও জিজ্ঞাসু মন আপনাকে নতুন কোনো কাজ ও বিনিয়োগের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরীক্ষামূলক ও ইতিবাচক মনোভাব আপনার পেশার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল নিয়ে আসতে পারে।

তুলা: আপনার অনন্যতা আজকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রশংসা পাবে। নানা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এবং তা সম্পন্ন করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক দক্ষতা প্রদর্শন করবেন। নাচ ও গান জাতীয় চারুকলার প্রতি আপনার ঝোঁক আপনি দেখাবেন। আজকে আর্থিক বিষয়গুলিকে আপনি খুবই গুরুত্ব দেবেন। লোকজন হয়তো আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসবে। অন্যদের সাহায্য করে আপনি গর্ববোধ করেন। যদিও, আপনার কাজগুলিকে আপনাকে প্রাধান্য অনুযায়ী সাজাতে হবে।

বৃশ্চিক: আপনার প্রেম জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনি সম্ভবত ফিটফাট হয়ে উঠবেন। প্রেমের সম্পর্কের উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আসক্তি ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আর্থিক কার্যকলাপের জন্য আজকের দিনটি শুভ নয়। যদিও এর জন্য আপনার জীবনে বাহ্রসাম্যের অভাব হবে না। পেশার ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য এট আদর্শ দিন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবসায়ে লাভ নিয়ে আসতে পারে। লক্ষ্যের দিকে মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও আপনি বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশের প্রেরণা দেবেন।

ধনু: আপনার ভাবনা চিন্তার দিগন্ত খোলামেলা এবং শান্ত। আপনি আজকে অন্যের ভুলগুলি ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়ার মেজাজে থাকবেন, তা সে যত বড় ভুলই হোক না কেন। উদারতা আপনার চরিত্র দুর্বলতা নয়। আজকে, পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য আনা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কেননা পরিবারও আজ প্রচুর সময় চাইবে। আপনাকে পরিবার এবং ভালবাসার মানুষদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো মনে হচ্ছে, কেননা প্রচুর উন্নতি এবং সুযোগের আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মকর: প্রেম জীবন পূর্ণোদ্যমে চলবে ও আপনি হয়ত উপহার দিয়ে সঙ্গীকে অবাক করে দিতে চাইবেন। আপনি আপনার প্রিয় মানুষটিকে কদর করবেন ও তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার জায়গা দেবেন, তাই সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। আর্থিক দিকে, অতীতের বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ হবে। ব্যবসা বাড়ানো ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য আপনি আরো ভালো কৌশল পরিকল্পনা করবেন। অফিসে আপনি প্রবল উৎসাহী থাকবেন। আত্মবিশ্বাস আপনাকে দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মজীবনের দিকে মনোযোগ দিতে ও তা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু সিদ্ধনাত নেওয়ার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনার প্রয়াসের থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কুম্ভ: আপনার প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে আপনি চাপ অনুভব করবেন, কাজেই অতীতের ভুল থেকে শেখার এটা সঠিক সময়। আপনার মানসিকতায় পরিবর্তন আনলে তা সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আজকে কিছু আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদিও আপনি আর্থিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন, তাও খরচ কমানো আপনার জন্য সমস্যাজনক হতে পারে। পেশার ক্ষেত্রে আপনার সমস্যাগুলি অন্যদের তুচ্ছ মনে হবে। রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।

মীন: প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আজকের দিনটি সুন্দর হয়ে উঠবে। কোনো চিন্তা যদি সমানে আপনার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তা আপনার সঙ্গীর কাছে প্রকাশ করুন, নাহলে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। আজকের দিনে আপনি আপনার প্রচেষ্টা অনুযায়ীই আর্থিক লাভ করবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের কাঙ্খিত ফল দেখাতে শুরু করবে, কেনন আকিছু লাভ হতে পারে। পেশাগত বিষয়ে সঠিক সময়ে সতর্ক না হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা একটা ভুল পদক্ষেপের খুব চড়া দাম দিতে হতে পারে।:

For All Latest Updates

TAGGED:

3 OCT HOROSCOPE3RD OCTOBER HOROSCOPEASTROLOGICAL PREDICTIONSLAXMI PUJA 2025HOROSCOPE FOR 3RD OCTOBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.