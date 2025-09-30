ETV Bharat / state

মঙ্গলে মহাষ্টমীতে মহানন্দে কাটবে কাদের ? সুখবরও দিচ্ছে রাশিফল

আজ মহাষ্টমী ৷ এদিন শারদীয়া নবরাত্রির আজকের দিনটি খুবই বিশেষ। মঙ্গলবার কোন রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 12:31 AM IST

5 Min Read
মেষ: আজ আপনি নিজেকে প্রকৃত স্বাধীন মনে করবেন । আর সেই মানসিকতার সঙ্গে ছোটোবেলায় যা যা করতে ভালোবাসতেন সেইসব এখন করতে চাইবেন । প্রিয়জনদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার কথাও ভাবতে পারেন ।

বৃষ: আজ খুশি মনে দৈনন্দিন কাজ করে যাবেন। কাজের চাপ বেশি থাকবে । বিরতি নেওয়ার সময় খুব একটা পাবেন না । সৌভাগ্যের বিষয় হল, এই চাপের জন্য আপনার খুব একটা অসুবিধা বোধ হবে না আর দিনের শুরুতে যতটা সতেজতা ছিল, দিনের শেষে গিয়েও সেই অনুভূতি ধরে রাখতে পারবেন ।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিক্ত নিয়ে বাইরের লোক কিছু মন্তব্য করতে পারে ৷ অসততা, উদাসীনতার মতো কিছু মন্তব্য শুনতে পারেন ৷ তাই পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো ৷ প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন ৷ দামি জিনিসপত্র, ব্র্যান্ডেড পোশাক-জুতো, গয়না কিনে অন্যদের মুগ্ধ করতে চাইবেন ৷ কিন্তু মনে রাখবেন, যতই পয়সা খরচ করুন না কেন, বহিরঙ্গের সাজগোজের জিনিস কখনই দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না ৷

কর্কট: মতপার্থক্য এড়াতে আপনাকে কিছু বিষয়ে সমঝোতা করতে হবে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, আজকের দিনটি খুব সাবধানতার সঙ্গে সামলাতে হবে । মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে হবে ও আপনার ইতিবাচক মনোভাব বাঁধা পেরিয়ে সম্পর্ক মজবুত হতে পারে ৷ আজকে আপনি ব্যাঙ্ক থেকে কিছু পূর্ব-অনুমোদিত ঋণের প্রস্তাব পেতে পারেন ৷ এক্ষেত্রে আপনাকে ভালো করে নিজের প্রয়োজন যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷

সিংহ: সম্পর্ক সামলানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে চাইবেন । মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শক্তি ও সময় ব্যয় করুন ৷ আজ সন্ধ্যেয় প্রিয়তমের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারবেন ৷ উদ্বেগজনক আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হতে পারে ৷ কোনও সমস্যার সমাধান খুঁজতে ইন্টারনেটের ব্যবহার জরুরি ৷ আপনাকে সঠিক সময়ে সুযোগের সদব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হল ৷

কন্যা: প্রিয়তমের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোয় আপনার মন ভালো থাকবে ৷ আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাবে ৷ যা ভালোবাসার মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে ৷ আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে আপনাকে কোনও বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে কুশলী পরিকল্পনা করতে বলা হচ্ছে, কেননা নক্ষত্রের অবস্থান কাজের অনুকূলে নেই । আপনি হয়তো বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণাও করবেন । আজকে আপনি বিভিন্ন চিন্তায় মগ্ন থাকবেন ৷ পরিস্থিতি আপনাকে বাস্তববাদী করে তুলবে ৷ তাতে আপনি মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে পারেন ৷

তুলা: আজ আপনার নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবে । সব কাজে ভারসাম্য রেখে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ তাতে আপনি সব দিক দিয়ে আর্থিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে ৷ আজকে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তার জন্য দায়ী থাকবে আপনার সব কাজে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার স্বভাব । কর্মক্ষেত্রে মিটিংগুলি আজ আপনি খুব ভালোভাবে সামলাতে পারবেন । আপনার দক্ষতা ও প্রতিভা দুই-ই প্রশংসিত হবে । কোনও কাজ খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্যও আপনি সমাদৃত হতে পারেন ।

