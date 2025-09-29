সপ্তমীতে ভাগ্য ভালো থাকবে না মন্দ ? রাশি মিলিয়ে ঝটপট দেখে নিন

সপ্তমীতে ভাগ্য ভালো থাকবে না মন্দ ? রাশি মিলিয়ে ঝটপট দেখে নিন
শারদীয়া নবরাত্রির মহাসপ্তমী খুবই বিশেষ। সেইসঙ্গে আজ দেবাদিদেব মহাদেবের বার ৷ শিবপার্বতীর আশীর্বাদে কোন রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : September 29, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: আজ আপনি আবেগপ্রবণ থাকবেন, যার ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে আপনি পড়ে থাকা কাজ শেষ করতে পারেন এবং বাকি সময়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়েও চিন্তা করতে পারেন। নিজের অতীত ভুলগুলি নিয়েও ভাবতে পারেন ও সেগুলি শোধরানোর চেষ্টা করতে পারেন।
বৃষ: আজকে আপনি উৎসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে আর এই মুহূর্তগুলি আপনি প্রাণভরে উপভোগ করবেন। তবে, খোলা রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলার সম্ভাবনাও থাকছে।
মিথুন: আজকে হয়তো আপনার বিশেষ কারোর সঙ্গে সাক্ষাত হবে। এবং সম্ভবত আপনাকে আপনার প্রিয়তমের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে যাতে তার আবেগ বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ও তাড়াহুড়ো করবেন না। আর্থিক বিষয়েও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে কেননা কিছু ভালো সুযোগ থেকে প্রচুর লাভ হতে পারে। কাছের মানুষদের মারফত আপনার মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পেশার জায়গায় আপনি অকাজের জিনিস নিয়ে আলোচনা করে অনেক সময় নষ্ট করবেন। যদিও দিনের দ্বিতীয় ভাগে লেনদেন লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।
কর্কট: আপনার প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে মানিয়ে নিতে শিখতে হবে। ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে নমনীয়তা অর্জন করাই আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে। বিচক্ষণ লেনদেন দিনটিকে মনোরম করে তুলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি একটূ অসচ্ছল হয়ে পড়বেন। রোজকার বাঁধা-ধরা খরচ বেড়ে যেতে পারে। আজকের দিনে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম ও মনোনিবেশ করে যেতে হবে। মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা চাপ-মুক্ত থাকবে ও আপনি সম্ভবত খুব মসৃণভাবেই সমস্যা মিটিয়ে ফেলবেন।
সিংহ: আপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনো কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন। সামান্য কল্পনা ও ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আপনার প্রিয়তমের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে। যদিও আপনি যদি নতুন চাকরির খোঁজে থাকেন, তাহলে সময় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। পেশার ক্ষেত্রে, এটি আপনার দরজায় কড়া নাড়া সঠিক সুযোগটিকে ধরে নেওয়ার সময়। আজকের দিনে উৎপাদনশীলতা ও কার্যকারিতা ভালো থাকবে।
কন্যা: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে ও আপনি জীবনকে আরো আরামদায়ক করে তোলার জন্য বিলাসবহুল জিনিসের পিছনে খরচ করতে চাইবেন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কোন প্রয়োজনগুলি অগ্রাধিকার পাবে, তা আপনাকে ঠিক করতে হবে। আপনি লোকজনের সঙ্গে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে কথাবার্তা বলবেন ও আবশ্যক প্রভাব কী হতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন, ফলে সবকিছু ঠিকও হয়ে যেতে পারে।
তুলা: আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনো পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন। সংযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে খরচ হতে পারে, কেননা আপনি হয়তো স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট জাতীয় গ্যাজেট কিনবেন। কিন্তু সাফল্যের জন্য যোগাযোগ ও আলাপচারিতা খুবই জরুরি, কাজেই যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিনিয়োগ থেকে ভালোই প্রতিদান পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্রে আপনি সম্ভবত জিনিসগুলিকে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করবেন, যার ফলে কাঙ্খিত ফল লাভ করবেন ৷
বৃশ্চিক: সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চিড় ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান। পরিবারের অনুপ্রেরণা ও সমর্থনের সাহায্যে আপনার নিয়মিত উপার্জন বাড়তে পারে। অফিসে অন্যদের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা ও আলাপচারিতা অনুযায়ী বিষয়গুলি কাজ করবে। পেশাদারী কৃতিত্ব অর্জনের জন্য কূটনীতি প্রধান চাবিকাঠি। কাজের জায়গায় উন্নতির জন্য এই নিয়মটি মেনে চলুন।
ধনু: ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। আজকে হয়তো আপনার স্বভাবের অপব্যয়ী ও বেহিসেবী দিকটি প্রাধান্য পাবে। আপনার পছন্দের জিনিস কিনে থেকে আপনি নিজেকে আটকাতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার আচরণ ও কাজে স্পষ্টভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হবে। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোলে চ্যালেঞ্জিং কাজের দায়িত্ব নিতে ও সময়ে শেষ করতে সাহায্য হবে ৷
মকর: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আপনি হয়তো নিজের আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পাবেন। আজকে সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কর্মিক সংযোগ স্থাপন করার দিন। আর্থিক দিকে খরচ বেড়ে যাতে পারে, কেননা চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচা বাড়তে পারে ও তাছাড়াও দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করার জন্যও খরচ হতে পারে। বিনিয়োগের জন্য এটি আদর্শ সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার দেওয়া ধারণা বা পরামর্শগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গভীরতার অভাব থাকতে পারে বা বেশি দার্শনিক মনে হতে পারে, যার ফলে সেগুলি অকার্যকর হবে ও বাস্তবায়নের উপযোগী হবে না।
কুম্ভ: আজকে উৎফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় আপনি মগ্ন থাকবেন। যাই হোক, বেশি চিন্তা করে আজকে কোনোই সাহায্য হবে না। পেশার দিক থেকে এটি মুনাফা অর্জনের দিন। বিভিন্ন সূত্র থেকে লাভ হতে পারে। আপনি দৃঢ়সঙ্কল্প থাকবেন ও পেশাদারী সম্প্রীতি বজায় রাখবেন, যা আপনার স্থির করা লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য লেগে থাকতে সাহায্য করবে।
মীন: আপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে। একসঙ্গে কাটানো সুন্দর কিছু মুহূর্ত আপনাদের একে অন্যের আরো কাছে নিয়ে আসবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য পেশা বা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবার জন্য আজ একটি শুভ দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনি হয়তো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপরে গুরুত্ব দেবেন। আপনি সম্ভবত এমন কোনো প্রকল্পে হাত দেবেন যা দিনের শেষে ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে, কাজেই বাস্তববাদী স্বভাব আপনার কাজে লাগতে পারে।