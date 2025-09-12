নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের মাথা থেঁতলে খুন, পলাতক অভিযুক্ত 2 আবাসিক
পুজোয় বাড়ি যেতে চাওয়া নিয়ে রিহ্যাব মালিকের সঙ্গে বচসার অভিযোগ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৷ অনুমতি না-দেওয়ার রোষেই খুন বলে সন্দেহ পুলিশের ৷
Published : September 12, 2025 at 2:11 PM IST
উত্তরপাড়া, 12 সেপ্টেম্বর: রিহ্যাব সেন্টারের মালিককে শিল নোড়া দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন ৷ অভিযোগ রিহ্যাবের দুই আবাসিকদের বিরুদ্ধে ৷ মৃতের নাম মদন রানা (36) ৷ শুক্রবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ মদনকে তাঁর ঘর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ ঘটনার পর থেকেই হদিশ মিলছে না দুই আবাসিকের ৷ রিহ্যাবের বাকি আবাসিকরাও সেন্টার থেকে পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷
মৃতের দিদির অভিযোগ, রিহ্যাব সেন্টারের আবাসিকরা মিলেই খুন করেছে মদনকে ৷ তবে পুলিশ সূত্রে খবর, রিহ্যাবের বাকি আবাসিকদের একটি ঘরে আটকে রেখে এই ঘটনা ঘটায় দুই আবাসিক ৷ পরে বাকি আবাসিকরা দরজা ভেঙে দেখেন ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে আছেন রিহ্যাবের মালিক ৷ এরপর খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারকে ৷ মদনের মা এবং দিদি ঘটনাস্থলে যান ৷ তাঁরাই জখম অবস্থায় আহত যুবককে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
মদনের দিদির অভিযোগ, "রাত 12টা 15 মিনিটে গাড়ি রাখতে গিয়েছিল ৷ তারপর রিহ্যাবে এসে ঘুমিয়েছে ৷ ভোর পৌনে চারটে নাগাদ আমাকে একজন ডাকতে আসেন ৷ ওই ব্যক্তি বলেন, মদনকে ওর সেন্টারের ছেলেরা মারধর করেছে ৷ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ৷ আমি ছুটে আসি ৷ টোটোস্ট্যান্ডের ছেলেরা চিনত ৷ ওঁরাই বললো, মদমের সেন্টারের সব ছেলেরা একসঙ্গে স্টেশনের দিকে গিয়েছে ৷ ওঁরাই মেরেছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, মদন রানাকে মূলত 2 জন আবাসিক মিলে মেরেছেন ৷ রান্নাঘর ছেলে শিল-নোড়া বের করে, তা দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে ৷ দুই অভিযুক্ত বেলঘরিয়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁরা পুজোয় বাড়ি যেতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু, মদন তাঁদের অনুমতি দেননি ৷ সেই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বচসাও হয় ৷ তবে, মদন রানা গত সাড়ে পাঁচবছর ধরে যে রিহ্যাব সেন্টার চালাচ্ছিলেন, তার কোনও অনুমোদন ছিল না-বলে অভিযোগ ৷
এ নিয়ে চন্দননগর কমিশনারেটের এসিপি-3 আলি রাজা ইটিভি ভারতকে বলেন, মোট 21 জন আবাসিক ছিল ৷ অভিযুক্ত দু’জনের বাড়ি বেলঘরিয়ায় ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোনও হদিশ নেই ৷ উত্তরপাড়া পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ ওই দু’জনের বিরুদ্ধে আগে কোন অভিযোগ ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আর ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বৈধতা আছে কি না, সেটাও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে ৷"
উত্তরপাড়া পুরসভা সূত্রে খবর, এই ধরনের নেশামুক্তি কেন্দ্রের ছাড়পত্র ছিল না ৷ মৃত মদন রানা 10 নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলরের প্রাক্তন স্বামী বলে জানা গিয়েছে ৷ পুরসভার সূত্রে খবর, পুলিশকে বিষয়টি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ৷