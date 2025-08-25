মালদা, 25 অগস্ট: আবারও বোমা উদ্ধার হল কালিয়াচকে ৷ সোমবার কালিয়াচক থানার ধুরিটোলা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি জার ভর্তি তাজা বোমা ৷ পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড বোমাগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে ৷ গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷
প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই কালিয়াচক উত্তপ্ত করে তোলার ছক কষেছে সমাজবিরোধীরা ? নাকি অন্য কোনও কারণে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি সেখানে মজুত করা হয়েছিল ? ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
এই নিয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও বলেন, "উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি আজই নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ৷ কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে ওখানে বোমা মজুত করে রেখেছিল, সেসব খতিয়ে দেখছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷"
জানা গিয়েছে, এদিন সকালে গ্রামের কিছু ছেলে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে খেলছিল ৷ সেই সময় তারা ওই বাড়ির শৌচালয়ে তিনটি বড় ড্রাম দেখতে পায় ৷ ড্রামগুলির ভিতরে উঁকি দিতেই তারা দেখে, তাতে বোমা মজুত করে রাখা রয়েছে ৷ তারা গ্রামের কয়েকজনকে সেই খবর দেয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় কালিয়াচক থানায় ৷
দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন কালিয়াচক থানার আধিকারিকরা ৷ তাঁরা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন ৷ তার বেশ কিছুক্ষণ পর সেখানে পৌঁছান বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা ৷ আনা হয় দমকলের একটি ইঞ্জিনও ৷ বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা ওই তিনটি জার থেকে 22টি তাজা বোমা উদ্ধার করেন ৷ সেগুলি গ্রামেরই একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয় ৷
গ্রামের বাসিন্দা নিখিলচন্দ্র মণ্ডল বলছেন, "যে বাড়ি থেকে বোমাগুলি উদ্ধার হয়েছে, সেই বাড়ির মালিক এবং তাঁর এক ছেলে 15 বছর আগেই গ্রাম ছেড়েছেন ৷ আরেক ছেলে এখানে থাকতেন ৷ তিনিও দশ থেকে এগারো মাস আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ এখন তাঁরা হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী গ্রামে থাকেন ৷ সেখানে বাড়ি তৈরি করেছেন ৷ জমিজমাও কিনেছেন ৷ আজকের ঘটনার কথা বলতে পারব না ৷ সকালে দেখলাম গ্রামে পুলিশ ৷ কিছুক্ষণ পর দারোগাকে জিজ্ঞেস করি, এতক্ষণ ধরে তাঁরা একই জায়গায় বসে রয়েছেন কেন ? তিনি উত্তর দেন, কিছুক্ষণ পর সব জানা যাবে ৷ পরে একজন ফোন করে গোটা ঘটনা আমাকে জানায় ৷ কে বা কারা ওখানে বোমা রাখল, তা বলতে পারব না ৷"
একই বক্তব্য গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য বাদলচন্দ্র মণ্ডলের ৷ তিনি বলেন, "ঘটনাটি আমার পাড়ায় ঘটেছে ৷ বোমা মজুত থাকার খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন চলে আসে ৷ বোমাগুলি উদ্ধার করে নষ্ট করা হয়েছে ৷ 22টি তাজা বোমা ছিল ৷ ওই বাড়িতে কেউ থাকে না ৷ ওরা সবাই বুলবুলচণ্ডীতে চলে গিয়েছে ৷ ছেলেরা মাঝেমধ্যে আসলেও, এখানে কেউ থাকেন না ৷"