মা লক্ষ্মীর কৃপায় ভাগ্য চমকাবে সোনার মতো, কী রয়েছে রাশিফলে ? - DAILY HOROSCOPE FOR 21ST AUGUST

বৃহস্পতি মানে লক্ষ্মীবার, তবে এই দিন সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীশ্রী বজায় থাকে কী ? এদিনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে কাদের হবে অর্থপ্রাপ্তি, জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 11:03 AM IST

5 Min Read

মেষ: আজ হয়তো আপনি স্মৃতিকাতর ও আকুল হয়ে পড়বেন। সম্পর্কগুলিকে উন্নত করার জন্য আপনি হয়তো সাধ্যাতীত চেষ্টা করবেন। অঙ্গীকার আপনার কাছে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ স্বরূপ। যার ফল হল জীবনভর ভালোবাসার সম্পর্ক। আজকে প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক কাজ করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। দ্বিধা করবেন না – প্রয়োজন হলে সাহায্য চান। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পিছনে খরচ হতে পারে। যদিও খুব বেশি পরিমাণে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বৃষ: প্রেম জীবনে আগ্রহ ও সমবেদনা অনুভব করার সম্ভাবনা প্রবল। খারাপ দিক হল, আপনার নেতিবাচকতার কারণে ফলাফল সেরকম ভালো নাও হতে পারে। অন্যদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনি খুবই লড়াকু, কিন্তু নিজের বাড়িতেই জলের জন্য কুয়ো খুঁড়তে ভুলে যেতে পারে। সকল ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণ কাজগুলি করার এটি ভালো সময়। আপনার উদ্যম যেহেতু ক্রমবর্ধমান, আপনি সহজেই দিন ফুরোনোর মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন।

মিথুন: প্রিয়তমের সঙ্গে মিষ্টি সাক্ষাত উষ্ণ অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার সঠিক পদক্ষেপের ওপরে! খোলাখুলি কথা বলুন যাতে প্রিয়তমের সামনে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন। আজকে আরও অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগের মুখোমুখি হবেন। আরও ব্যবসা পাবেন, নতুন চাকরি পাবেন বা বেতন বাড়ানোর আলাপ-আলোচনা করে তা বাড়াতে পারবেন। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য জমানো টাকা বুঝেশুনে খরচ করুন। আজকে কোনও প্রযুক্তিগত কাজ আপনাকে বিভ্রান্ত করবে।

কর্কট: আপনার প্রিয়তমের আগ্রহ ও তাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝতে পারবেন বলে আপনার মনে হবে তার সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটছে। আজকে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি স্পর্শকাতর থাকবেন। কিন্তু আপনার অন্যের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে ও নিজের মনের কথা শুনতে হবে। আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়ান। তাহলেই দেখবেন আপনার উপস্থাপনার দক্ষতাটি সামনে চলে আসবে।

সিংহ: আপনার প্রিয়তমের দেখা পেয়েই আপনি সব চিন্তা ভুলে যাবেন ৷ প্রেম ও আবেগের জন্য প্রস্তুত থাকুন। রোমান্সের ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রিয়তমের অ্যাডভেঞ্চারাস দিকটি দেখতে চাইবেন। আপনার মুক্ত মন সম্ভবত আপনার প্রণয়ীর কল্পনাকে জাগিয়ে তুলবে। আজকে আপনি নিকৃষ্ট মানের কিছু কিনতে চাইবেন না, উতকর্ষতার খোঁজ আপনাকে দিয়ে শুধুই শ্রেষ্ঠ জিনিস কেনাবে।

কন্যা: আজকে আপনি খুবই উৎসাহী মেজাজে থাকবেন। এর ফলে আপনার প্রিয়জনের মন গলে যাবে ও সে আপনার কথায় একমত হবে। আজকে আপনি গভীর কোনও আবেগ দ্বারা চালিত হবেন এবং আপনি যে আপনার প্রিয়তমের কদর করেন তা বর্তমান সম্পর্ককে মজবুত করে তুলবে। আজএক আপনি বিচক্ষণোতার সঙ্গে আর্থিক বিষয় সামলাবেন। আপনার ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য লাগে প্রয়োজন হয় এরকম জিনিসের পিছনেও আপনি না ভেবেচিন্তে টাকা খরচ করবেন না। নতুন চাকরি বা প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন!

