মেষ: আপনার প্রিয়জনের পাশে থাকায় ঘরোয়া সমস্যাগুলি সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আপনি হয়তো আবেগজনিত সমর্থন এবং বিনিময় উপহার পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়গুলিতে, আপনি আপনার পরিচিতিগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে কারণ আপনি সহজেই আপনার সমস্ত পরিচিত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। অফিসে, আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবেন। এটি স্থায়ী পেশাদার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।
বৃষ: আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে, যার জন্য প্রেমের জীবনে শান্তি পাওয়া আজ সহজ হবে না। সমস্যাগুলির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করার জন্য আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার সম্পত্তি এবং দায়বদ্ধতার ভারসাম্য বজায় রেখে আপনি আপনার আর্থিক দিক সামলাতে পারেন। আপনার বাকি থাকা ঋণ পরিশোধ করার কথা মনে পড়তে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আজ কাজের পরিবেশকে আরামদায়ক করে তুলতে পারে। আপনি অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করতে পারেন যা আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মিথুন: আপনি বুঝতে পারবেন যে ভালো কর্ম সবসময় ফল দেয়, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেভাবেই হোক না কেন। আপনি যদি অতীতে কোনও বাড়ি, অফিস বা অন্য কোনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে তার থেকে ভালো লেনদেন হওয়ার জন্য আজকে সবথেকে ভালো দিন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই আপনি আজ যুক্তিযুক্ত আচরণ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করার সুযোগ আপনি পাবেন, কিন্তু দেখবেন অত্যধিক চিন্তা করার ফলে কাজ পণ্ড না হয়ে যায়। আপনি সবার সঙ্গে একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। কাজের ব্যবহারিক দিকটিতে মন দিন।
কর্কট: আপনার ব্যক্তিগত জীবন মসৃণ ও ঝুটঝামেলাহীন যাবে বলে মনে হচ্ছে। তাকে নিয়ে আপনি যে চিন্তা করেন তা আপনার প্রিয়তমের পছন্দ হবে। আপনি সাংসারিক কাজকর্মের দায়িত্ব নেবেন। আপনি বাড়িতে বসে পরিবারের লোকদের সঙ্গে আড্ডা মারতে চাইবেন। আপনার পেশা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনি গভীরভাবে চিনতে করবেন। কর্মক্ষেত্রে যদি কেউ আপনাকে উপদেশ দেয় বা পথ দেখাতে চায়, তাহলে হয়তো তার আপনি ভুল ব্যাখ্যা করবেন।
সিংহ: ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আপনি চাইবেন কিছু চূড়ান্ত অন্যরকম বা অস্বাভাবিক কিছু করতে, যাতে জীবনে একটূ হলেও পরিবর্তন আসে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার হয়তো কোনও বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌক্তিক আলোচনা হবে। আপনার জীবনসঙ্গীকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে রোমান্টিক দিকটি ভুলে যাবেন না। আপনি মাঝারি মানের জিনিস কিনতে প্রছন্দ করেন না, আপনি মধ্য মানের জীবন যাপন করতে পরছন্দ করেন না। ঠাটবাট তৈরি করা বা বজায় রাখার জন্য যা যা করার দরকার হয়, তা আপনি করবেন।
কন্যা: অবিবাহিতদের জন্য প্রেমে পড়ার খুব ভালো সময়। আপনার মিশুকে স্বভাবের কারণে আপনার এতে সাহায্য হবে। এটি চিত্তাকর্ষক হবে ও মধুর কথোপকথনে ভরা থাকবে। অতীতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে আপনি খুশি থাকবেন। আজকে যে আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি নেবেন তাও আপনার অনুকূলে যাবে। আপনি আনন্দের সঙ্গে আপনার কাজ/ব্যবসা বাড়াবেন। আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার মতামত খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন ও যুক্তিসহকারে তা লোকের সামনে পেশ করবেন।
তুলা: একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সৃজনশীলতা ও রোমান্স একসঙ্গে কাজ করবে। আপনি যাকে ভালোবাসেন তার সঙ্গে হালকা প্রেমের কথা বলার মেজাজে থাকবেন। আপনি যেহেতু 'ভারসাম্য' বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চান, আজকে হয়তো আপনার সেই সৌভাগ্য হবে। আজকে আর্থিক ক্ষেত্রেও আপনি ভারসাম্য খুঁজে পাবেন। সব দিক থেকেই আজকে দিনটি অসাধারণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
বৃশ্চিক: আপনি হয়তো খুব ছিদ্রাণ্বেষী ও খুঁতখুঁতে হবেন। কিন্তু আপনার উচিত প্রতিযোগিতা না করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সাহচর্য্য নিয়ে কোনওরকম সংশয় না থাকাই ভালো। হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে বিকশিত হতে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো সব দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা। যে জিনিসগুলি কিনতেই হবে সেগুলি থেকে আপনি নিস্তার পাবেন না বা যে পরিষেবাগুলি আজ আপনার প্রয়োজন হবে, সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাড়াতাড়ি সেটা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
ধনু: হৃদয়ঘটিত বিষয়ে আপনি খুবই সৎ। কিন্তু আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা আপনার সঙ্গী মানসিকভাবে আপনাকে আঁকড়ে ধরতে পারে। কারবারের ক্ষেত্রে লোকজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যত বন্ধুত্বপূর্ণ হবে, ততই আপনার লাভ বেশি হবে। আজকে আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা শিল্পকলা থেকে লাভ করতে পারেন। আপনি অফিসের পরিবেশকে আরও অপ্রতিকূল ও শান্ত করে তুলতে চাইবেন।
মকর: আজকে আপনি ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাজ সম্পর্কিত চিন্তাগুলি ভাগ করে নিতে চাইবেন। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য নতুন রাস্তা খুলে যাবে। আপনি প্রবল উদ্যমের সঙ্গে দিন শুরু করবেন। দলে সবার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব বুঝতে পারার ফলে আপনার সেরা ফল পেতে সাহায্য হবে। পরিষেবা বা পণ্যের গুণগত মান বহাল রাখা আজকে মূল লক্ষ্য হবে। গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য এটি সঠিক পর্যায়।
কুম্ভ: দিনের শেষে হৃদয়ঘটিত বিষয় মধুর মোড় নেবে। আপনার সম্পর্ক যেভাবে এগোচ্ছে তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। দূরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তিরা বা দূরবর্তী স্থানের সংস্থা/ব্যক্তির সঙ্গে করা ব্যবসা আপনার জন্য ভালো, কেননা এর ফলে আপনার আরও বেশি আর্থিক লাভ করতে সাহায্য হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা আজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ও তার জন্য আপনি প্রশংসাও পাবেন।
মীন: প্রেমের জীবন আজ ঝামেলা-মুক্ত। দুঃসাহসিক এবং দেশের বাইরের কোথাও ভ্রমণের ফলে আপনার জীবন রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনায় ভরে উঠতে পারে। এটি শেষ পর্যন্ত আপনার সম্পর্ককে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঋণ দেওয়ার আগে দু'বার চিন্তা করুন কারণ আপনার উদারতার মূল্য পাবেন না এবং টাকা পুনরুদ্ধার করা কঠিন হতে পারে। আপনার অফিসে অতিরিক্ত সবকিছু সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। বাকি থাকা কাজ মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। তবে, সহকর্মী বা বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা কর্মক্ষেত্রে আপনার বোঝা কমিয়ে আনবে।