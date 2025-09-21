দেবীপক্ষের সূচনায় তৈরি একাধিক যোগ, মহালয়ার দিন কাটবে অসাধারণ

দেবীপক্ষের সূচনায় তৈরি একাধিক যোগ, মহালয়ার দিন কাটবে অসাধারণ
আজ পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনা ৷ এই সংযোগকালকে মহালয়া বলে ৷ এই দিন তৈরি হচ্ছে একাধিক যোগ ৷ প্রভাব পড়বে কোন কোন রাশিতে ?
Published : September 21, 2025 at 12:33 AM IST
মেষ: সম্পর্ক ও কাজ নিয়ে আপনার উত্তেজনা হবে । কর্মক্ষেত্রে আপনি লোকজনকে নিজের দলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন । যদিও আপনাকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে ও কোনও কাজ করার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করতে বলা হচ্ছে ৷ কেননা উলটো ফল হতে পারে ও আপনাকেই সব দায়িত্ব নিতে হতে পারে । প্রেম জীবনে হতাশার কারণে আপনার মেজাজ হয়তো একটু নিস্প্রভ থাকবে । অবিবাহিত ব্যক্তিদের আদর্শ সঙ্গী খুঁজে পেতে সমস্যা হবে ।
বৃষ: আজ আপনার পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে । আপনার স্বভাব ও পরিপক্ক বুদ্ধি আবেগজনিত সমস্যাগুলি সামলাতে আপনাকে সাহায্য করবে । আপনার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস হয়তো অপ্রত্যাশিত ফলের জন্য আংশিক দায়ি থাকবে । দিনের প্রথম ভাগে, বাড়ি ও পরিবারের জন্য খরচ হওয়ার ইঙ্গিত আছে । আপনি চান আপনার বাড়ি যেন সুন্দর দেখায় ৷ তাই সেই জন্য আপনি অর্থ ব্যয় করবেন । কর্মক্ষেত্রে, কোনও কাজটি করবেন তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগবেন ।
মিথুন: আপনার প্রণয়ীর প্রশংসা করার সময় উদার হন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো কাটানো আপনাদের দুজনের মধ্যে একটি ভালো বোঝাপড়া তৈরি করতে পারে। আপনি আর্থিক দিকে হিসেবি হবেন আজ। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা সফল হতে পারে কারণ আপনি নিজের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করবেন। দুর্দান্ত কথ্য এবং লিখিত ভাষার দক্ষতা সারা দিন ধরে সর্বোত্তম ব্যবহার করা যেতে পারে। নেটওয়ার্কিং এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দিনের বেলা চলতে পারে। আপনি আজ সভা, সেমিনার এবং কর্মশালায় যোগ দিতে পারেন।
কর্কট: মনোযোগ এবং যত্ন আপনার প্রিয়জনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করতে পারে। তারা কেবল আপনাকে ঘরোয়া কাজে সহায়তা করতে পারে এমন নয় তারা কূটনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিষয়গুলি পরিচালনাও করতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হলে ভালো হবে। আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলি বাস্তববাদী হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে, আপনাকে সিনিয়রের আজকে কতগুলি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য পছন্দ করতে পারেন। আপনার প্রতিভা দেখানোর জন্য একটি ভালো দিন এবং কাঙ্খিত ফলাফল পেতে আপনি সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ আজকেই শেষ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
সিংহ: ঘরোয়া ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রিয়জনকে আঘাত করে বসবেন না। যদিও, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া কাজগুলিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে। আপনি হয়তো আজকে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। যদিও, ভালো নগদ টাকাপয়সা আসতে থাকবে। কাজের জায়গায়, দিনের প্রথম অংশে উৎসাহের খামতি দিনটিকে ম্যাড়ম্যাড়ে করে তুলতে পারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাজের গতিও বাড়তে থাকবে। দল বেঁধে কাজ করলে ভালো ফলাফল পেতে পারে। দিনের শেষে নিজের সাফল্যে অবাক হতে পারেন।
