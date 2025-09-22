সিঁথির শিশুকে অপহরণ করে রাখা হয় কসবার ফ্ল্যাটে ! গ্রেফতার অধ্যাপিকা-সহ 3

সিঁথির শিশুকে অপহরণ করে রাখা হয় কসবার ফ্ল্যাটে ! গ্রেফতার অধ্যাপিকা-সহ 3
অভিযুক্ত কলকাতার একটি নামী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা । পুলিশি জেরায় তাঁর দাবি, তিনি ফুটপাথের শিশুদের আশ্রয় দেন ও নিজের কাছে রেখে বড় করে তোলেন ।
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: তিনদিনের মধ্যেই সিঁথির শিশু অপহরণ কাণ্ডের কিনারা করল কলকাতা পুলিশ । নিখোঁজ পাঁচ বছরের শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে কসবার একটি ফ্ল্যাট থেকে । এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে শহরের একটি নামী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা-সহ তিন মহিলাকে । অভিযুক্তদের দাবি ও ঘটনাপ্রবাহে বিস্মিত তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন তিনেক আগে সিঁথি এলাকার এক বাসিন্দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, খেলার সময় তাঁর পাঁচ বছরের কন্যাকে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে । এই অভিযোগ পেয়ে শিশুটির খোঁজে তদন্তে নামে পুলিশ । গোপন সূত্রে খবর মেলে যে, কসবার একটি ফ্ল্যাটে শিশুটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে । এরপরেই ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে । ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হন 52 বছরের অরুণিমা চন্দ, তাঁর আত্মীয়া 44 বছরের অনুপমা চন্দ এবং 20 বছরের অনুষ্কা চন্দ চৌধুরী ।
লালবাজার সূত্রের খবর, অভিযুক্ত অরুণিমা কলকাতার একটি নামী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা । পুলিশি জেরায় তাঁর দাবি, তিনি ফুটপাথের শিশুদের আশ্রয় দেন ও নিজের কাছে রেখে বড় করে তোলেন । একই উদ্দেশ্যে তিনি ওই পাঁচ বছরের শিশুটিকেও নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলেন । তাঁর বক্তব্য, কারওকে বন্দি বা নির্যাতন করা হয়নি বরং শিশুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি এই কাজ করেছেন ।
তবে পুলিশের মতে, অধ্যাপিকার দাবি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা এখনই বলা সম্ভব নয় । শিশুটিকে ফ্ল্যাটে আটকে রাখার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না । তদন্তকারীরা মনে করছেন, শিশুটিকে নিয়ে আসার কারণ দর্শাতে ওই অধ্যাপিকা যে দাবি করেছেন, তার আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে । সেই কারণেই অভিযুক্তদের জেরা করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা ।
কলকাতা পুলিশের ডিসি (উত্তর) দীপক সরকার এবিষয়ে বলেন, "অভিযুক্তদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । শিশুটি সুস্থ আছে । এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷"
এই ঘটনায় ওই অধ্যাপিকা-সহ মোট তিনজনকে প্রাথমিকভাবে জেরা করে তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের মধ্যে অরুণিমা চন্দের কথাবার্তায় বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতারির পরেই মহিলা পুলিশকর্মীরা ওই অধ্যাপিকাকে গোটা বিষয়টি জানাতে বললে, তিনি একেকবার একেক রকমের উত্তর দিয়ে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন ৷
এক মহিলা পুলিশকর্মীর কথায়, "ধৃত অরুণিমা একসময় বলছেন যে তিনি ওই শিশুকে শুধুমাত্র উদ্ধারের জন্য তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে কসবার নিজের ফ্ল্যাটে রেখেছিলেন ৷ আবার একসময়ে তিনি দাবি করেন যে, তাঁর সন্তানের প্রয়োজন ছিল, সেজন্যই তিনি শিশুটিকে নিজের কাছে রেখেছিলেন ৷"
কিন্তু এবিষয়ে তদন্তকারীদের দাবি, একজন অধ্যাপিকার যদি সন্তানের চাহিদা থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি আইনসম্মত ভাবে সন্তান দত্তক নিতে পারতেন ৷ একজন শিক্ষিত মহিলা হিসেবে এক্ষেত্রে তাঁর এই কাজ করা উচিত ছিল না ৷ পাশাপাশি তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনায় বাকি যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, যখন তাঁরা জানতে পারলেন এই শিশুকে অধ্যাপিকা প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, যেটি একেবারেই বেআইনি, সেক্ষেত্রে তাঁরা কেন এই বিষয়টিকে প্রশ্রয় দিলেন ! কেন তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানালেন না ? তাহলে কি গোটা ঘটনার নেপথ্যে কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র কাজ করছিল ? এরই উত্তর পেতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধ্যাপিকার মানসিক কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা জানার জন্য তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে তদন্তকারীরা যোগাযোগ করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