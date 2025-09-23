মঙ্গলে ঘুরে যাবে জীবনের মোড়, কী রয়েছে কপালে ? জানুন রাশিফলে

মঙ্গলে ঘুরে যাবে জীবনের মোড়, কী রয়েছে কপালে ? জানুন রাশিফলে
কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।
Published : September 23, 2025 at 12:32 AM IST
মেষ: আজ নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব ও অস্তিত্বহীন মনে হবে। যার ফলে আধ্যাত্মিকতার দিকে মন যেতে পারে। ধ্যান ও প্রার্থনায় আরও বেশি মনোনিবেশ করবেন। সেই সঙ্গে যথেষ্ট পার্থিব উন্নতিও ঘটবে।
বৃষ: ধর্মীয় আবেগ আজ আপনার ভাবনাকে ঘিরে রাখবে। এই শুভ যাত্রায় বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গী করুন। আপনার বাবা-মা অবশ্যই তাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাবেন এবং আপনার মঙ্গল কামনা করবেন।
মিথুন: আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর ভাবনা, আজ আপনাকে সারাদিন অনুপ্রাণিত করে রাখবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার অনুসন্ধিৎসা আপনার খুব কাজে আসবে। সত্যি কথা বলতে, আপনার হাতে যেন পরশ পাথর আছে, যে কাজেই আপনি হাত দেন, তাই অসাধারণ সাফল্য পায়। রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আজকে আপনি ভালো সময় কাটাবেন। সব মিলিয়ে, আপনার যৌক্তিক এবং বাস্তববাদী চরিত্র, দিনটি অতিবাহিত করতে সাহায্য করবে।
কর্কট: ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল সমস্যা ভিড় করে আছে, আজকে আপনি সেগুলির দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবেন। সমস্যাগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার আপনার যে ক্ষমতা তা আপনাকে এতদিন ভালো ব্যক্তিগত জীবন ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। আর আজকে আপনাকে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা ঠিক করার জন্য এই দক্ষতা ব্যবহার করতে হবে। আজকে আপনার প্রেম জীবন একটু ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আপনার মেজাজের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যা কিনা ভালো ব্যাপার।
সিংহ: আজকের দিনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য, আপনি প্রাত্যহিক রুটিনটিকে অন্য ভাবে সাজাতে চাইবেন। যদিও পরিকল্পনা করা খুবই সহজ, কিন্তু তা প্রয়োগ করা এবং অনুসরণ করা, আপনার শৃঙ্খলাবোধ এবং আপনার সংকল্পের উপর নির্ভর করে। সম্পর্কে আরও স্বচ্ছতা আনার জন্য, কিছু কিছু বিষয় আপনার প্রিয়তমের কাছে স্পষ্ট করে দিন। আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে, পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আজকেই সেরা দিন। যদি আপনি অবিবাহিত হন, আজকের দিনটি আপনার জন্য অনেক ভালো কিছু নিয়ে আসবে।
কন্যা: প্রেমিকদের, রোমান্টিক জীবনে ইতিবাচক মোড় ঘুরবে। পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আজকে ভালো কাজ করবে, ফলে আপনার দিনটি ভালোভাবে পরিকল্পনা করা এবং সময়সূচি তৈরি করা উচিত। আজকে আপনার স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে। আবেগে ফেটে পড়ার বিষয়টিও আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। সব রকম বাস্তব ও আবশ্যক দিক বিবেচনা করে, আপনি আপনার খরচের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। কাজের জায়গায় আরো ভালো কাজ করার জন্য আপনি সঠিক রুটিন এবং সময়সূচী তৈরি করতে চাইবেন।
