ভিনরাজ্য থেকে এসে মাদক তৈরির প্রশিক্ষণ ! বাজেয়াপ্ত 40 কোটির ব্রাউন সুগার

ভিনরাজ্য থেকে এসে মাদক তৈরির প্রশিক্ষণ ! বাজেয়াপ্ত 40 কোটির ব্রাউন সুগার
বিহার থেকে রাজ্যে এসে প্রশিক্ষণ ৷ আমবাগানে মাদক তৈরির সময় পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 3 দুষ্কৃতী ৷
Published : September 26, 2025 at 2:51 PM IST
মালদা, 26 সেপ্টেম্বর: দিন গড়ানোর সঙ্গে মালদার কালিয়াচক হয়ে উঠেছে মাদকের হাব ৷ অনেক আগেই সেই ইঙ্গিত মিলেছিল ৷ ইটিভি ভারতে এনিয়ে বিস্তারিত খবরও প্রকাশিত হয়েছিল ৷ এবার পুলিশ সুপারের বক্তব্য যেন তাতে সিলমোহর দিল ৷ জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত একলপ্তে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্রাউন সুগার বুধবার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে তিন মাদক প্রস্তুতকারী তথা কারবারিকে ৷ মাদক আইনে মামলা রুজু করে ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাঁদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
কিন্তু, পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছে আরেকটি তথ্য ৷ শুধু মাদক তৈরিই নয় ৷ রীতিমতো প্রশিক্ষণ দিয়ে মাদক তৈরির পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে কালিয়াচকে ৷ আরও একটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলার পুলিশকর্তারা ৷ গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর মাদক উদ্ধারের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ ৷
নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকাকোট এলাকায় হানা দেয় স্থানীয় গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ৷ ওই গ্রামের একটি আমবাগানে 10-15 জনের একটি দল মাদক তৈরি করছিল বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় আমগাছের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে সাদা কাপড়ের মধ্যে তৈরি হওয়া ব্রাউন সুগার থেকে জল বের করা হচ্ছিল ৷ পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই দুষ্কৃতীরা পালানোর চেষ্টা করে ৷
যদিও, তাড়া করে তিনজনকে ধরে ফেলেন পুলিশকর্মীরা ৷ ধৃতদের নাম রউফ শেখ (45), হাসিবুর শেখ (42) ও বরকত শেখ (45) ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই স্থানীয় নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ যদিও, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে পুরনো কোনও মামলা রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কালিয়াচক এলাকায় মাদক কারবারিদের দুটি চক্র সক্রিয় রয়েছে ৷ এরা মোজমপুর গ্যাং ও নারায়ণপুর গ্যাং নামে পরিচিত ৷ এই দুই গ্যাং-এর সদস্যরা শুধু ব্রাউন সুগার নয়, হেরোইন তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত ৷ শুধু তাই নয়, এলাকার যুবকদের মাদক তৈরির প্রশিক্ষণও দেয় এরা ৷ মাঝেমধ্যে বিহার থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয় ৷ তারা রীতিমতো মাদক তৈরির ক্লাস নেয় ৷ তৈরি করা মাদকের মান কেমন, তার বাজারদর কী হওয়া উচিত, তার জন্য রয়েছে বিহারি টেস্টার ৷
আগে এলাকাতেই এসব মাদক তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যেত বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ গোটা জেলায় রমরমিয়ে চলত আফিম চাষ ৷ প্রশাসন ও পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে এখন এই জেলা ‘জিরো পপি কালটিভেশন’ হিসাবে পরিচিত ৷ চাহিদা মেটাতে এই কারবারিরা এখন ঝাড়খণ্ড, মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে আরও কিছু রাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানি করছে ৷ অর্থাৎ, সবমিলিয়ে কালিয়াচক এলাকায় তারা মাদকের হাব তৈরি করে ফেলেছে ৷
এ নিয়ে মালদা জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের কাছে খবর আসছিল, কালিয়াচকে বেআইনিভাবে মাদক তৈরি করা হচ্ছে ৷ এর আগে আমরা কয়েকবার অভিযানও চালিয়েছি ৷ কিন্তু, সফলতা আসেনি ৷ এবার আমরা সফল হয়েছি ৷ পাকাকোট গ্রামের একটি আমবাগানে 10-15 জন দুষ্কৃতী কাঁচামাল থেকে মাদক তৈরি করছিল ৷ গত রাতে হানা দিয়ে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ সেখান থেকে 39 কিলো ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য 40 কোটি টাকা ৷ ঘটনাস্থল থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
পুলিশ সুপার আরও বলেন, "2022 সালে মালদা জেলায় মাদক সংক্রান্ত 171টি মামলা হয়েছিল ৷ মোট 27 কিলো মাদক উদ্ধার হয়েছিল ৷ গ্রেফতার হয়েছিল 218 জন ৷ 2023 সালে 104টি মামলায় 89 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ উদ্ধার হয় 46 কিলো মাদক ৷ 2024 সালে মোট মামলা হয়েছে 105টি ৷ গ্রেফতার হয়েছে 143 জন ৷ মাদক উদ্ধার হয়েছে 53 কিলো ৷ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত 97 কিলো মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ 114টি মামলায় মোট 241 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আমরা এই জেলা থেকে মাদক কারবারকে নষ্ট করতে মরিয়া ৷ তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷"