মন খারাপের দশমীতে কীসের ইঙ্গিত ? রাশিফল বলছে ঘটবে অনেককিছুই
আজ দশমী ৷ মা দুর্গার বিসর্জনের বিষাদে কার ভাগ্যে কী রয়েছে ? বৃহস্পতিবার দেবীর কৃপায় মেষ থেকে মীনের ভাগ্য গণনা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : October 2, 2025 at 7:30 AM IST
মেষ: আপনার জন্য কিছু উত্তেজনাপূর্ণ সময় দেখা যায়। আপনি হয়তো আজকে কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন যারা ভবিষ্যতে আপনার জন্য সম্পদ বলে প্রমাণিত হবে। কাজের ক্ষেত্রে এবং আপনার চিন্তাভাবনায় আপনি নিজেকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেন। শেষের দিকে, আপনাকে ব্যবহারিক থাকতে হবে। আপনি আজকে আপনার দিনটি কাটাবেন আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। আজকে আপনার অবশ্যই যে কোনও চিন্তা অথবা উদ্বেগ সরিয়ে রাখা উচিৎ।
বৃষ: আজকে হয়তো খোলামেলা হওয়ার এবং জট ছাড়ানোর দিন। আপনার উপর হয়তো অন্য কারোর কাজের দোষ পড়তে পারে। বিকেলের দিকে সমস্তকিছু হয়তো হতাশাপূর্ণ হতে পারে, এবং আপনার আত্মবিশ্বাসের স্তর হয়তো কমে আসতে পারে। আপনার শক্তির উপর কাজ করুন এবং আপনার দুর্বলতাগুলিকে ঠিক করুন। যদি আপনার বোন আপনার থেকে দূরে থাকে, তাহলে ফোনে তার সঙ্গে কথা বলুন। তার সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।
মিথুন: যে কোনও ধরনের অংশীদারিত্বে যাওয়ার জন্য ভালো দিন। আপনার কাছের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা, চুক্তি কড়া, এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করার দিন আজকে। আজকে আপনি যাই করবেন তাই ভালো করবেন। আপনাদের মধ্যে যারা আরও পড়াশোনা করতে চান, তারা হয়তো আজকে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন।
কর্কট: মানুষজন আপনাকে ঘিরে থাকবে। আপনি নিজের স্ফূর্তি দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করবেন। সামাজিক যোগাযোগ আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে। শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবেন এবং নিজেদের কাজ মন দেবেন। এটি একটি ভালো দিন হবে। এই ইতিবাচকতার ভালো ব্যবহার করুন। ব্যবসায়ের ব্যাপারে চাপ নেবেন না, আজকের দিনটি বোনের সঙ্গে কাটান। তাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান এবং সে যে সমস্ত জিনিসগুলি সবচেয়ে পছন্দ করে সেগুলি দিন।
সিংহ: আজকে চেষ্টা করুন কিছু সুরক্ষামূলক পোশাকআশাক পড়তে, বর্ম হলেই চলবে। কারণ আজকে আপনার দিনটি ভালো খারাপ মিশিয়ে। আপনি যা আশা করছেন তা হয়তো মিস করে যাবেন আবার যেটা আশা করছেন না হয়তো তার মুখোমুখি পড়ে যাবেন। আজকে, আপনার খরচ কিছুটা বেশি হবে। যদি আপনার বোন আপনার থেকে অনেক দূরে থাকে, তাহলে বহু সময় ধরে তার সঙ্গে ফোনে অথবা সোশাল মিডিয়াতে কথা বলুন।
কন্যা: সতর্ক থাকুন যখন আপনি আশাতীত সাফল্য উপভোগ করছেন! কিন্তু আজকে হয়তো আপনার মজার সময়টা আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই কেটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার জন্য টাকা পয়সা রোজগারের আশা করুন। আজকে আপনার ব্যবসা শিখরে থাকবে।
তুলা: আপনি নিজের সম্মান অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী থাকবেন। আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আপনার কাজের জায়গায় উন্নতি করতে সাহায্য করবে। এখন সেই সমস্ত ধারনাগুলিকে সম্পূর্ণ করার সময়, যা এতকাল পিছনে পড়ে ছিল। আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটাবেন। আপনার মনে কী আছে তা আপনার ভাই, বোন এবং বাবা, মায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন।
বৃশ্চিক: আজকে হঠাৎ, আপনাকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আপনি সচেতন হয়ে আছেন। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনি কেমন জামাকাপড় পড়ছেন, কেমন ভাবে চলাফেরা করছেন, সবকিছুই আজকে আপনার চিন্তার বিষয়। একদম পরিপাটি হয়ে, আপনি নিজেকে সবচেয়ে ভালো কল্পনা করবেন। মেকওভার ছাড়া, টাকা পয়সা খরচ করাও একটি কাজ যাতে আপনি সিদ্ধহস্ত।
ধনু: আজকের সকাল অলসভাবে শুরু হচ্ছে বলে মনে হয়, আপনার এনার্জি শূন্য। তাই, আপনি হয়তো আপনার কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ করতে অর্থাৎ আপনার সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। নিশ্চিত করুন সঠিক মানুষকে দায়িত্ব দিচ্ছেন, না-হলে হয়তো আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আক্ষেপ করতে হবে পারে। আপনার মনে যা কিছু আছে তা নিয়ে আপনার বোনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আপনার পরিবার এবং আর্থিক সমস্যাগুলি সংক্রান্ত সমস্ত মানসিক দূরে সরিয়ে রেখে।
মকর: আপনার জন্য, যুদ্ধ এবং ভালোবাসায় সব কিছু চলে, এবং আপনি সমস্ত সম্ভাব্য পথ অবলম্বন করেন নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে। আপনার শক্তিশালী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, এবং এটি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনি একজন নরম মনের মানুষ, এবং অন্যদেরকে দুঃখিত বা বিপদে পড়া অবস্থায় দেখলে আপনি দুঃখ পান। প্রবৃত্তিগতভাবে, আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা অভাবে আছেন।
কুম্ভ: আপনি নিজের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান তৈরি করতে পেরেছেন। আজকে, আপনি হয়তো আপনার অতীতের সমস্ত কাজের বাস্তব সুবিধা দেখতে পাবেন। যদিও, ব্যবসায়িক প্রতিযোগীরা হয়তো দাঁত, নখ ফোটাবার চেষ্টা করবে; এমনকী হয়তো আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমস্যা দিতে পারে। যদিও, আপনি হাসি মুখে সঠিকভাবে সমস্তকিছু গ্রহণ করবেন।
মীন: প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন এমন একটি নিয়ম যা আপনি বোধহয় আক্ষরিক অর্থে পালন করবেন, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আপনাকে যেভাবে প্রভাবিত করে সেই কথা মাথায় রেখে। ধর্মীয় সাধনা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আপনি হয়তো নিজেকে ধর্মীয় গুরুত্বের স্থানে গবেষণা করতে পেতে পারেন।