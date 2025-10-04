ETV Bharat / state

দুর্গা বিসর্জনে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ 25, ভর্তি হাসপাতালে

10 জনকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে সকলেই।

বিসর্জনে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 12:17 PM IST

গড়বেতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজার প্রতিমা বিসর্জনে গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনেক ৷ তাঁদের মধ্যে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে 10 জনকে ৷ এছাড়াও, বিভিন্ন হাসপাতালে ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বেশ কয়েকজন ভর্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিসর্জনে গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে 25 জন অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকের লোধা গ্রামে শুক্রবার দুর্গাপুজোর বিসর্জন উপলক্ষে সিদ্ধি তৈরি করে তা খাওয়ার রীতি রয়েছে ৷ সেই সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে ৷ এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাচ্চাও রয়েছে । সিদ্ধি খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর থেকে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করে সকলেই । দেখা দেয় বমি-সহ একাধিক উপসর্গ। তড়িঘড়ি পরিজনরা বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁদের ভর্তি করে।

অসুস্থ ব্যক্তি ও তাঁর পরিজনদের দাবি, লোধা গ্রামে স্বামী দেবানন্দ আশ্রমে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে সিদ্ধি খেয়েছিল সকলে। যতজন সিদ্ধি খেয়েছিল সকলেই তা খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন । এদের মধ্যে 10 জনকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে সকলেই । হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থসারথী সিট বলেন, "মহিলা পুরুষ বয়স্ক ও শিশু-সহ 10 জন হাসপাতালে এসেছে । তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক সমস্যা বেশি। এখানে রাখা তাদের সম্ভব না-হলে অন্যত্র স্থানান্তর করাও হতে পারে।"

এই বিষয়ে রোগীর পরিজন তাপস কোলে বলেন, "দেবানন্দ আশ্রমে দুর্গা পুজোর বিসর্জন উপলক্ষে সিদ্ধি খাওয়ানো হয়েছিল ৷ আর সেই সিদ্ধি খেয়েছে গ্রামের মানুষজন। তারপর থেকেই সমস্যায় পড়ে এবং অনেকেরই বমি পায়খানা নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এই সিদ্ধি খাওয়া থেকেই এই উপসর্গ হয়েছে । আমাদের মনে হয়, এই সিদ্ধিতে এমন কিছু মেশানো হয়েছিল যার জন্যই এই ধরনের সমস্যা হয়েছে সবার।"

অন্যদিকে, চিকিৎসক পার্থসারথি সিট বলেন, "দুর্গা পুজোর বিসর্জনে গিয়ে ওরা সিদ্ধি খেয়েছিল ৷ তারপর থেকে বমি এবং পেট খারাপ হয়। এরপর তাদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে । তবে আমরা কয়েকজনকে ভর্তি করেছি এবং যারা বেশি সমস্যায় ভুগছেন তাদের অন্যত্র পাঠানো হয়েছে ।"

