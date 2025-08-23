মেষ : প্রিয়তমকে মুগ্ধ করার জন্য আজ আপনি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে বেরিয়ে কাজ করবেন । এতে যে শুধু আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে তাই নয়, প্রেমের সম্পর্কটিও মজবুত হবে । আর্থিক ক্ষেত্রে দিনটি বেশ ভালোই কাটবে ৷ শেয়ার বাজারে কিংবা ফাটকা লেনদেন নিয়ে নিরাপদে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন । আপনার স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে । ধীরস্থির স্বভাব চরিত্রের জন্য আপনার কাজের গতি কিছুটা হলেও কমতে পারে ৷
বৃষ : জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কমিয়ে, মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ যাতে আপনার প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে ওঠে ৷ জীবনসঙ্গীর কাছে বিশ্বাস ও সহানুভূতি পুনরায় অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হতে পারে ৷ আর্থিক দিক দিয়ে আপনার দিনটি মোটামুটি কাটতে পারে ৷ ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য আপনাকে পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে হতে পারে ৷ আজ আপনি তুচ্ছ চিন্তাভাবনা করে সময় নষ্ট করবেন না ৷ ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে দিনের শেষার্ধ্ব আপনার ভালোই কাটতে পারে ৷
মিথুন : আজ আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আপনার বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবে । এরকম করবেন না, তাহলে হয়ত আপনি কোনও মূল্যবান বন্ধু হারাবেন । স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা করুন ও নিয়মিত শরীরচর্চা করুন । আর্থিক দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন । এই একঘেয়ে দিনে আপনাকে কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা সেগুলি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম । কার্যকরভাবে প্রয়োগ করলে আপনার সৃজনী ভাবনাগুলি প্রশংসা পেতে পারে ।
কর্কট : আজকে আপনি তথাকথিত সামাজিক ও আর্থিক পদমর্যাদা জাহির করতে চাইবেন । নিজের সাফল্য নিয়ে আপনার যে বড়াই, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । হয়ত যা চেয়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি অর্থ খরচ করতে হবে আপনাকে । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, মোড়টি ইতিবাচক দিকে ঘুরবে । প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার মধ্যেকার মন কষাকষি ঠিক হয়ে যাবে । আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন ও আরও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন ।
সিংহ : আপনি ঝকঝকে পোশাক পরে, সবথেকে বিলাসবহুল গাড়ি চালিয়ে, সবথেকে দামী রেস্তোরাতে খাবার খেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্য আপনার সহায় না থাকলে আপনার ব্যবসায়িক পুঁজিপতি হওয়া, হয়ে উঠবে না । সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজকের দিনটি আপনার জন্য সেরকম নয় । মহাজাগতিক অবস্থান অনুকূলে থাকায় আপনার জন্য এমন একটি দিন অপেক্ষা করছে, যেখানে আপনার ব্যবসায়িক প্রস্তাবনাগুলি থেকে চোখই ফেরানো যাবে না । আজকে আপনার রাগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও কোনও ব্যাপারেই হাল ছেড়ে দেবেন না ।
কন্যা : আজ আপনার জীবনে আর্থিক মন্থরতা দেখা দেবে । আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়ার জন্য বেশ চড়া দাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । সন্ধ্যার দিকে হয়ত স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন । বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে দিনটি বেশ ভালোভাবেই শেষ হবে । আপনি যতই অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন না কেন, আজকের গ্রহের অবস্থানের কারণে অর্থ খরচ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল । এই নিয়ে অনুশোচনা করবেন না, কেননা এই পর্যায়টি সাময়িক ।
তুলা : কাজের দিক থেকে আজ খুবই ব্যস্ত দিন এবং আপনি হয়ত পরিবারের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না । যদি আপনি চাকুরিজীবী হন, তাহলে তার পাশাপাশি অন্য কাজ শুরু করার জন্য আজ ভালো দিন । সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনার তহবিল আরও শক্ত করার জন্য আরেকটি আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা ভালো, যাতে সমস্যায় পড়লে একটি বিকল্প পাওয়া যায় । কাজের জায়গায় আপনার উন্নতির রাস্তা খুবই মসৃণ হবে ও শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার কৃতিত্ব নিয়ে তৃপ্ত হবেন ।
বৃশ্চিক : আজকে আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ খুবই ভালো থাকবে । কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবেন । লোকে আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেবে, যা আপনাকে খুশি করবে । আপনার উদ্যম খুবই প্রবল ও কোনও সমস্যা আপনাকে দমাতে পারবে না । বেশি উপার্জনের জন্য, চাকরি থেকে ব্যবসায় সরে যাওয়ার এটিই আদর্শ সময় । নাহলে, চাকরি বদল করে বেশি পারিশ্রমিকের চাকরিতে যাওয়ার জন্যও ভালো দিন ।
ধনু : কাজের প্রতি আপনার একনিষ্ঠতা সর্বাধিক থাকবে । দুপুরের দিকে প্রচুর কাজের ধাক্কায় আপনি ভেসে যাবেন । যদিও বিকাল এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে চাপ হালকা হয়ে যাবে । মজাদার, উত্তেজক সন্ধ্যা প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনার সঙ্গে যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি খুশি । আজকে আপনার স্বাস্থ্যের কোনওরকম সমস্যা হবে না এবং ইতিবাচকতা আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে । আপনার উপস্থাপনার দক্ষতা বেশ ভালো । পরিবারের সঙ্গে আপনি বেশি সময় কাটাবেন ও আপনার উদ্দীপনা কমবে না ।
মকর : আজ আপনাকে নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে । স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ার কোনওরকম ইঙ্গিত পেলে, তা উপেক্ষা করবেন না । আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনাকে সজাগ থাকতে বলা হচ্ছে আজ । পেশার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । এটি নতুন কাজ, নতুন মিটিং বা নতুন লক্ষ্য, যা খুশি হতে পারে । আপনাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে । আজকে আপনি আরও নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবেন । যদিও তা আপনাকে সুকৌশলে করতে হবে ।
কুম্ভ : বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়বেন, তাই আপনি আধ্যাত্মিকতার রাস্তা খুঁজবেন । সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যও আধ্যাত্মিক প্রয়াস লাগে । এই কঠিন সময়, আপনাকে বুদ্ধি সহকারে চ্যালেঞ্জ ও বাধার মুখোমুখি হওয়ার ধৈর্য জোগায় । আরাম করার জন্য কিছু করুন । সমস্যাগুলির দিকে খেয়াল রাখুন ও সেগুলির থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন । যদিও এটি করতে গিয়ে বেশি চাপ নেবেন না, কেননা তাতেও স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে । আর্থিক বিষয়ে আপনার গণনা আজ পুরো নির্ভুল হবে না, কাজেই সতর্কতার সঙ্গে এগোন ।
মীন : আজকে যে নতুন উদ্যোগেই মন দিতে চাইবেন তাতেই উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে । আপনার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার এটি ভালো সময় । স্বল্পমেয়াদী আর্থিক লাভ ছাড়াও আপনি হয়ত এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন যা আপনাকে অলীক কিছু পুরস্কার এনে দেবে, যেমন সুনাম । আজকে আপনাকে কাজ শেষ করার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকতে হবে, কাজেই আপনি দুর্বল থাকবেন ও আপনার স্বাস্থ্যের ওপরের প্রভাব পড়বে । কিন্তু প্রচুর ধৈর্য ধরে থাকলে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন ।