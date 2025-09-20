শনিতে দরজায় কড়া নাড়বে সমস্যা, ভাগ্যদেবী আসবেন বাঁচাতে; বিস্তারিত রাশিফলে

শনিতে দরজায় কড়া নাড়বে সমস্যা, ভাগ্যদেবী আসবেন বাঁচাতে; বিস্তারিত রাশিফলে
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : September 20, 2025 at 12:32 AM IST
মেষ: জীবনসঙ্গীকে একটি রোম্যান্টিক ডেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে অসাধারণ দিন। তবে আপনাকে নিজের আক্রমণাত্মক মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে নাহলে এটি আপনার সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে পারে। আপনি হয়তো অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ হবেন। আপনার কষ্ট করে উপার্জিত টাকা শেয়ার বাজারে ডোবার আগে সাবধান হন। পূর্ববর্তী বিনিয়োগ থেকে লাভ করার পরেই একমাত্র এমনটি করুন। কাজের জায়গায় হঠকারী এবং আবেগপ্রবণ হবেন না। কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন কারণ ধৈর্য থাকলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে।
বৃষ: আপনার প্রিয়জনের সমর্থনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, তাই আবেগজনিত ব্যাপারে একটু হঠকারী হবেন। তবে আপনার সঙ্গীর সহায়তায় সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। আর্থিকভাবে, কোনও বড় সমস্যা নেই কারণ কোনও অর্থের সীমাবদ্ধতা দেখা যায় না। কাজের জায়গায়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন তাদের জন্য এটি ভালো দিন। নেতৃত্বের কঠোর দক্ষতা আপনাকে আপনার সতীর্থদের পথপ্রদর্শন করতে সহায়তা করতে পারে। প্রযুক্তিগত বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কাজ ঠিক ঠাক চলবে।
মিথুন: আপনার স্টাইল এবং রুচিবোধে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। আপনার আশেপাশের লোকজন মন্তব্য না করলেও, অবশ্যই আপনাকে লক্ষ্য করবেন। আজকের দিনটি খুবই মসৃণভাবে কাটবে। ইতিবাচক থাকুন এবং সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন, কেননা তারা আপনাকে সমর্থন যোগাবেন। বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য, নতুন ব্যবসা শুরু করা বা চাকরি পরিবর্তন করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
কর্কট: আপনার প্রেম জীবনের জন্যে আজকে একটি অসাধারণ দিন। আপনার আনন্দ হয়তো কিছু লোককে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, কিন্তু তারা আপনার সম্পর্কের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কাজেই তাদের পাত্তা দেবেন না। কিন্তু, আপনার সুনাম সুরক্ষিত করা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদিও, আজকে আপনি কোনও গুরুতর স্বাস্থ্যের সমস্যার সম্মুখীন হবেন না, কিন্তু আপনার সংবেদনশীলতার মাত্রা বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে। সবকিছু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন এবং খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না।
সিংহ: আজকে আপনি স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন। শরীরচর্চার একটি রুটিন তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং সেটি মেনে চলার জন্য শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন করুন। ভালো স্বাস্থ্য ও মেজাজ থাকার ফলে আপনি অনেক কিছুই সামলাতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো কাজ করবেন। যদিও আপনার রাগ বেড়ে যেতে পারে এবং সতর্ক না থাকলে তার কারণে অনেক শক্তি খরচ হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে, আজকে আপনি আপনার উদ্যমের সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন।
