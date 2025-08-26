ETV Bharat / state

আজই তৈরি নবপঞ্চম যোগ, মঙ্গলে কার জীবনে প্রভাব ? জানুন রাশিফলে - DAILY HOROSCOPE FOR 26TH AUGUST

দু'টি গ্রহ একে অপরের দিক থেকে নবম এবং পঞ্চম ঘরে অবস্থান করাকেই বলে নবপঞ্চম যোগ ৷ শনি-শুক্রর এই যোগে শুভ না অশুভ পর্ভাব পড়বে ?

Today's Horoscope in Bangla
ইটিভি ভারত
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025

মেষ: বাড়িতে দায়িত্ব পালনে অবহেলা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার প্রিয়জন যিনি এটিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছেন না, তিনি আপনাকে বকাঝকা করতে পারেন, তাই দিনটি একটু কঠিন হতে পারে। সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করার একটা প্রচেষ্টা করতে পারেন। আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে যদিও হয়তো আপনার আর্থিক অবস্থা ধরে রাখতে পারেন। কর্মব্যস্ত সময়সূচি অফিসে আপনার সারাদিন নিয়ে নেবে। একটি দ্রুত গতিময় এবং ক্লান্তিকর দিন হতে পারে। যত্ন নিন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়ান।

বৃষ: কোনও উদ্বেগ ছাড়াই প্রেমের জীবন ভালো থাকতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার আনন্দময় সময় কাটতে পারে। ভাগ্য বলছে অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনি কোনও দোকান বা সংস্থা কেনা বা ভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। তবে, নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাজের জায়গায় আপনি দিন এগোনোর সঙ্গে ধীরে ধীরে গতি অর্জন করতে পারেন। প্রচেষ্টা হ্রাস করে উত্পাদন বাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করুন। একটি উদ্ভাবনী প্রকৃতি আপনাকে শেষ পর্যন্ত আপনার স্বপ্নগুলি পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে।

মিথুন: প্রেমের ক্ষেত্রে আজ খুবই ভালো দিন। আর্থিক দিক থেকে আজ আপনি স্বচ্ছন্দ থাকবেন। আজ আপনি যে বিনিয়োগ করবেন তা আপনার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলবে। এছাড়াও, ভবিষ্যতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জমিজমা আপনার জন্য সবথেকে ভালো উপায়। আপনার মনে হবে যে আপনার ওপরওয়ালারা আপনার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। কিন্তু সেই নিয়ে চাপ নেবেন না। আজকে আপনার আপস-আলোচনার ক্ষমতা কম থাকবে, কাজেই মিটিংগুলি এড়িয়ে চলাই ভালো।

কর্কট: আজকের দিনটি আপনাকে ক্লান্ত করে দেবে ও আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা কাটাতে চাইবেন। আজকে সম্ভবত আপনার মনে হবে যে অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের কিছু সুযোগ আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং সে কারণে আপনি বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন। আশা রাখুন এবং আপনি আরও সুযোগ পাবেন। যদিও, কাজের প্রতি আপনার নিষ্ঠা আজ প্রবল থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটি গড়পড়তা দিন যাবে।

সিংহ: গ্রহগুলি যেহেতু আপনার অনুকূলে আছে, আজকে আপনি কিছু আর্থিক লাভ প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। নিশ্চিন্তে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করুন। আজকে আপনি কথা বলার মেজাজে থাকবেন। কাজেই আপনি হয়তো আপনার আশেপাশের সবাইকে উপদেশ দিতে চাইবেন। আপনি যা বলবেন তা নিয়ে সতর্ক থাকুন, কেননা সবাই হয়তো আপনার উপদেশ ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। কাউকে নিয়ে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়িতে পারেন, যার ফলে আপনার কিছু মানসিক চাপ হতে পারে।

কন্যা: যদিও নিয়মিত খরচগুলি আজ কম হবে, আপনি সম্ভবত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জিনিস, যেমন ওষুধ, পুষ্টি পরিপূরক ইত্যাদির পেছনে অনেকটা টাকা খরচ করবেন। আজকে আপনাকে অনেক শক্তি খরচ করতে হবে। নক্ষত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী শুধু শারীরিক শক্তিই নয়, মানসিক শক্তিও। আজকের দিনে আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাবেন তা হলো, সবসময় আপনি জয়ী হবেন না, কিন্তু হার হলো সাফল্যের নিশ্চিত পথ।

