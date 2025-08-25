ETV Bharat / state

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে হারাতে পারেন টাকাপয়সা, সতর্কবাণী রাশিফলে - DAILY HOROSCOPE FOR 24TH AUGUST

আজ আপনাকে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে ? আর কী ধরনেরই সুযোগই বা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ? জেনে নিন সোমবারের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2025 at 12:01 AM IST

মেষ: প্রেমের জন্য ভালো সময় কারণ আপনি নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করবেন এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করবেন। প্রেম পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ হবে কারণ আপনাদের মূল্যবোধ এবং দায়িত্বগুলি একইরকম যা প্রিয়জনকে সন্তুষ্ট করবে। শেয়ারবাজারের ডিলগুলির নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবেন না কারণ আপনি টাকাপয়সা হারাতে পারেন। হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না নাহলে আপনি ঋণে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঘরোয়া সমস্যাগুলি আপনাকে আপনার কাজের দায়িত্ব থেকে দূরে রাখবে। সৃজনশীল কাজগুলি ছাড়াও আপনার জটিল কারিগরি কাজেও সমৃদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

বৃষ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় বুঝে কথা বলুন। আনুগত্য, স্নেহ এবং প্রতিশ্রুতি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন এনে দেবে। আর্থিক দিকে, বকেয়া পাওনা আদায় করার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও দিনের পরের দিকে আপনি কিছু আর্থিক লাভ করতে পারেন। পেশাগতভাবে আপনাকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকতে হবে কারণ কাজের অতিরিক্ত চাপ থাকতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সবকিছু উন্নতি করতে পারে। সিনিয়ররা আরও চাহিদা রাখতে পারেন তাই নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

মিথুন: আজকে আপনি দীর্ঘস্থায়ী একটি রোম্যান্টিক সম্পর্ক শুরু করবেন । এছাড়াও আজ সারাদিন আপনি প্রচণ্ড আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত থাকবেন । যারা আপনার মনে প্রবল বিরক্তি তৈরি করে , সন্ধেবেলা আপনি খুব সহজেই তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে সক্ষম হবেন । ধৈর্য চর্চা করার এটিই সঠিক উপায় । আজকে আপনি উৎসাহব্যঞ্জক নানা বিষয় নিয়ে আগ্রহ দেখাবেন ও তার ফলে আপনার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার একটি কৃতিত্ব অর্জনের অনুভূতি হবে ।

কর্কট: আপনি সুন্দর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবেন । সতর্ক হয়ে পা ফেলুন । দালাল ও ফড়েদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন , যাতে বড় আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারেন । সতর্কতা অবলম্বন করা সবসময়েই ভালো ভাবনা । দিনের প্রথম ভাগে কোনও আর্থিক লাভ আপনার মুখে হাসি ফোটাবে । আজকে আপনার উদ্যমের জোরে আপনি বহু কাজ করতে পারবেন । আপনি কিছু অনন্য ধারণা ও পদ্ধতি খুঁজে বার করবেন, যা আপনার উৎপাদনক্ষমতা বাড়াবে ।

সিংহ: নতুন কাজ শুরু করা ও নতুন চুক্তিতে সই করার এটিই সঠিক সময় । আপনার ব্যবসায়িক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে । বর্ধিত প্রত্যাশার চাপের মধ্যে আপনাকে কাজ করতে হবে ৷ কিন্তু আপনার মতো সাফল্যের কাহিনি যাদের, তাদের থেকে লোকের এরকম প্রত্যাশা থাকাই স্বাভাবিক । বিশেষ এক মানুষের সঙ্গে রোম্যান্টিক সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে ৷ তখন আপনার আশাবাদী, উৎসাহী ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে মন ।

কন্যা: অনেক দূর থেকেও আপনার জন্য ভালো খবর ভেসে আসবে । আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ কোনও বিভ্রান্তি থাকবে না । আপনার দৈনন্দিন উপার্জনের থেকে আপনার ব্যয় বেশি হতে পারে । দামি বা বিলাসবহুল জিনিস কেনার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকবে । কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলেও আপনি প্রফুল্লই থাকবেন । কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর সম্ভাবনা আছে । লোকজনকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে আপনার রসবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।