কন্যা: গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে আপনি প্রেমের জীবনে কর্মজীবনের মতো গুরুত্ব হয়তো দেবেন না। সুতরাং, আপনার সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়তো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। দিনের প্রথমার্ধে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আপনি কম হিসেবি এবং অনেক বেশী হঠকারী হতে পারেন। ব্যয়গুলি বৃদ্ধি হতে পারে তাই চেষ্টা করুন আপনার বাজেটের মধ্যে রাখার। কাজের জায়গায় অসাধারণ সূচনা হতে পারে তবে দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে। ধৈর্য ধরে রাখতে এবং নিখুঁততা এবং ধারাবাহিকতায় নজর দিতে শিখুন।
তুলা: আপনার সম্পর্কের মসৃণতা অবশ্যই আপনার দিনটিকে দারুণ করে তুলতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের জন্য ভাববেন, অনুভব করবেন, এবং তার সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন যা আপনার প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে। চাকরিরত মানুষেরা হয়তো এমন ইঙ্গিত পেতে পারেন যে তাদের মাইনে বাড়ছে। বন্ধুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের ব্যাপারটি আরেকবার ভেবে দেখুন। নির্ভুলতা, শক্তি এবং বুদ্ধি আপনার সিনিয়র এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা এনে দেবে। আপনি অবশ্যই আপনার উদ্বেগের জন্য কিছু দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি পেতে পারেন।
বৃশ্চিক: আপনার প্রিয়জন হয়তো অবহেলিত বোধ করতে পারেন যা ভবিষ্যতে বিভেদ তৈরি করতে পারে। মতামতের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। অকাজ করে প্রচেষ্টা নষ্ট করবেন না। তবে, আপনি আর্থিক উন্নতি করার জন্য আরও সুযোগের সন্ধানে থাকতে পারেন। আপনার পেশাদার জীবনে গতি বজায় রাখতে দারুণ এনার্জি রাখবেন। যদি কোনওকিছু বাস্তবায়িত না হয় বা ভুল হয়ে যায় তবে আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে।
ধনু: ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি আদর্শ সময়। পরিপক্কতা অবশেষে তৈরি হতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের পথ সুগম করতে পারে। আর্থিকভাবে ভবিষ্যতে ভালো লাভ অর্জনে আপনার নেটওয়ার্ককে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁক থাকতে পারে। দূরবর্তী স্থানে বা বিদেশে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে পরিচিতি স্থাপনের জন্য আপনি এগিয়ে যেতে পারেন। কাজের জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থার এবং প্রক্রিয়ার মূলে পৌঁছানোর প্রয়োজন বোধ করতে পারেন আজ। সমস্যা এবং চাপ থাকা সত্ত্বেও, আপনি জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবেন।
মকর: আপনার প্রিয়জন উপেক্ষিত বোধ করতে পারেন। ব্যয়বহুল উপহারগুলির থেকে তাদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি অনেক ভালো কাজ করবে। আপনি ভালোবাসায় পূর্ণ এবং যত্নশীল প্রকৃতির জন্য প্রশংসা পাবেন। নিকটাত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে আরও বাস্তববাদী হন কারণ ভাগ্য আপনার পক্ষে নেই। কাজের জায়গায় বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য ভালো দিন। ছোটখাট বিষয়গুলির দিকে নজর রাখুন এবং কাজ করুন এবং ধৈর্য ধরুন কারণ কঠোর পরিশ্রম ভালো ফল দেবে।
কুম্ভ: আপনার প্রিয়জনের প্রাপ্য ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিন। তাদেরকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্পর্কের পক্ষে ভালো হতে পারে। কাছের এবং প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, আপনি আপনার ব্যবসার অংশীদার বা জীবন সঙ্গীর সঙ্গে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার পরিকল্পনা করতে পারেন। বর্তমান গ্রহের অবস্থানে আপনাকে আরও প্রচেষ্টা দিতে হবে। সিনিয়রেরা হঠাৎ করে অনেক আশা করতে পারেন যা কাজের জায়গায় মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে।
মীন: আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে শান্তি এবং আরাম চাওয়ার দিন। আপনি দুর্দান্ত কিছু শিখে সন্ধ্যাটি কাটাতে চান বা সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইতে পারেন। ভ্রমণ এবং আরামে জীবনযাপন করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে পারে তবে অযাচিত বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার সময় আপনি নার্ভাস হয়ে যেতে পারেন, যার ফলে তীব্র মানসিক চাপ বাড়তে পারে। তবে দিনের পরের অংশে আপনার সমস্যাগুলি সহজ হয়ে যাবে।