কৌশিকী অমাবস্যায় করুন এই কাজ, মা তারার আশীর্বাদে চমকাবে ভাগ্য - DAILY HOROSCOPE FOR 22ND AUGUST

আজ কৌশিকী অমাবস্যা ৷ সনাতন ধর্মে কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ৷ ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখে নিন শুক্রবারের ভাগ্যবান রাশির তালিকায় কারা রয়েছেন।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 12:31 AM IST

মেষ: কর্মক্ষেত্রে ক্লান্ত দিনের শেষে আপনি উন্মুক্ত কোনও কফিশপের বদলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে সেখানকার সুন্দর পরিবেশে আরাম করতে চাইবেন। শান্ত পরিবেশে আপনার মন চনমনে হয়ে উঠবে। সাংসারিক বিষয়গুলিতেই আপনার বেশি মন থাকবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি প্রাধান্য পাওয়ার ফলে আপনি হয়তো নিজের ও পরিবারের লোকজনের পিছনে অর্থ খরচ করবেন। কর্মক্ষেত্রে জরুরি কাজ শেষ করা ও প্রাথমিক দায়িত্বগুলি পূরণ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

বৃষ: প্রথমদিকে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হবে ৷ কিন্তু এই বন্ধুত্ব থেকে আপনার যে অনুভূতি লাভ করবেন তা সারাজীবন আপনার সঙ্গে থাকবে। আপনি বুঝবেন যে একা থাকার চাইতে মিলেমিশে থাকা অনেক বেশি আনন্দদায়ক। আজকে আগেরথেকে বেশি আপনি টাকাপয়সা নিয়ে ভাববেন। আপনি সতর্ক থাকলেও আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ে আবেগ ও যুক্তির সংঘাত দেখা দেবে।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিগত কিছু সম্পত্তি আপনার খুবই প্রিয়। আপনাকে হয়তো অনিচ্ছা সহকারেও কারোর সঙ্গে সেগুলি ভাগ করে নিতে হতে পারে। আজকে আপনার টেবিলে অনেক কাজ জমবে। কিন্তু আপনি আরাম করার ও কাজগুলিকে হালকাভাবে নেওয়ার মেজাজে থাকবেন। আজকে আপনি যাই লাভ করবেন তা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুবিধা বা স্থায়িত্ব দেবে না। প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকা কোনও প্রকল্পে কাজ করা আজ এড়িয়ে চলুন, কেননা আপনার নাক্ষত্রিক অবস্থান তাতে এগোতে আপনাকে বাধা দেবে।

কর্কট: যখন পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটছে তার সঙ্গে এগোনোই ভালো। যদিও আপনার মত হলো, কঠিন সময়ে সমস্যাগুলি থেকে একদম দূরে থাকাই ভালো। আজকে দিনটি একদমই আপনার অনুকূলে নেই, ফলে আপনি সম্ভবত সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করা পিছিয়ে দেবেন। আজ রাতে ভাগ্য আপনার সহায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না, সহজভাবে নিন ও এগিয়ে যান।

সিংহ: একে দৈবের যোগ বলতে পারেন, কিন্তু আজকের দিনটি আপনার কাছে অনেক কিছু উদ্ঘাটিত করবে। শেষমেশ সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আপনার এই ঘটনাবহুল অভিযান প্রায় শেষের মুখে এবং আপনি আপনার সুপ্ত প্রতিভা মেনে নিতে পারবেন। হৃদয়ের কথা শুনে চলুন ও কল্পনার অতল সাগরে ঝাঁপ দিন। বস্তুগত বিনিয়োগ আপনাকে শুধু সাময়িক সুখ দেবে। তার বদলে আধ্যাত্মিক বিকাশের পিছনে বিনিয়োগ করুন। সাহসী কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আজ সঠিক দিন নয়।

কন্যা: আপনার লেখনীশক্তির সাহায্যে আপনি অন্যকে আঘাত না দিয়েই আপনার মনের কথা প্রকাশ করতে পারবেন। আপনার বাকি থাকা কাজ আপনি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন। আপনার শক্তির মাত্রা যেহেতু আজ বাড়ছে, আপনাকে পরামর্শ এই যে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে কঠিন কাজগুলি করার পিছনে আপনার শক্তি ও সময় ব্যয় করুন। সারা দিন ধরে প্রবল পরিশ্রম করার পরে আপনার উচিত প্রিয় ও কাছের মানুষদের সঙ্গে সন্ধ্যাটি উপভোগ করা।

