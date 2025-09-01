মেষ: আপনার পেশাগত জীবনের কারণে হতাশ হয়ে পড়বেন না, তাহলে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে আপনি খুবই অভিনব উপায়ে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। জীবনসঙ্গীর থেকে পাওয়া মানসিক সমর্থন আপনার মন গলিয়ে দেবে। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে। আজকে কোথাও অর্থ বিনিয়োগ করবেন না, কেননা তা আপনার অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
বৃষ: ভালোবাসার মানুষের থেকে আপনার প্রত্যাশা অনেক বেশি হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে। সতর্ক থাকুন যাতে আপনার কথায় আপনার প্রেমস্পদ দুঃখ না পান। খেয়াল রাখুন যাতে আপনার অহংকারের কারণে আপনাদের সাবলীল সম্পর্ক প্রভাবিত না হয়। আজকে বিশাল কোনও খরচের ইঙ্গিত নেই, আপনি সম্ভবত সারা দিন ধরেই আপনার আর্থিক শক্তি নিয়ে চিন্তায় থাকবেন। অংশীদারী ব্যবসায় যুক্ত থাকলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে।
মিথুন: বিলাস ও মনোরঞ্জনে মগ্ন হওয়ার সময়। আপনি সাংসারিক বিষয়ে বেশি মন দেবেন ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটাবেন। সন্ধ্যাবেলা আপনি আপনার খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যের বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু এই চিন্তাগুলি সবই সাময়িক। এই চিন্তাগুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না। আজ নতুন জিনিস শেখার ভালো দিন। যদিও আপনাকে চারপাশে যা ঘটছে তার খবর রাখতে হবে।
কর্কট: সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গীয় সময় আসতে চলেছে। যারা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের খোঁজে আছেন তাদের জন্যও এটি ভালো সময়। বিপরীত লিঙ্গের যে মানুষটির থেকে আপনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন, তার পেছনে আপনি প্রচুর অর্থ খরচ করবেন। আবেগ ও বাস্তববাদিতা নিয়ে আজ আপনি দোটানায় পড়বেন। প্রযুক্তি কর্মী ও সহকর্মীদের সাহায্যে আপনি আপনার প্রাথমিক দায়িত্বগুলি সামলাতে পারবেন।
সিংহ: হঠাৎ হঠাৎ আবেগে ফেটে পড়ার জন্য আপনার আবেগপ্রবণ ও উদ্দীপনাপূর্ণ স্বভাব অনেকটাই দায়ী। আজকে আপনি আচমকা রাগে ফেটে পড়তে পারেন। এর ফলে আপনি পরিস্থিতি ও পরিবেশ নির্বিশেষে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন, সে কর্মক্ষেত্র বা বাড়ি যাই হোক না কেন। সবকিছু আপনার অনুকূলে নাও হতে পারে। প্রেম জীবনকে চাপমুক্ত রাখার জন্য আপনাকে আপনার সঙ্গীর কথা শুনতে হবে। আজকে আপনাকে অনেক বিষয়ে সমঝোতা করতে হতে পারে।
কন্যা: আপনি সম্ভবত যৌথ উদ্যোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন। বড় প্রকল্প একা একা সামলানোর ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি সম্ভবত কোনও বড় দল পরিচালনা করবেন ও তাদের থেকে নিজের সুবিধামতো কাজ বার করে নেবেন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনি সাহিত্য ও দর্শন জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। যতক্ষণ না আপনি সঠিক উত্তর পাচ্ছেন, আপনি আরো জ্ঞান আহরণ করতে থাকতে চান। আপনার এই সত্যানুসন্ধিৎসা বর্তমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে।
