Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

100 কোটির প্রতারণা ! রহড়ায় চিটফান্ড কাণ্ডে হুগলি থেকে গ্রেফতার - RAHRA CHIT FUND CASE

গোপন সূত্রে পুলিশে খবর আসে অভিযুক্ত তিনজন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পাশের জেলা হুগলিতে। সেখান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷

Rahra chit fund case
রহড়ায় চিটফান্ড কাণ্ডে হুগলি থেকে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read

রহড়া, 8 অগস্ট: 'অস্ত্রভাণ্ডার'-এর রেশ কাটতে না কাটতে এবার চিটফান্ডের হদিস মিলল উত্তর 24 পরগনার রহড়ায়। 100 কোটির প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ চার প্রতারককে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে। এর মধ্যে আগেই এক অভিযুক্ত ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হুগলি থেকে গ্রেফতার করা হয় আরও তিন প্রতারককে। অভিযোগ, বড় রিটার্নের টোপ দিয়ে বাজার থেকে প্রায় 100 কোটি টাকা তুলেছিল এই প্রতারকরা। কিন্তু, দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রিটার্ন কিংবা আসল টাকার কোনওটাই পাচ্ছিলেন না আমানতকারীরা। অভিযোগও দায়ের হয় রহড়া থানায়। আর তাতেই গ্রেফতার হন অভিযুক্তরা। এদিকে, প্রতারকদের গ্রেফতারের খবর চাউর হতেই রাতে রহড়া থানার সামনে ভিড় জমাতে থাকেন আমানতকারীদের একাংশ। টাকা ফেরতের দাবিতে চলে বিক্ষোভও। পরে পুলিশের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, প্রতারিতদের অধিকাংশই গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ। যাঁদের গচ্ছিত টাকা লোভ দেখিয়ে হাতিয়ে নিতে দু'বার ভাবেননি প্রতারকরা। আমানতকারীদের মনে ভরসা যোগাতে বড় বড় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফলে, এরকমটা যে হবে তা কল্পনাও করেননি আমানতকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দার পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাতুলিয়া বাজারের বহু মানুষের থেকে টাকা তুলেছিল এলাকারই চার যুবক বিজন পাল, সুজন পাল, উত্তম পাল ও রূপম পাল। লাভজনক সংস্থার কথা বলে আমানতকারীদের থেকে তাঁরা টাকা তুললেও পরে জানা যায় আসলে সেটা চিটফান্ড। জানা মাত্রই টাকা চাইতে শুরু করেন আমানতকারীরা। কিন্তু ততক্ষণে চম্পট দিয়েছে ওই প্রতারকের দল। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে রহড়া থানার দ্বারস্থ হন আমানতকারীদের একাংশ। দায়ের হয় অভিযোগও। এর পরেই প্রতারিতদের ধরতে আদাজল খেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। হদিস পেতে ট্র্যাক করা শুরু হয় মোবাইলের নম্বর। তাতেই মেলে সাফল্য।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে অভিযুক্ত বিজন পাল, সুজন পাল ও উত্তম পাল গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পাশের জেলা হুগলিতে। দেরি না করে পুলিশের একটি টিম রওনা হয় সেখানে। এর পরেই তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ওই তিন যুবককে। এর আগে এই ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল আরও এক অভিযুক্ত রূপম পাল। তাঁকে জেরা করেই পলাতক বাকি তিন অভিযুক্তের বিষয়ে বেশ কিছু সূত্র হাতে এসেছিল পুলিশের। যা তাদের ধরতে সাহায্য করেছিল বলে জানিয়েছে রহড়া থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এর পিছনে আর কারও হাত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত চার জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে এর নেপথ্যে বড়সড় কোনও প্রতারণা চক্রের যোগ আছে কি না, তাও জানার চেষ্টা করা হবে।ঠিক কত টাকার প্রতারণা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক আমানতকারী বলেন, "সঞ্চয়ের প্রায় সাড়ে 10 লক্ষ টাকা আমি রেখেছিলাম সংস্থায়। কিন্তু, সাত বছর কেটে যাওয়ার পরেও সেই টাকা হাতে পায়নি। মঙ্গলবার থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ওদের। আজ শুনলাম পুলিশ ওদের গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলছে আমাদের আবেদন করতে। তারপর নাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।”