তুলা: আশাবাদী ও ইতিবাচক মানসিকতা আজকে আপনার স্বভাবেরই আর এক নাম । কাজেই, যেখানেই যাবেন এটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন । কাজের ক্ষেত্রে আপনি অত্যধিক সতর্ক থাকবেন ৷ কিন্তু তাতে আপনি নিজেই সুরক্ষিত থাকবেন । আজকে সেইরকম দিন, যখন আপনি নিজের পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা না করে থাকতে পারছেন না । দিনের প্রথম দিকে আপনার ভালো আর্থিক লাভ হবে । নানা সূত্র থেকে আপনি মুনাফা করবেন ও আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি খুশিই থাকবেন ।

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে, পরিস্থিতি হয়তো আগের থেকে ভালো হবে । কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে, ঠান্ডা যুক্তি উষ্ণ আবেগের থেকে বেশি জায়গা পাবে । আপনার আশপাশের লোকজন আপনার আনন্দের কারণ হবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে গড়পড়তা দিন কাটবে । আপনি পেশা বা ব্যবসার দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন, যা নিরাপদ ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করবে । মিটিং ও অন্যান্য কার্যকলাপে আপনার বেশি পরিশ্রম হবে ।

ধনু: সকল পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের জন্য উৎপাদনশীল ও লাভজনক দিন আসতে চলেছে । দিনের পরের দিকে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হতে পারে । সন্ধ্যার দিকে আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন । লম্বা কর্মব্যস্ত দিনের শেষে আপনি হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়বেন । আপনার অতীতের বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে । কাজ জমা দেওয়ার তারিখ এগিয়ে এসেছে ৷ কাজেই আজ আপনি শেষ মুহূর্তের সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ।

মকর কাজের চাপ বাড়ছে ও সেই বোঝা সামলানো আপনার জন্য দুরূহ হয়ে পড়বে । কাজ জমা দেওয়ার তারিখ এগিয়ে আসছে ও অনেক কাজ বাকি । কিন্তু কোনও কিছুই আপনার মন ভেঙে দিতে পারবে না বা আপনার উৎসাহে জল ঢালতে পারবে না । আজকে আপনি ব্যবসায়িক অংশীদারী নিয়ে চিন্তিত থাকবেন । যদি আপনি এরকম কিছু শুরু করার কথা ভাবেন , তাহলে সেটি আর্থিক দিক থেকে লাভজনক হবে না, কাজেই কোনও কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করবেন না ।

কুম্ভ: এরকম কিছু কিছু সময় আসে যখন কিছুই পরিকল্পনামাফিক হয় না এবং শেষমেশ শুধু হতাশাই পাওয়া যায় । আজ সেরকম একটি প্রতিকূল দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন । অধ্যবসায়, ধৈর্য ও ইতিবাচক মানসিকতা দিয়ে কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে । ভালো দিক হল, আর্থিক বিষয়টি পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে । পরিবারের জন্য আপনি কিছু করতে চাইবেন, যেমন প্রিয়তমকে কিছু উপহার দেওয়া ।

মীন: আপনার জন্য একটি একঘেঁয়ে রুটিনে ভরা নীরস দিন অপেক্ষা করছে । একই কাজ করতে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতে আপনার সমস্যা হবে । বিকেলের পরে আপনার মানসিকতা অনেকটাই ইতিবাচক হয়ে উঠবে এবং দিনটি অতিবাহিত করার জন্য আরেকটু প্রস্তুত থাকবেন । আজকে সম্ভবত আপনার রুটিন খরচ কিছুটা বাড়বে । স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আপনি অর্থ খরচ করবেন । নিজের বা পরিবারের লোকের স্বাস্থ্যের জন্যও অর্থ খরচ হতে পারে ।

