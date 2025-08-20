ETV Bharat / state

বুধে কোন কোন দিক থেকে হাতে টাকা আসবে ? জানান দিচ্ছে রাশিফল - DAILY HOROSCOPE FOR 20TH AUGUST

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
August 20, 2025

মেষ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানো কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আপনার প্রেমের জীবনকে রোমাঞ্চকর করে তুলবে। আপনার সঙ্গীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নতুন নতুন উপায় পরীক্ষা করতে আপনি আগ্রহী এবং রোমাঞ্চিত হবেন। আজকের দিনে আর্থিক বিষয়গুলি আপনার কাছে অগ্রাধিকার নাও পেতে পারে। এটি হয়তো একটি সাধারণ দিন হতে পারে। ধারনার বশবর্তী এমন ব্যবসায়িক ব্যাপার-স্যাপার এড়িয়ে যান। হয়তো নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন। তবে, ঠান্ডা স্বভাব রাখা সাহায্য করতে পারে।

বৃষ: শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান হন, তারা যেমন সারিয়ে তুলতে পারে, তেমনই আঘাতও দিতে পারে! অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন কারণ প্রকৃত প্রেমের জন্য নিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময় উৎসর্গের প্রয়োজন। আপনার আর্থিক ব্যাপারে তীব্রভাবে চিন্তাভাবনা এড়িয়ে যান কারণ বাণিজ্যিক প্রবৃত্তি হয়তো আজ আংশিকভাবে সক্রিয় হতে পারে। কাজের জায়গায় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠতে পারে কারণ কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের চাপ পরিচালনা করা দিনের সবচেয়ে কঠিন অংশ হতে পারে। যাইহোক, দিনের শেষে জিনিসগুলি আপনার কড়া নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে।

মিথুন: কাজের জায়গায় একটা কঠিন দিনের পরে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দারুণ ভালো সময় কাটানোর আশা করতে পারেন। রং বেরঙ্গের পোশাক, দারুণ সংগীত এবং একটি নয়নাভিরাম স্থানে যাওয়া আপনার মনে শান্তি এনে দিতে পারে। আপনার আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানোর ভালো সুযোগ পেতে পারেন। স্বল্প মেয়াদী আর্থিক ব্যাপারগুলির পরিকল্পনা করুন যাতে সেগুলির দীর্ঘমেয়াদের সময়ে বৃথা না যায়। পেশাগত বিষয়ে দিনটি ভালো হতে পারে। আপনার কাজের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন।

কর্কট: পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়তো আপনি অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করতে পারেন। মানিয়ে নেওয়ার স্বভাব হয়তো আপনার প্রেমের জীবনকে আরও ভালো রাখতে পারে। অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও, আপনি স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারেন কারণ বিপদআপদের জন্য যথেষ্ট পয়সা রয়েছে। ব্যালেন্স শীট বজায় কঠোর হন। অফিসে খুব বেশি কাজ না করা থাকায় আপনি হয়তো ভারী দায়িত্ব নিতে চাইতে পারেন। যদিও, আপনার হাতে কাজ বাকি পড়ে আছে কি না সেটি আগে পরীক্ষা করুন।

সিংহ: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি আপনাকে সুখ এবং সন্তুষ্টির বোধ এনে দেবে। শ্যাম্পেন, চকোলেট এবং মুখরোচক খাবার আপনার সন্ধ্যাটিকে রোম্যান্টিক করে তুলবে। আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও, আপনার আর্থিক গ্রাফটি খুব একটা খারাপ দেখাবে না। যদিও, আপনাকে আজকের দিনের জন্য বিনিয়োগগুলি স্থগিত রাখতে হতে পারে। আপনার অত্যাশ্চর্য কাজের ক্ষমতা আজকে আপনার সিনিয়র এবং সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মিটিং চেম্বারে আপনার প্রতিভা দেখানোর সময় এসে গিয়েছে।

কন্যা: আপনি আপনার প্রিয়জনের মনোভাবের সমালোচনা করতে পারেন কারণ হয়তো আপনি কিছুটা অসন্তুষ্ট। এটি আপনার সঙ্গীকে আপনার প্রতি উদাসীন বোধ করাতে পারে। পরিস্থিতি সামলাতে শিখুন কারণ সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে। আর্থিক আলাপ আলোচনার জন্য অনুকূল দিন। পূর্বের প্রচেষ্টা এবং বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ওঠাপড়া থাকবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করে সাফল্য আনতে হতে পারে। তদুপরি, ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে কারণ আপনি সফলভাবে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করছেন।