বৃশ্চিক: আপনি যদি প্রায়শই আপনার সঙ্গীর ভুল ধরিয়ে দেন, তাহলে সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে ৷ সম্পর্কের খাতিরে এই সতর্কতা অবলম্বন করুন । সব পরিস্থিতিই যত্ন সহকারে সামলাতে হবে । যারা নিজেদের জন্য কাজ করেন, যেমন ফ্রিলান্সার বা ব্যবসায়ী, তাদের আজ আর্থিক দিক থেকে ভালো দিন যাবে । আপনার মার্কেটিং-এর নতুন কৌশল ভালো ফল নিয়ে আসবে । অফিসে সোজাসাপটা না হওয়াই ভালো, বিবাদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হল ৷

ধনু: রোমান্স ও পারিবারিক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি হয়তো নতুন যাত্রা শুরু করবেন। আর্থিক দিকে ভালো করার জন্য নিজেকে কড়া শাসনে রাখতে হবে। আবেগতাড়িত হয়ে না ভেবেচিন্তে খরচ করলে আপনার কষ্টার্জিত সঞ্চয়ই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। অফিসে জমে থাকা কাজ শেষ করার জন্য আপনি তাড়াহুড়ো করবেন। শুরুর দিকে চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও, আপনার প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে আপনি সেই ছবি পালটে দিতে সফল হবেন। পেশাদার জীবন এত অসাধারণ যাবে, যা কি না অভূতপূর্ব!

মকর: মনের ধার্মিক ভাব আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে পবিত্র বন্ধন স্থাওন করতে সাহায্য করবে, কাজেই আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই সন্তোষজনক হবে। যোগাসনের সাহায্যে আপনার জীবনসঙ্গীর আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যার ফলে মজবুত সম্পর্কের রাস্তা প্রশস্ত হবে। আজকের দিনটি হয়তো আপনাকে বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে মুগ্ধ করার জন্য খরচ করতে চালিত করবে, কাজেই আপনার পকেট বেশ অনেকটাই খালি হয়ে যাবে। পেশার ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহারিক ও দার্শনিক ভাবনাচিন্তাকে একসঙ্গে নিয়েই চলতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে যে আজকের দিনে আপনার ধীর কিন্তুই স্থির গতিতে বিকাশ হবে।

কুম্ভ: প্রিয়তমের সঙ্গে গাড়িতে করে দূরে ঘুরতে যাওয়া আপনাদের প্রেমের সম্পর্ককে নতুন জীবন দেবে। মানসিক সমর্থন আপনাদের একে অন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। আপনি কাজ করার থেকে ভাবনাচিন্তা করে বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করবেন, এর ফলে পরোক্ষ আয় সৃষ্টি হতে পারে, কেননা আপনি রোজগারের অতিরিক্ত উপায় আবিষ্কার করবেন। কাজের ক্ষেত্রে, আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করার জন্য আজ আদর্শ দিন। আপনার চিন্তাভাবনা মেনে চলুন, তাতে আপনার মূল্যবান সময় বাঁচতে পারে। যাই হোক, এর থেকে যে ফল পাবেন তাতে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন।

মীন: আপনার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও আপনার প্রিয়তমের আবেগের মধ্যে সংঘাত হবে ও তার ফলে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। যাই হোক, পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে সমস্যাগুলির সমাধান করে ফেলার এটিই আদর্শ সময়। নক্ষত্রেরা এই ইঙ্গিত দেয় যে আপনার সংস্থানগুলিকে শুধুমাত্র ফলদায়ক কার্যকলাপে কাজে লাগালে অসাধারণ লাভ পাওয়া যাবে। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করলে ও বাস্তববাদী রাস্তা অনুসরণ করলে ভালো কাজ হতে পারে। প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আপনার অনেক সময় ব্যয় হতে পারে।