তুলা: আজকে হয়তো আপনার প্রবল কাজের চাপ থাকবে। কিন্তু প্রিয় মানুষটির প্রতি অন্যায় করবেন না। সঙ্গীর প্রতি চরম আন্তরিকতা ভবিষ্যতে কাজে দেবে। সম্পর্কটিকে অটল রাখলে আপনি কিছু মধুর প্রশংসা কুড়োবেন। আপনার বৃত্তির দিকে মন দেওয়া আজ খুবই জরুরি, যেটি কিনা আপনাকে আরও অর্থ রোজগার করতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করার নতুন উপায় ও পদ্ধতি শেখার জন্য আজ খুবই শুভ দিন।

বৃশ্চিক: জীবন স্বাভাবিক গতিতে চলার ফলে আপনার প্রেম জীবনেও সংহতি বজায় থাকবে। সম্পর্কের প্রতি আপনার অঙ্গীকার দীর্ঘস্থায়ী, কাজেই সেই দিক থেকে আপনার জীবন সুখী হবে। আজকে আর্থিক ক্ষেত্রেও আপনার ভাগ্য ভালো যাবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গীল আপনি সেই বিষয়ে অনড় থাকবেন। কাজ নিয়ে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না। পেশাদারী দূরত্ব বজায় রেখে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকল্পগুলি দেখুন।

ধনু: মতপার্থক্য বা অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা আছে। কাজেই হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনাকে সামলাতে হবে। সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন ও সম্পর্কের সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। ক্ষমা করতে শিখলে আপনি সঙ্গীর সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আজকে আপনার আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আপনি আর্থিক বিষয়ে কিছু অর্থাগমের প্রত্যাশা করবেন কিন্তু আপনি সম্ভবত খুবই হতাশ হবেন।

মকর: আর্থিক বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়গুলি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক ক্ষেত্রে নিজের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে। পেশার ক্ষেত্রে সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাট কাটবে। আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে তা পিছিয়ে দিন। আপনার রাশির সবথেকে আকর্ষণীয় দিকটি হল ধৈর্য, কাজেই সেটিকেই আপনাকে পরিচালিত করতে দিন। অভীষ্টলাভের অনুভূতি আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

কুম্ভ: সবকিছুকে হালকা ভাবে দেখার আপনার স্বভাব আপনার সঙ্গীর পছন্দ হবে না। কাজেই আপনাকে প্রিয়তমের প্রতি আরেকটু যত্নবান ও সংবেদনশীল হতে হবে। না ভেবেচিন্তে করা একটি মন্তব্যেই যে আঘাত লাগে তা সারতেই অনেকদিন লেগে যায়। আজকে হাতে অনেক দায়িত্ব থাকবে, কাজেই আপনি নিরুদ্বেগ ও শান্ত বোধ করবেন। গ্রহের অবস্থান বলছে আজকে সাধারণোত যা উপার্জন ও খরচ হয় তাই হবে। আর্থিক দিক থেকে কোনও ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। অতীতে যদি কোনও ধার নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যত শীঘ্র সম্ভব তা শেষ করা ফেলার চেষ্টা করবেন।

মীন: অবিবাহিতদের নতুন সম্পর্ক শুরু করার জন্য আজ খুব ভালো দিন। যারা নিজের আদর্শ জীবনসঙ্গীর খোঁজে আছেন, বর্তমান গ্রহের অবস্থান কাঙ্খিত সঙ্গীর দেখা পাওয়ায় সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, আপনার সেরাটা দেওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময়। যদি আপনি শেয়ার বাজারে লেনদেন করেন, তাহলে আজ আপনার লাভ হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে আপনি ভালোরকম মুনাফা করবেন। এছাড়াও আপনি আরও অর্থ উপার্জনের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণগুলি কাজে লাগাবেন।