কন্যা: আজকে আপনি গুরুতর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন। পরের দিকে, সন্ধ্যাবেলা, আপনি হয়তো কিছু স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি হওয়ার ফলে আপনার দিনটি খুব ভালোভাবে শেষ হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর মনের ভাব বুঝতে চাইবেন, কিন্তু তার অনুভূতির সমালোচনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। আবেগ হৃদয়ের বিষয়, মাথার নয়। কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে আপনার তা বিশ্লেষণ করা উচিত। আজকে হয়তো আপনি সাধ্যের বেশি খরচ করে ফেলবেন।
তুলা: ভাগ্যলক্ষ্মী আজকে আপনাকে একটি মিশ্র দিন এনে দেবেন, কাজেই প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত সব কিছুই ঘটতে পারে। আপনি হয়তো নিজের খামতিগুলোর দিকে নজর না দিয়ে, অন্যের ভুল ধরাতে থাকবেন। আপনার একাত্মতাবোধ তৈরি হবে। আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনি ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবেন। লোকজনের সঙ্গে আপনি খুবই সংযুক্ত বোধ করবেন, যার ফলে আপনার সন্তুষ্টি বোধ হবে। এছাড়াও, আপনি কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন।
বৃশ্চিক: আজকে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসাধারণ কাজ করবে। আপনার সহজাত বাঁধের উপর ভরসা রাখুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন। কাজের চাপ যখন প্রবল বেড়ে যাবে তখন বিরতি নিন এবং হালকা গানের সাহায্যে চাপমুক্ত হোন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন। লোকজন আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেবে, যে কারণে আপনার ভালো লাগবে। আজকে আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন এবং বাকি থাকা অনেক কাজ শেষ করতে পারবেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জায়গায় থাকা মানুষদের মাধ্যমে, আপনি আজকে আরও বেশি ব্যবসা পাবেন।
ধনু: আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজকে এত ভাগ্যবান হবেন যে প্রেমে পড়বেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে এমন তর্কে জড়িয়ে পড়বেন, যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেবে না। আপনার আশেপাশের সব কিছুই আপনার ভালো লাগবে। ইতিবাচকতা আপনাকে ঘিরে থাকবে। অন্যদের সামনে আপনি নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন এবং পরিবারকে অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন।
মকর: আজ যদি সমস্যা আপনার দরজায় এসে কড়া নাড়ে, আপনার ভাগ্যদেবী আপনাকে বাঁচাতে আসবেন। অন্যদের মতো অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে দৌড়ে জীবন নষ্ট না করে, আপনি আপনার কৃতিত্বগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। যদিও তার মানে এই নয় যে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন। আপনার যদি এখনও অজানা কোনও ভয় থাকে, তাহলে সেগুলি আপনাকে কোনও গুরুতর সমস্যার ফেলার আগেই তার সমাধান করে নিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, এরকম কিছু করার চেষ্টা করা উচিত।
কুম্ভ: আজকে আপনার মনে হবে, আপনি একজনের জায়গায় দুজন ব্যক্তি হলে ভালো হত! শেষ না হওয়া কাজের ভারে আপনি চাপা পড়ে আছেন এবং দ্বিগুণ প্রচেষ্টাও যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। আপনি আপনার কর্মকর্তাকে নিয়ে চিন্তিত। আজকে নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভারসাম্যযুক্ত। আপনি খুব বেশি খরচ করবেন না, আবার খুব বেশি আয় করবেন না। আপনি শুধু, পরিস্থিতি যেরকম আছে তা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং সাবলীল ভাবে এগিয়ে যেতে চাইবেন।
মীন: সম্প্রতি আপনি স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করছেন, আজকে পোশাক গায়ে আঁট হওয়ায় তা আপনি বুঝতে পারবেন। চিকিৎসার থেকে রোগপ্রতিরোধ ভালো, এই প্রবাদটিকে আপনি যদিও উপেক্ষা করে এসেছেন; তাও আপনি এখন হাল ধরতে পারেন। বিবাদ এড়ানোর জন্য, বাড়িতে আপনাকে খুবই ধৈর্যশীল হতে হবে। রোমান্স বাঁচিয়ে রাখার জন্য অঙ্গীকার আবশ্যক। আজকে আপনি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল থাকবেন এবং কিছু মানসিক চাপের সম্মুখীন হবেন। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।