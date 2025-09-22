ETV Bharat / state

পুকুরে ভেসে উঠত মায়ের প্রসাদী থালা, অলৌকিকতায় মোড়া হাড়োয়ার হরচৌধুরীদের উমা-বন্দনা

কথিত আছে, হরচৌধুরী পরিবারের সদস্যরা বাড়ির পাশের পুকুরে পান-সুপুরি দিয়ে দুর্গাকে নিমন্ত্রণ করতেন । দেবীপক্ষে সেই পুকুরেই ভেসে উঠত উমার প্রসাদী থালা ।

HaraChowdhury house durga puja
হরচৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)
হাড়োয়া, 22 সেপ্টেম্বর: পুকুরের জলে পান-সুপুরি দিয়ে দশভুজাকে নিমন্ত্রণ করা হতো । দেবীপক্ষে ভেসে উঠত মায়ের প্রসাদী থালা । মায়ের নামে ভাঙা বাসন জোড়া লেগে যেত । অলৌকিকতায় আজও অনন্য হাড়োয়ার হরচৌধুরী পরিবারের 350 বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো ।

উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার গোপালপুর গ্রামে হরচৌধুরী পরিবারের নিবাস । সুন্দরবন তখন বসিরহাটের মিনাখাঁ-হাড়োয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । ওপার বাংলার কালিয়ানী থেকে হরচৌধুরী পরিবার উঠে আসে এপার বাংলায় । রত্নেশ্বর হরচৌধুরী গোপালপুর গ্রামের এক প্রান্তে গোলপাতা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা দেবীর থান দেখতে পান । সেখানেই তিনি বসত করেন । গড়ে তোলেন নতুন এক জনপদ । বনের মধ্যে দেবীর ওই থানে রত্নেশ্বর মা দুর্গাকে স্থাপন করেন । নিয়ম করে তিনিই পুজোপাঠ করতেন ।

অলৌকিকতায় আজও অনন্য হাড়োয়ার হরচৌধুরী বাড়ির উমা বন্দনা (ইটিভি ভারত)

ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগত উমার নামে

কথিত আছে, জীবিকার প্রয়োজনে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রত্নেশ্বর একবার সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন । দুপুরবেলা মাটির হাঁড়িতে রান্না বসিয়েছিলেন । আচমকা সেই হাঁড়ি ভেঙে পড়ে যায় । রত্নেশ্বর মায়ের নাম স্মরণ করতেই সেই ভাঙা হাঁড়ি আচমকা জোড়া লেগে যায় । জঙ্গল থেকে ফিরে রত্নেশ্বর দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুরু করেন । বংশপরম্পরায় আজও তা অব্যাহত রয়েছে ।

পরবর্তীকালে রত্নেশ্বরের বংশধরেরা বাণিজ্য করে বিপুল ধনী হয়ে ওঠেন । বাড়িতে তাঁরা মায়ের বিরাট মন্দির স্থাপন করেন । সেখানে হাজার আলোর জার্মান থেকে আনা ঝাড়বাতি বসানো হয় । পায়ে পায়ে গোপালপুরের হরচৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো 350 বছর পেরিয়েছে ।

HaraChowdhury house durga puja
হাড়োয়ায় হরচৌধুরী পরিবারের বাড়ি (নিজস্ব ছবি)

পুকুরে ভেসে উঠত প্রসাদী থালা

হরচৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো ঘিরে নানা অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে । পুজোর আগে হরচৌধুরী পরিবারের সদস্যরা বাড়ির পাশের পুকুরে পান-সুপুরি দিয়ে দুর্গা মাকে নিমন্ত্রণ করে আসতেন । দেবীপক্ষে সেই পুকুরে ভেসে উঠত মায়ের প্রসাদী থালা । সেই থালাতেই দশভুজাকে পুজোর ভোগ খেতে দেওয়া হতো । সেই ভোগ রান্না করা হতো কাঠের উনুনে । নিয়ম মেনে আজও সেই কাঠের উনুনেই মায়ের ভোগ রান্না হয় । তবে পুকুরে দেবীর প্রসাদী থালা ভেসে ওঠার ঘটনা এখন আর হয় না বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন ।

HaraChowdhury house durga puja
বংশপরম্পরায় আজও পুজো হয়ে আসছে হরচৌধুরী বাড়িতে (নিজস্ব ছবি)

হরচৌধুরীদের পুজো এখন সর্বজনীন

হরচৌধুরীদের পারিবারিক পুজো হলেও গোপালপুরের বাসিন্দাদের কাছে তা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে । ওই পুজোতে স্থানীয় বাসিন্দারাও সামিল হন । হরচৌধুরী পরিবারের সদস্যরা অনেকেই আজ বিদেশে থাকেন । পুজোর সময় শিকড়ের টানে সবাই গোপালপুরে ফিরে এসে মিলিত হন ।

হরচৌধুরী পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম বুদ্ধদেব হরচৌধুরী বলেন, "আমাদের পারিবারিক পুজো ঘিরে গুরুজনদের কাছ থেকে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছি । ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লেগে যেত । পুকুরে ভেসে উঠত মায়ের প্রসাদী থালা । সেসব অবশ্য আমি দেখিনি । বিজ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিকতার যুক্তি-তর্ক থাকবেই । তবে পুজো ঘিরে পরিবারের মধ্যে একটি মিলন উৎসব শুরু হয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা সেই উৎসব ভাগ করে নিই ।"

HaraChowdhury house durga puja
350 বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

নৌকায় আসত পুজোর বাসনপত্র

হরচৌধুরী পরিবারের বউমা কল‍্যাণী চৌধুরী বলেন, "আমি যবে থেকে এই বংশের বউ হিসেবে এসেছি তবে থেকেই দেখছি এই পুজোর মাহাত্ম্য অন‍্য পুজোর থেকে আলাদা । আমাদের বাড়ির দুর্গা প্রতিমা খুব জাগ্রত । কেউ মায়ের কাছে মানত করে পুজো দিলে মা তাঁকে খালি হাতে ফেরায় না । তাঁর মানত পূরণ হয় । সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজো হয়ে আসছে ।"

তিনি আরও বলেন, "আমার শাশুড়ির কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি এই পুজোর প্রবর্তন হয়েছিল রাম জয় হরচৌধুরীর হাত ধরে । তিনি একজন সুনামধন্য সাধক ছিলেন । ওঁর নামে ফাটা হাঁড়ি জোড়া লাগত এমনও সব জেনেছি শাশুড়ির কাছ থেকে । পুজোর আগে নৌকায় করে মায়ের পুজোর সব বাসনপত্র আসত । আর বিজয়ার পর সেই বাসনপত্র নৌকায় করে তুলে দেওয়া হতো । তবে সেসব আমরা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি । গল্প শুনেছি বাড়ির বয়েজৈষ্ঠদের কাছ থেকে ।"

HaraChowdhury house durga puja
পুকুরে ভেসে উঠত মায়ের প্রসাদী থালা (নিজস্ব ছবি)

তবে, যাই হোক আজও বংশানুক্রমে হরচৌধুরী পরিবারের প্রাচীন এই দুর্গাপুজো সমাদৃত হয়ে আছে হাড়োয়ার গোপালপুর অঞ্চলে ।