তুলা: অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময়েই আপনার সেরাটা বেরিয়ে আসে, আপনার মধুর ভাষ্য অনেককেই মুগ্ধ করবে। আলাপ-আলোচনা, মিটিং ও লোকের সঙ্গে কথা বলে কাজ করানোতেই আজকের দিনটি অতিবাহিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো কোনও অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হবে। সন্ধ্যাবেলা আপনার চারপাশের লোকজনদের আপনাকে মনোহর ও অপ্রতিরোধ্য মনে হবে। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটি ভালো দিন। কোনও দিক থেকে আর্থিক কোনো গরমিলও হবে না।
বৃশ্চিক: আপনি হয়তো আজ অবাক হয়ে বলবেন যে, স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আপনার প্রাসাদোপম বাড়ি প্রস্তুত বা আপনি হয়তো আপনার বহুকাঙ্খিত গাড়ির চাবি হাতে পাবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে উপহার দেওয়ানেওয়া করে আপনি হয়তো এই উদযাপনকে দীর্ঘায়িত করবেন। আপনার মতো একইরকম মনোভাবের কোনও ব্যক্তির হয়তো আপনি প্রেমে পড়বেন ও তার সঙ্গে গভীর সংযোগ তৈরি হবে। আপনার স্বাস্থ্য যেহেতু ভালো
ধনু: এক অন্যকে দোষারোপ করার বদলে প্রিয়জনেক বিশ্বাস করা বেশি ভালো। আপনার সঙ্গীকে বোঝার ক্ষেত্রে ধৈর্য্যই মূল চাবিকাঠি। আপনার অপব্যয়ী স্বভাবের জন্য আজ আপনি আর্থিকভাবে দুর্বল থাকবেন। আবেগতাড়িত হয়ে আপনি হয়তো প্রত্যাশার থেকে বেশি খরচ করে ফেলবেন। নক্ষত্রের প্রভাবে আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনায় বাধা আসতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির জায়গা তৈরি হতে পারে। চাপের মধ্যে কাজ করতে শিখুন, দায়িত্বশীল হন ও আজকে কোনওভাবেই নিস্ফল কাজের পেছনে ছুটবেন না।
মকর: বাস্তববাদী ও সৃজনশীল, আজ আপনার প্রতিভার আপনি সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি পক্ষপাতহীন উপায়ে ও কাউকে দুঃখ না দিয়ে পারিবারিক সমস্যার ঝটপট সমাধান করতে পারবেন। আপনি শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করতে চাইবেন, কেননা এতে আপনার মন সন্তুষ্ট হয়। ব্যক্তিগত জীবনে যদিও এর উল্টো অভিজ্ঞতাই হবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে আপনি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবেন। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়তো কাজের দিক থেকে আপনার উদ্যম সরিয়ে আনবেন।
কুম্ভ: দলগত কাজ ও সহযোগিতা আপনার থেকে সেরাটা বার করে আনে, কাজেই দলে কাজ করার সব সুযোগ নিন। কোনও পরিবেশগত কারণের জন্য মাথা ঘামানো বা প্রচারের কাজ হতে পারে বা সমুদ্রের ধারে খেলাধুলো! কর্মক্ষেত্রে অন্যদের রাজি করানোর পেছনে আপনি অনেক শক্তি খরচ করবেন। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে, বেশি কাজ মানে বেশি টাকা আপনার আজকের দিনের মন্ত্র হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন।
মীন: আপনি যে খাদ্যসংযম পালন অর্থাৎ ডায়েটিং করছেন তার ফল শেষমেশ দেখতে পাবেন, বন্ধুবান্ধবদের থেকে প্রচুর প্রশংসা পাবেন। আজ সম্ভবত আপনার উদ্যম ও উৎসাহের মাত্রা প্রবল বেশি থাকবে। একটি উজ্জ্বল ও সুন্দর দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার মেজাজ সন্ধ্যাবেলা ভালো থাকায় আপনি আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারবেন, সেভাবেই, যেভাবে আপনার সঙ্গী চান। কর্মক্ষেত্রে অগ্রজেরা আপনার সৃজনশীল দক্ষতা খেয়াল করবেন। এটি আপনার অনুকূলে যাবে।