তুলা: আজকে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি খুবই সতর্ক থাকবেন। এর সঙ্গে কার্পণ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। জিনিসপত্র কেনার সময় আপনি অর্থ খরচ করা নিয়ে খুবই সতর্ক থাকবেন এবং আপনার বাজেটের বাইরে বেরোবেন না। অন্যদিকে আপনি যখন প্রিয়তমের সঙ্গে বাইরে যাবেন, তখন ধরে খরচ করার কথা মনে থাকবে না এবং বিলাসবহুল ভাবে অর্থ ব্যয় করবেন। আজকে আপনি নানা বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণী মেজাজে থাকবেন এবং আপনার মন ভালো থাকবে।
বৃশ্চিক: সমালোচনাকে আজকে আপনার উন্নতির কাজে লাগান এবং কি বলা হচ্ছে তার দিকে মনোযোগ দিন, কে বলছে তার দিকে নয়। আজকের দিনটি আপনার প্রেম জীবনের জন্য ভালো হবে। যদিও আলোচনার ব্যাপ্তি নিয়ে সতর্ক থাকুন। আপনি ও আপনার প্রিয়তম খুবই আন্তরিক থাকবেন, কিন্তু কোনও আলোচনাকে সীমা পার করে টেনে নিয়ে যাবেন না, তাহলেই ঐক্যমত্য বজায় থাকবে। আপনি দ্রুত আপনার রুটিন কাজগুলোকে শেষ করতে পারবেন।
ধনু: প্রেম জীবন সামলানোর জন্য আজ আপনার আচরণে একটু বেশি উদারতার প্রয়োজন, যাতে আপনার সঙ্গী খুশি থাকতে পারে। যথাসম্ভব অমায়িক থাকুন যাতে হৃদয়ে আঘাত পাওয়া এড়িয়ে চলতে পারেন। আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনি কাজের দিকেই বেশি মন দেবেন। এতে আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে সাহায্য হবে। আজকের পরিশ্রম ভবিষ্যতে পুরস্কার নিয়ে আসবে। এই শুভ দিন থেকে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করুন।
মকর: আপনি শিল্পী, পারফর্মার, পেশাদার বাবা উদ্যোক্তা যাই হোন না কেন, পেশাগত সমস্যা আজকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে, আর ব্যক্তিগত বিষয়গুলি আপনার মনোযোগ আকর্ষণের আশায়, পিছনে অপেক্ষা করবে। আপনি সব সময়ের সেরা কাজ করবেন এবং আপনার প্রয়াসগুলি যথাযথ পুরস্কার পাবে। আজ আপনি ইতিবাচক মেজাজে থাকবেন। নানা মিটিং এবং সামাজিক আলাপচারিতায় তা আপনাকে সাহায্য করবে। এই উন্নতির ফলে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন।
কুম্ভ: আজকে আপনি যতটা কাজ করবেন তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ করবেন। সকালে আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য পরিশ্রম করবেন। সন্ধ্যাবেলা, আপনি সেজেগুজে প্রেমাস্পদের সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটানোর জন্য প্রস্তুত হবেন। সবসময় মনে রাখবেন আপনি ততটাই পাবেন, যতটা দেবেন। যদিও আপনি আজকে নানা সামাজিক ও কাজ সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন, সেইসব সহকর্মীদের থেকে সাবধানে থাকুন যারা আপনার দক্ষতা নিয়ে ঈর্ষাণ্বিত।
মীন: আপনার ওপরে যে অতিরিক্ত দায়িত্ব গুলি চাপিয়ে দেওয়া হবে, তা সামলানোর জন্য অনেক চওড়া কাঁধের প্রয়োজন হবে। যদিও কাজগুলি খুবই ক্লান্তিকর, তাও ভালো কাজ করে যে সন্তুষ্টি পাবেন, তা আপনাকে সম্পূর্ণ চাপমুক্ত করে তুলবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সমালোচনা এড়িয়ে চলাতেই আজকের দিনটি অতিবাহিত হবে। আপনি যাকে সবথেকে বেশি ভালোবাসেন, তার সমালোচনা করা এড়িয়ে চললে আপনি কোনও রকম বড় সমস্যার মুখোমুখি হবেন না। আপনি যদি সমস্যা এড়াতে চান এবং পরিস্থিতি সহজ করতে চান, তাহলে এটি গুরুত্বপূর্ণ।