রহড়া, 8 অগস্ট: 'অস্ত্রভাণ্ডার'-এর রেশ কাটতে না কাটতে এবার চিটফান্ডের হদিস মিলল উত্তর 24 পরগনার রহড়ায়। 100 কোটির প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ চার প্রতারককে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে। এর মধ্যে আগেই এক অভিযুক্ত ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হুগলি থেকে গ্রেফতার করা হয় আরও তিন প্রতারককে। অভিযোগ, বড় রিটার্নের টোপ দিয়ে বাজার থেকে প্রায় 100 কোটি টাকা তুলেছিল এই প্রতারকরা। কিন্তু, দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রিটার্ন কিংবা আসল টাকার কোনওটাই পাচ্ছিলেন না আমানতকারীরা। অভিযোগও দায়ের হয় রহড়া থানায়। আর তাতেই গ্রেফতার হন অভিযুক্তরা। এদিকে, প্রতারকদের গ্রেফতারের খবর চাউর হতেই রাতে রহড়া থানার সামনে ভিড় জমাতে থাকেন আমানতকারীদের একাংশ। টাকা ফেরতের দাবিতে চলে বিক্ষোভও। পরে পুলিশের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, প্রতারিতদের অধিকাংশই গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ। যাঁদের গচ্ছিত টাকা লোভ দেখিয়ে হাতিয়ে নিতে দু'বার ভাবেননি প্রতারকরা। আমানতকারীদের মনে ভরসা যোগাতে বড় বড় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফলে, এরকমটা যে হবে তা কল্পনাও করেননি আমানতকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দার পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাতুলিয়া বাজারের বহু মানুষের থেকে টাকা তুলেছিল এলাকারই চার যুবক বিজন পাল, সুজন পাল, উত্তম পাল ও রূপম পাল। লাভজনক সংস্থার কথা বলে আমানতকারীদের থেকে তাঁরা টাকা তুললেও পরে জানা যায় আসলে সেটা চিটফান্ড। জানা মাত্রই টাকা চাইতে শুরু করেন আমানতকারীরা। কিন্তু ততক্ষণে চম্পট দিয়েছে ওই প্রতারকের দল। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে রহড়া থানার দ্বারস্থ হন আমানতকারীদের একাংশ। দায়ের হয় অভিযোগও। এর পরেই প্রতারিতদের ধরতে আদাজল খেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। হদিস পেতে ট্র্যাক করা শুরু হয় মোবাইলের নম্বর। তাতেই মেলে সাফল্য।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে অভিযুক্ত বিজন পাল, সুজন পাল ও উত্তম পাল গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পাশের জেলা হুগলিতে। দেরি না করে পুলিশের একটি টিম রওনা হয় সেখানে। এর পরেই তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ওই তিন যুবককে। এর আগে এই ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল আরও এক অভিযুক্ত রূপম পাল। তাঁকে জেরা করেই পলাতক বাকি তিন অভিযুক্তের বিষয়ে বেশ কিছু সূত্র হাতে এসেছিল পুলিশের। যা তাদের ধরতে সাহায্য করেছিল বলে জানিয়েছে রহড়া থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এর পিছনে আর কারও হাত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত চার জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে এর নেপথ্যে বড়সড় কোনও প্রতারণা চক্রের যোগ আছে কি না, তাও জানার চেষ্টা করা হবে।ঠিক কত টাকার প্রতারণা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক আমানতকারী বলেন, "সঞ্চয়ের প্রায় সাড়ে 10 লক্ষ টাকা আমি রেখেছিলাম সংস্থায়। কিন্তু, সাত বছর কেটে যাওয়ার পরেও সেই টাকা হাতে পায়নি। মঙ্গলবার থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ওদের। আজ শুনলাম পুলিশ ওদের গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলছে আমাদের আবেদন করতে। তারপর নাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।”

For All Latest Updates

TAGGED:

RS 100 CRORE FRAUD100 কোটির প্রতারণাচিটফান্ডRAHRA CHIT FUND CASE

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.