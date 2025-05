ETV Bharat / state

26 হাজার চাকরি বাতিল মামলা, সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদন রাজ্য-এসএসসি'র - WEST BENGAL JOBLESS TEACHERS CASE

সুপ্রিম কোর্টের রাজ্যের আবেদন ( ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত )

Published : May 4, 2025 at 8:05 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 8:11 PM IST

কলকাতা ও নয়াদিল্লি 4 মে: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ৷ এবার সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত 3 এপ্রিল এসএসসি-র 2016 সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় শীর্ষ আদালত । তার ফলে চাকরি হারান এই বিপুল সংখ্য়ক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ৷ সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হল ৷ সূত্রের খবর, আগামী 8 মে বৃহস্পতিবার এই নিয়ে শুনানি হতে পারে ৷ মামলার প্রেক্ষাপট চাকরি বাতিলের রায় প্রথম দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2024 সালের 22 এপ্রিল মানে লোকসভা নির্বাচনের সময় এই রায় ঘোষণা হয় ৷ পরে সেই মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে ৷ হাইকোর্টে রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট ৷ রায় ঘোষণার সময় সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বেছে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই সকলেরই নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে । এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যদের পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন করার সুযোগ দেয় ৷ এরপর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই রায় অবিলম্বে আংশিক পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানান হয় । আবেদনে রাজ্য সরকার বলে, এই রায়ের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে ৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত যোগ্য শিক্ষকদের চলতি বছরের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেয় । সেই সঙ্গে, নতুন নিয়োগ সম্পন্ন করারও নির্দেশ দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের তরফে । আর সেটা না-হলে শীর্ষ আদালত তার দেওয়া নির্দেশ প্রত্যাহারও করে নিতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেয় ।

সম্পূর্ণ রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি এবার রাজ্য সরকার ও এসএসসি কর্তৃপক্ষের 3 এপ্রিলের সম্পূর্ণ রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানাল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ শুরু করে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা । যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে বিকাশ ভবনের সামনে লাগাতার ধর্না বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তাঁরা ৷ চলতি মাসে রাজ্য সরকারের আশ্বাস মত বেতন পাওয়ার পর আপাতত ক্ষোভ প্রশমন হয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না-থাকলেও গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের যথাক্রমে 25 ও 20 হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায় গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র চাকরির ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি দুর্নীতি হয়েছে ৷ সেকারণে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকদের স্কুলে ফিরে যেতে বলা হলেও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লাগু হবে না ৷ এমনটাই জানিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকার শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রিভিউ করার আবেদন জানাবে। সেই মামলার আপাতত নিস্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি'দের ভাতা দেবে রাজ্য। সেই মতো 3 এপ্রিলের সম্পূর্ণ রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানাল রাজ্য ও এসএসসি ৷ পড়ুন: চাকরি বাতিলের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন সুপ্রিম কোর্টে