তুলা: আপনি যদি কোনও সুস্থিত সম্পর্কে থাকতে চান, তাহলে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে যান। যাইহোক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ফলে ভুল বোঝাবুঝির তেমন জায়গা নেই। অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনি আপনার অর্থনৈতিক ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে পারবেন না। আপনার উচ্চাকাঙ্খী প্রকৃতি আপনাকে কোনও তারকার মতো বোধ করাতে পারে কারণ আপনি কিছু অর্জনের মেজাজে থাকতে পারেন। যদিও, আপনি হয়তো এটি আবিষ্কার করে হতাশ বোধ করতে পারেন যে আপনার লক্ষ্য অর্জন করার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই।

বৃশ্চিক: আপনি এবং আপনার সঙ্গী যদি প্রেম প্রকাশ করেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ না করেন তাহলে ভালো সময় কাটাবেন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য একে অপরের অনুভূতি ব্যাপারে সোচ্চার হন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি উন্নতি করবেন। প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসতে পারে। কাজের জায়গায় আপনি হয়তো কাজগুলিকে সহজ মনে করতে পারেন। তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু ছেড়ে দেবেন না, মনে রাখবেন যারা চেষ্টা করা বন্ধ করে দেয় তারা কখনও জিততে পারে না।

ধনু: আপনি আজকে উৎসাহ এবং জীবনীশক্তিতে ভরপুর, তাই প্রেম তুঙ্গে। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনার প্রিয়জনের আস্থা এবং সহানুভূতি বৃদ্ধি করবে। আর্থিকভাবে আপনি জমে থাকা আয়ের ব্যাপারে মনোনিবেশ করবেন এবং আপনার টাকাপয়সা দ্বিগুণ করার উপায় খুঁজতে পারেন। তবে আপনাকে আরও বেশি সাশ্রয় করতে হলে ব্যয়ের উপর একটু রাস টানতে হবে। ভাগ্য উজ্জ্বল তাই কার্যক্ষেত্রে খারাপ কিছু হবেনা। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে জীবনীশক্তিতে ভরপুর করে তুলেছে তাই আপনার দারুণ এনার্জি।

মকর: আপনি আপনার প্রিয়জনের বোকা বোকা দাবিদাওয়া পূরণ করে তাদেরকে খুশি করতে পারনে। এটি আপনার প্রেমের জীবনে আনন্দ আনবে তাই এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। আপনার হয়তো আয় বাড়ানোর অন্যান্য উপায় সন্ধান করবেন। তবে আপনাকে হয়তো আরও বেশি লাভের জন্য আপনার আরও প্রচেষ্টা করতে হবে। কাজের জায়গায়, আপনি খুব ভালো মেজাজে নাও থাকতে পারেন। পরিমাণের তুলনায় মানের উপর বেশী জোর দিতে পারেন। অতএব, বেশী মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হয় এমন কাজ এড়িয়ে যান কারণ হয়তো ভুল করতে পারেন।

কুম্ভ: আপনার সঙ্গীর রোম্যান্টিক মেজাজ হয়তো আজকে আপনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে। যদিও আপনার রোম্যান্টিক মেজাজ জাগিয়ে তুলতে তাদেরকে অসাধারণ বা অতি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করতে হবে। টাকা পয়সার দিন থেকে সাধারণ সময় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচা একটু বেশি হয়ে যাবে। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এই দিনটিকে কাজের জায়গায় সময়ের উপযুক্ত করে তুলতে পারে। সিনিয়র কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন আপনাকে ভালো মেজাজে রাখবে। যদিও, নতুন প্রকল্প চালু করার আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন।

মীন ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির জন্য আপনার পরিবার এবং সঙ্গীর থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বাড়িতে একটি ছোট অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা। আপনি হয়তো বই বা বাদ্যযন্ত্রে বিনিয়োগ করতে চাইতে পারেন। আজকে আপনার অবসর যাপনের দিন, আপনি বিনোদনে সময় কাটাবেন। তবে, আপনাদের অনুভূতিগুলি একে অপরের বিপরীত হয়ে আবেগ সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এটি এড়াতে নিজের মেজাজ ঠান্ডা রাখুন।