তুলা: আপনার কর্মব্যস্ততা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলবে। দুটির মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যাতে কোনোটিরই ক্ষতি না হয়। নক্ষত্রের ইঙ্গিত এই যে আপনাকে হয়তো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাগত বিষয়ে খরচ করতে হবে। নয়ত আপনার সুস্থতা বজায় রাখার পেছনেও অর্থ খরচ হতে পারে। সমস্যার সমাধান করা ও ন্যায়বিচার আপনার সহজাত। কাজেই আপনি হয়তো আজকে অনেকটা সময় সমস্যার সমাধানে ব্যয় করবেন। কিন্তু তা নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়বেন না।

বৃশ্চিক: আর্থিক দিক থেকে আজকে একটি স্বছন্দ দিন। প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত দুইভাবেই আর্থিক লাভের সৌভাগ্য আপনার হবে। আপনার আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। আজএক অফিস প্রায় খালি থাকবে, কাজেই কাজ করা সহজ হবে। দিনটি আজ আপনার জন্য ভালো, বিশেষত পেশার ক্ষেত্রে। ওপরওয়ালারা আপনার কাজের প্রশংসা করবেন এবং আপনাকে আরও চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নিতে উৎসাহিত করতে পারেন। আপনি রেকর্ড সময়ে আপনার নিয়মিত কাজ শেষ করতে পারবেন।

ধনু: আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে পছন্দ করেন এবং মূল্যায়নের সময় আপনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা আজ নতুন শিখরে পৌঁছবেন যার মানে বেশি উপার্জন। এখন থেকে, কাজ হাতে পাওয়া মাত্র আপনাকে শেষ করে ফেলতে হবে। জমে থাকা কাজ আপনার উৎসাহ ও উদ্যমের ওপরে চাপ ফেলবে। আজকে আপনি তা বুঝতে পারবেন। কাজগুলিকে তাদের প্রাধান্য অনুযায়ী সাজান। নিয়মিত হাঁটতে বা জগ করতে গেলে সুস্থ থাকতে সাহায্য হবে।

মকর: আর্থিক দিক থেকে আজ একটি ভালো দিন। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছেন ও সঞ্চয় করতে পেরেছেন তার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। আজকে অনেকগুলি মিটিং-এ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই মিটিংগুলি থেকে আপনার কাছে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আজকে আপনি হয়তো আপনার ভাগ্যের ওপর খুব বেশি নির্ভর করবেন ও অন্যের মতামত ও ধারণাগুলি শুনবেন। কাজের ক্ষেত্রে আপনি কাজের সময়সীমা ঠিক করতে পারবেন।

কুম্ভ: আজকে ভাগ্য আপনার সহায় নেই, কাজেই সবকিছু ঠিক করার জন্য আপনাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। আপনি যদি ব্যবসার মজবুত ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন, তাহলে আর্থিক অগ্রগতিও জোরালো হবে। দিনের প্রতিটা মিনিটকে এক এক ঘণ্টা বলে মনে হবে। আজকে সময়ও কঠিন কাটবে। দৈনন্দিন রুটিন কাজের পাশাপাশি আপনাকে কিছু প্তিরিক্ত কাজও সামলাতে হবে। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার ফলে আপনার মনোবলেও চাপ পড়বে।

মীন: প্রেমের দিক থেকে দিনটি ভালো যাবে। আজকে কোনও অঘটন ঘটার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আজকের দিনের আপনি সদ্ব্যবহার করবেন। আপনার কাজ করার পদ্ধতি নিয়ে লোকজন যদি উদ্বেগ দেখায়, তাহলে চাপ নেবেন না। অফিসের কিছু বিষয় নিয়ে আপনি আতঙ্কিত থাকবেন। এর সবথেকে যৌক্তিক সমাধান হল ধৈর্য ধরে থাকা ও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখানো। কেননা মানসিক চাপে থাকলে তা আপনার স্বাস্থ্যের ওপরেও প্রভাব ফেলবে।

