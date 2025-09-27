মহাপঞ্চমী কেমন কাটবে ? সুখবরের তালিকায় রয়েছে কি আপনার রাশি ?

মহাপঞ্চমী কেমন কাটবে ? সুখবরের তালিকায় রয়েছে কি আপনার রাশি ?
আজ পঞ্চমী দিন শনিবার ৷ শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : September 27, 2025 at 12:25 AM IST
মেষ: প্রেমের জীবনে হয়তো একটু সমস্যা দেখা দিতে পারে, কেননা আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে মতবিরোধের ইঙ্গিত আছে। আপনি খারাপভাবে কথা বলার জন্য হয়তো আপনার প্রণয়ী দুঃখ পাবেন। আপনার একগুঁয়ে স্বভাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনুন, নয়তো ভবিষ্যতে এ নিয়ে আফসোস করতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ছোট বা বড় কেনাকাটা এড়ানোর চেষ্টা করুন। যদি একান্তই আবশ্যক হয় তাহলে অন্যদের পরামর্শ শুনে চলুন ও পরিমাণের থেকে গুণগত মানের ওপরে বেশি গুরুত্ব দিন। স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়তো কর্মক্ষমতায় প্রভাব ফেলবে। নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি করার সময় সজাগ থাকুন ও নিজের মেজাজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন।
বৃষ: আপনার সঙ্গীর নিয়ন্ত্রক মানসিকতার কারণে আপনি হয়তো তার সঙ্গে কটু আচরণ করবেন। নিজেকে এর থেকে বিরত রাখুন এবং পাছে এই কারণে আপনার সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তাই প্রণয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে স্ববিরোধী উদ্দেশ্যে কাজ করবেন। আপনার বিনিয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন ও দম্ভ দেখাবেন না। পেশাগত ক্ষেত্রে হয়তো দলনেতা হিসাবে আপনি আপনার দলের সদস্যদের কাজের দিকে নজর দেবেন। সজাগ থাকুন ও নিজের মেজাজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন, কেননা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
মিথুন: আজকে নানারকম দ্বন্দ্ব আপনাকে ঘিরে থাকবে। যাই হোক, এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সমাধানের রাস্তা আপনি কিছুক্ষণেই বুঝতে পারবেন। আপনি এতই নির্জনতা এবং শান্তি চাইবেন যে, আপনার পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যও আপনার ভালো লাগবে না। অফিসে অনেক কাজ করতে হবে এবং তার মধ্যে কয়েকটি খুব জটিল হতে পারে। কিন্তু আপনি সেগুলির সমাধান করাতেই মগ্ন থাকবেন।
কর্কট: আজকে আপনার সঙ্গী আপনার জন্য সব কিছু করতে রাজি থাকবেন। আপনি চাঁদই চান বা পৃথিবীর থেকে যাই চান না কেন, তিনি মেনে নেবেন। যদিও তিনি সত্যি সত্যি আকাশ থেকে চাঁদ বা তারা পেড়ে এনে দিতে পারবেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গীর বিশেষ আচরণ আপনাকে সুখের স্বর্গে নিয়ে যাবে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার দরদাম ও লেনদেনের দক্ষতা আপনাকে রক্ষা করবে, ফলে অন্য লোকে আপনাকে ঠকিয়ে আপনার আর্থিক ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার ভাবনাচিন্তায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
সিংহ: অনেকেরই মনে হবে যে শেষমেশ আপনার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তার কারণ? শেষমেষ আপনি পেশা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছেন। যদিও, যখন আপনার মাথা নানা দিকে দৌড়ায় এবং একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন রকম জিনিস অর্জন করতে চায়, তা আপনার কাছে খুব বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্য সাধারণ লোকদের কাছে একটি খুবই অদ্ভুত এবং অবাস্তব মনে হয়। আজকে মনের মিল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব ভালো যাবে না।
কন্যা: আজকে আপনার মন উদার এবং স্নায়ু শক্ত থাকবে। সহ্যশক্তি, আশাবাদ এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা দেখতে পাওয়া যাবে। কলা বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করুন। আপনার জীবনবোধ সমাজের সেবা করতে আপনাকে সাহায্য করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি নিশ্চিত করবেন যে, মতপার্থক্য আপনার ও আপনার সঙ্গীর মধ্যে ফাটল না ধরাতে পারে। সমস্যাটি সামলানোর সময় আপনাকে ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারবেন।
তুলা: আপনাকে হয়তো ‘মাসের সেরা কর্মচারী’ শিরোপা দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাতে এই বিষয়টি ভুলে যাবেন না যে আজকের দিনে আপনিই অফিসের সবথেকে উজ্জ্বল তারকা। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, কেননা কর্মকর্তারা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবেন। এছাড়াও নানা বাস্তব ও অলীক সুবিধা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আপনাকে আপনার কথাবার্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে বলা হচ্ছে, কেননা আজকে যদি সম্পর্কে কোনও ক্ষতি হয় তাহলে তা ঠিক হতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে।
বৃশ্চিক: জীবন আপনার সামনে যে চ্যালেঞ্জই নিয়ে আসক না কেন, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে সকল বৈপরীত্যর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি দেয়। আপনি যদি বিশাল বড় কোনও কাজও হাতে নেন, আজ তাতে আপনি সফল হবেন। জীবনসঙ্গীকে আপনার ভালোবাসার বিষয়ে আবার আশ্বস্ত করলে, আপনার প্রতি তার ভালোবাসা বাড়বে। আপনার মানসিক স্থিতি খুবই বেশি। আজকে আপনি কাজের জায়গায় খুবই ব্যস্ত থাকবেন।
ধনু: আর্থিক দিক থেকে সবকিছুই বেশ বিবর্ণ, আর এর জন্য দায়ী আপনার অমিতব্যয়ী স্বভাব। আপনি জলের মতো টাকা খরচ করবেন। এর ওপরে নিয়ন্ত্রণ না রাখলে খুব শীঘ্রই আপনি অতল জলে তলিয়ে যাবেন। একটি নির্দিষ্ট কাজ আপনি আজকেই শেষ করে ফেলতে চাইবেন, কিন্তু তা সম্ভব হবে না। আপনি কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবেন না। আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য লেগে থাকুন, কিছুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
মকর: আজকে আপনি খুবই চনমনে থাকবেন। প্রবল উদ্দীপনা থাকায় আপনি অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এবং চারদিকে আপনার উৎসাহ ছড়িয়ে দেবেন। এর ফলে, আপনার কাজ নিয়ে খুবই সন্তুষ্টি হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সবকিছুই ভালো এবং সুন্দর বলেই মনে হচ্ছে। উপভোগ্য কোনও সাংসারিক কাজ করার সম্ভাবনা আছে। মজাদার সান্ধ্যভোজ আপনার ও আপনার সঙ্গীর মধ্যের বন্ধনকে জোরালো করবে। সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার ভাবনা চিন্তা ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে আপনি উৎসাহী বোধ করবেন। মিটিং খুবই সফল হবে।
কুম্ভ: আজকে আপনার মাথায় অর্থ চিন্তা ঘুরবে। আপনি যদি আর্থিক বিষয়গুলি ঠিক ভাবে গোছাতে চান, তাহলে আজকে খুবই ভালো দিন। সন্ধ্যেবেলা, সম্ভবত বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনি এও বুঝবেন যে আপনার বন্ধুরা আপনাকে কতটা মূল্য দেন এবং বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তে আপনি কতটা সম্মান দাবি করেন। এই কর্মব্যস্ত দিনে, আপনাকে একসঙ্গে নানা কাজ সামলাতে হবে। এর ফলে, আপনার শক্তি কমে যেতে পারে এবং বেশি চাপে ভুগতে পারেন।
মীন: কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন নতুন কাজ করবেন। শুনে যতই উত্তেজক মনে হোক না কেন, এর আসল অর্থ হল যে, আজকে আপনাকে অনেক যাতায়াত করতে হবে। নতুন ব্যবসাযয়িক চুক্তি, মিটিং করা বা অন্যথায় ফোনের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং করার কাজে আপনি চাপা পড়ে যাবেন। আপনি যদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে তার মুল্য বাড়বে। বিক্রি করবেন কি করবেন না, তা আপনার সিদ্ধান্ত। যদি আজকে সেটি বিক্রি করেন, তাহলে আপনি প্রচুর মুনাফা করবেন।