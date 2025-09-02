মেষ : আজকে আপনি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন এবং মন-মেজাজ এরকম থাকার ফলে আপনি সেইসব কাজ করতে চাইবেন, যা আপনি ছোটবেলা করতে ভালোবাসেন । রোমান্টিক যোগাযোগের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন । আপনি যদি ইতিমধ্যে কোনও এরকম সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে প্রত্যাশা করতে পারেন যে, সেটি বিকশিত হবে । আপনার প্রকল্পে সহায়তা ও অর্থ সাহায্য করতে পারে, এরকম সঠিক সংস্থান আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন । আজকে আপনি, সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিদের দেখা পাবেন এবং সঠিক সুযোগ পাবেন ।
বৃষ : স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সম্ভবত আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ হবে । আপনি হয়ত বিশেষভাবে যত্ন নিতে চাইবেন এবং এরকম কিছু করতে চাইবেন না, যাতে অসুস্থতা বা অস্বস্তি হয় । আপনি অন্ততপক্ষে যা করতে পারেন, তা হল অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা এবং এরকম পরিস্থিতিতে না পরা, যাতে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ে । সম্পর্কগুলোকে, আজকের দিনে সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হবে । আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই চাপ যুক্ত হবে । সমস্যা সমাধান করতে আপনার বেশি সময় লাগতে পারে ।
মিথুন : আজ আপনার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা লেনদেন ও বিক্রির কাজে আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে । আপনার সব লেনদেনের কাজে সতর্কতা ও সাবধানতা বজায় রাখতে হবে । প্রেমে প্রতিকূলতা আসতে পারে । আগের সম্পর্কে ব্যর্থ ব্যক্তিরা নতুন করে প্রেমে পড়তে পারেন ।
কর্কট : আজ আপনার কাজে আশা ও আদর্শের ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যাবে । স্থান পরিবর্তন করা বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হবে । আপনার চিন্তাধারা উদার ও সংস্কারমুক্ত হবে, ভিতরের সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে ।
সিংহ : অফিসে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে । কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পর্কের বাকি দিকগুলি ভালো করে চিন্তা করুন । ব্যক্তিগত জীবনে, সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়া এড়িয়ে চলুন । বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে অংশ নিতে পারেন আজ ।
কন্যা : একটি একমুখী লক্ষ্য আপনাকে নিয়তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । আপনার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা নিখুঁত হবে আর সাফল্যের খিদে আপনাকে কাজ করিয়ে নেবে । দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নত বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে ম্যানেজারের কাজে আপনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবেন ।
তুলা : আজ বন্ধুদের থেকে নিজের প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চাইবেন । মনের কথা বলার ও বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আজকের দিনটি বেশ ভালো । এটা প্রেমিক/প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব জানানো বা অবাক করে দেওয়ার জন্য ভালো সময় ।
বৃশ্চিক : আপনি একটা দ্বিধার মধ্যে আছেন এবং বুঝতে পারছেন না কোন পথে এগিয়ে চলা উচিত । জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সময় দেওয়া উচিত আর আপনি এখন সেটাই করছেন । তবে, সমস্যা ও বিভ্রান্তি এড়াতে ব্যক্তিগত ও কাজের জীবন আলাদা রাখুন । সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দরকার হলে আরও সময় নিন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না ।
ধনু : আজ আপনার প্রচুর পরিমাণে বেহিসেবি খরচ করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । বিলাসবহুল জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ হতে পারেন । এবং সম্ভবত আপনি কিছু কেনার আগে দু'বার ভাববেন না । আজকে আপনি সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী কিছু করায় উৎসাহ দিতে পারেন । এই মনোভাবের কারণে আপনার সুখ্যাতি আসতে পারে ৷ কিন্তু সবসময় উপদেশ না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ একসময়ে লোকজন বিরক্ত হতে পারে । আপনার বাতলানো রাস্তা উদারমনা হলেও তা কার্যকর নাও মনে হতে পারে তাদের । কাজেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বাস্তব চিন্তা করার পরামর্শ দেওয়া হল ।
মকর : সাধারণত আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না, বিশেষ করে পরিস্থিতি যদি খুব চাপের হয় । কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আজ আপনি বেশ ভালোভাবেই আত্মসংযম বজায় রেখে কাজ করে যেতে পারবেন । সাংসারিক জীবন ভালোই থাকবে এবং তার ফলে আপনি কর্মজীবনে বেশী মনোযোগ দিয়ে নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারবেন ।
কুম্ভ : ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দ-মজা করার মতো সময় আর কিছুই হয় না । সাধারণত, আপনি নিজেই নিজের রুটিন ও কাজকর্মের পরিকল্পনা বানান, কিন্তু আজকের দিনটা একটু আলাদা । আজকে পরিকল্পনা তৈরি করবেন আপনার ভাইবোনেরা আর আপনি তা মেনে নেবেন । এমন স্বতঃস্ফূর্ততা আপনার জীবনে প্রথমবার অনুভব করবেন আর এই পরিবর্তন আপনি বেশ উপভোগও করবেন ।
মীন : আজকের দিনটা ভালোই যাবে । ভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকায় সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে পারবেন । অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করে আসা ফ্যামিলি রিইউনিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে, তবে এই পরিস্থিতিতে সেটা ভার্চুয়ালি করতে হতে পারে ।