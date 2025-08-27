ETV Bharat / state

গণেশ পুজোয় তৈরি বিশেষ যোগ, সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদে আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি - DAILY HOROSCOPE FOR 27TH AUGUST

গণেশ পুজোয় তৈরি হচ্ছে বিরল যোগ ৷ যার ফলে কয়েকটি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৷ সম্পদ, সাফল্যে ভরে উঠবে কাদের জীবন ?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025

মেষ: আজ প্রেম সংক্রান্ত বিষয় আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আর্থিক সাফল্য জীবনে শান্তি নিয়ে আসবে। খরচ সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসই কিনবেন। যার ফলে কোনও সন্দেহজনক স্কিমে টাকা নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

বৃষ: আজ শুরু করা যে কোনও কাজেই আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিকালে করা আর্থিক লেনদেন সন্তোষজনক ও লাভজনক, উভয়ই হতে পারে। দিনটি আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তেজনাপূর্ণ নাও হতে পারে। ক্লান্তিকর দিনটির প্রতিদানস্বরূপ এক উপভোগ্য সন্ধ্যা পেতে চলেছেন।

মিথুন: আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারী উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে থাকুন। প্রেমের সম্পর্কের দিক থেকেও দিনটি ভালো যাবে। আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে বেশি সময় কাটাবেন। এই ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আরও আনন্দ দেবে। আপনি যদি বিবাহিত না হন, তাহলে শীঘ্রই বিয়ে করতে বা বাগদান করতে চাইবেন।

কর্কট: আজকে আপনি কীসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। আপনার সাবলীল ভঙ্গি, ব্যবসায়িক লেনদেনগুলোকে মসৃণ করতে সাহায্য করবে। প্রচুর উদ্যম এবং একাগ্রতা সহকারে, আজ আপনার মাথা সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। আজ হয়তো আপনি কম আবেগপ্রবণ এবং বাস্তববাদী হবেন। ভালো বিষয় হল, আজকে আপনার মেজাজ খুব বেশি ওঠানামা করবে না।

সিংহ: কাজের দিকে আপনি খুব গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেবেন। আপনার মনে হবে যে, পরিশ্রম করা ছাড়া আপনার কাছে কোনও বিকল্প নেই। আপনি সামাজিকতা করার মেজাজে থাকবেন না। এটি একটি সাময়িক পর্যায়, ফলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। খুব কম সময়ের মধ্যেই আপনি আপনার চিরাচরিত বহির্মুখী স্বভাবে ফিরে যাবেন। আজকে আপনি উপদেশ দেওয়ার মেজাজে থাকবেন। কিন্তু সমালোচনা করার ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

কন্যা: আজকে যদিও আপনার জীবনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটবে না, কিন্তু আপনার প্রেমের ক্ষেত্রে সবকিছু আগের সপ্তাহ থেকে ভালো কাটবে। এই সপ্তাহে প্রেমের ব্যাপারে এই উন্নতি আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এবং কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের বাজেট ছাড়িয়ে যাবেন না। আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে অহংকার করবেন না ও আপনার সঞ্চয় নিয়ে জাঁক দেখাবেন না।

তুলা: অন্যদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে আপনার জুড়ি নেই, আর আপনার এই মিষ্টভাষী স্বভাব অনেককেই আকৃষ্ট করবে। আলাপ-আলোচনা, মিটিং ও কাজের বিষয়ে কথা বলেই আজকের দিনটি কাটবে। কাজের জায়গায়, তদন্তমূলক কোনও কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। সন্ধ্যার পরে, আশেপাশের মানুষের কাছে আপনি আকর্ষণীয় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবেন।

বৃশ্চিক: কাজের জায়গায় আপনি আপনার প্রতি লোকের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে চাইবেন। আপনার সহকর্মীরা আপনাকে উদীয়মান পুরুষ-সিংহ হিসাবে দেখে। আপনার চিন্তা ও মতামত কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করবে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখুন ও কোথায় থামতে হবে তা জানুন, এমনকি যখন জিত হচ্ছে তখনও। আজকে আপনাকে সঙ্গী বা প্রিয়তমের সঙ্গে আরও বেশি নমনীয় থাকতে হবে। আপনার ভালো মেজাজ ও স্বাস্থ্যের সাহায্যে আপনি খুবই দ্রুতগতিতে আপনার রুটিন কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন।

ধনু: কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন, উভয় ক্ষেত্রেই আপনি আজ উচ্ছ্বাসে ভরপুর । অন্যের বিশ্বাস জয় করার এক অসাধারণ ক্ষমতা আপনার আছে আর আজ সেটা সম্পূর্ণরূপে আপনি ব্যবহার করবেন। কর্মক্ষেত্রে আরও ভালো ফল করতে অভিজ্ঞ ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ নিন।

মকর: আপনার প্রতিভা ও দক্ষতা দেখানোর এটাই আদর্শ সময়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ও তার জন্য যা যা করতে হবে তা করার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার প্রয়াস ব্যর্থ হবে না, কেননা তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। আপনি ব্যবসায়ী হলে ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন, যা কিনা আর্থিক অবস্থার ওপরে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। সব মিলিয়ে আর্থিক দিক থেকে আজ খুবই ভালো দিন।

কুম্ভ: আজকে আপনি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে দিন কাটাবেন, কিন্তু তাও মানসিক শান্তি পাবেন না। কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি সামলাতে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। যদিও ভালো দিকটি হলো যে, আজ আপনি নানা সামাজিক এবং আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পূরণ করবেন। এটি নিয়ে আপনি আনন্দিত এবং খুশি হবেন। ভাগ্য যখন সহায় থাকে না, তখন সবকিছু সঠিক করার জন্য আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়।

মীন: প্রেম জীবন আনন্দে ভরপুর থাকবে। আজকে আপনি আপনার প্রিয়তম ও পরিবারের সদস্যদের পিছনে প্রচুর অর্থ খরচ করবেন। আপনার এমনিতেই বেহিসাবী খরচের স্বভাব আছে, আজ আপনি আপনার শ্রদ্ধার মানুষদের জন্য অনেক টাকা খরচ করতে পারবেন। আজকে আবেগের দিকটি খুবই গুরুত্ব পেতে পারে। আপনি যেহেতু আজকে আবেগপ্রবণ থাকবেন, কেউ আপনার ভুল ধরিয়ে দিলেল তাতে দুঃখ পাবেন না।