তুলা: আপনার সাফল্যের ভিত্তি হলো আপনার পরিবার। আজকের দিনটিও একইরকম। আপনার শুভ দিন শুরু হয় বাড়ি থেকে এবং আপনি একই সুরে ও উৎসাহের সঙ্গে সেই ভাগ্য সব জায়গায় বহন করে নিয়ে চলেন। আপনার হাসির সাহায্যে আপনি সবার মন জয় করে তাদের নিজের পাশে নিয়ে আসেন। আজ আপনি উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। কাজেই, আপনার শক্তিকে ঠিক দিকে চালিত করুন এবং ফলদায়ক কার্যকলাপ করে সময় সঠিক ভাবে খরচ করুন।

বৃশ্চিক: আপনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে ও নিজের দক্ষতার পরীক্ষা নিয়েই আজকের দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করবেন। আপনার পেশাদারী দক্ষতার উন্নতির জন্য সবরকম আবশ্যক পদক্ষেপ আপনি নেবেন। মানুষের স্বভাব বোঝার আপনার বিরল ক্ষমতা ও বিবেচনা আপনাকে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করবে। আজকে আপনার উচিত শুধু নিজের কাজগুলি সম্পন্ন করা। কৌশল নির্ধারণের পিছনে অযথা সময় ও শক্তি খরচ করবেন না। এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কেননা আপনার পরিকল্পনাগুলি সম্ভবত অবাস্তব হবে ও ফলে আপনি কাঙ্খিত ফল পাবেন না।

ধনু: বর্তমানের নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, ফলে মানসিক শান্তিভঙ্গ হবে। আজকে আপনি হয়তো আর্থিক লেনদেন খুব চতুরভাবে সামলাতে পারবেন না। লাভ বা ফেরত সম্বন্ধে বেশি গভীর চিন্তা না করেই আপনি হয়তো পয়সা খরচ করবেন। আপনার মুঠো শক্ত রাখতে হবে। আপনি কী বলছেন তা নিয়ে সতর্ক থাকুন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়লে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুর একটু নামিয়ে নিন। খুচরো আলাপে আজ আপনি ব্যস্ত থাকবেন। আপনার প্রধান লক্ষ্যগুলি আজকে পালটে যেতে পারে।

মকর: সাধারণত আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে খুবই হিসাবী ও প্রচুর সতর্ক চিন্তাভাবনার পরেই আপনি খরচ করেন। যদিও আজকে সঙ্গীসাথীদের প্রভাবে আপনি বয়ে যেতে পারেন। আপনি অফিসে সবথেকে জনপ্রিয় ব্যক্তি বলেই মনে হয়। কিন্তু আজকে, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচুর কাজ করতে হবে, কোনও অবসর পাবেন না। পরিকল্পনার সময়সূচিটি ভরিয়ে ফেলাই আজকে আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে। কর্মক্ষেত্রে যে জিনিসকে অগ্রাধিকার দেন, তা আজকে পালটে যেতে পারে।

কুম্ভ: আজ আপনার সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থেকে নিজেকে প্রমাণ করবেন। আপনি আপনার নিরাশা থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়বেন। আপনার অমায়িক আচরণ আপনাকে লোকের কাছে প্রিয় করে তোলে ও আপনি সব দিক থেকে প্রশংসা পান। আজকে আপনি কিছু স্বাস্থ্যের সমস্যার মুখোমুখি হবেন। এরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে, নাহলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যাবে।

মীন: আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূলে নেই, কাজেই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো হবে। কাজের জায়গায় আপনার ভয় থাকবে যে আপনার চাকরি যেতে পারে। দ্বিতীয় ভাগে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে পারে। যদিও আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার জন্য ভালো যাবে। আপনি নিজের ও পরিবারের লোকেদের পিছনে পয়সা খরচ করতে পারবেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লাভ করতে পারবেন।

