দুর্গা বিসর্জনে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ 25, ভর্তি হাসপাতালে
Published : October 4, 2025 at 12:17 PM IST
গড়বেতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজার প্রতিমা বিসর্জনে গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনেক ৷ তাঁদের মধ্যে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে 10 জনকে ৷ এছাড়াও, বিভিন্ন হাসপাতালে ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বেশ কয়েকজন ভর্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, বিসর্জনে গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে 25 জন অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকের লোধা গ্রামে শুক্রবার দুর্গাপুজোর বিসর্জন উপলক্ষে সিদ্ধি তৈরি করে তা খাওয়ার রীতি রয়েছে ৷ সেই সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে ৷ এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাচ্চাও রয়েছে । সিদ্ধি খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর থেকে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করে সকলেই । দেখা দেয় বমি-সহ একাধিক উপসর্গ। তড়িঘড়ি পরিজনরা বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁদের ভর্তি করে।
অসুস্থ ব্যক্তি ও তাঁর পরিজনদের দাবি, লোধা গ্রামে স্বামী দেবানন্দ আশ্রমে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে সিদ্ধি খেয়েছিল সকলে। যতজন সিদ্ধি খেয়েছিল সকলেই তা খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন । এদের মধ্যে 10 জনকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে সকলেই । হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থসারথী সিট বলেন, "মহিলা পুরুষ বয়স্ক ও শিশু-সহ 10 জন হাসপাতালে এসেছে । তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক সমস্যা বেশি। এখানে রাখা তাদের সম্ভব না-হলে অন্যত্র স্থানান্তর করাও হতে পারে।"
এই বিষয়ে রোগীর পরিজন তাপস কোলে বলেন, "দেবানন্দ আশ্রমে দুর্গা পুজোর বিসর্জন উপলক্ষে সিদ্ধি খাওয়ানো হয়েছিল ৷ আর সেই সিদ্ধি খেয়েছে গ্রামের মানুষজন। তারপর থেকেই সমস্যায় পড়ে এবং অনেকেরই বমি পায়খানা নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এই সিদ্ধি খাওয়া থেকেই এই উপসর্গ হয়েছে । আমাদের মনে হয়, এই সিদ্ধিতে এমন কিছু মেশানো হয়েছিল যার জন্যই এই ধরনের সমস্যা হয়েছে সবার।"
অন্যদিকে, চিকিৎসক পার্থসারথি সিট বলেন, "দুর্গা পুজোর বিসর্জনে গিয়ে ওরা সিদ্ধি খেয়েছিল ৷ তারপর থেকে বমি এবং পেট খারাপ হয়। এরপর তাদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে । তবে আমরা কয়েকজনকে ভর্তি করেছি এবং যারা বেশি সমস্যায় ভুগছেন তাদের অন্যত্র পাঠানো হয়েছে ।"