শুক্রতে মন ভাঙবে, সুখের খোঁজে কী করবেন আর কী নয় ?

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 12:30 AM IST

মেষ: আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন নিয়ে আপনি দারুণ উৎসাহিত থাকতে পারেন। আপনার অনুভূতি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠলে আপনি প্রচুর অনুপ্রেরণা এবং তার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। অনুমানমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগ শুভ হয়ে উঠতে পারে। আপনার নিজের পোর্টফোলিওটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং কীভাবে এটিকে পুনরায় পরিবর্তন করবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খামখেয়ালি মনোভাব আপনাকে কাজের জায়গায় বিরক্ত এবং সন্তুষ্ট করবে। তবে মেজাজের পরিবর্তন আপনার ব্যক্তিগত বা কাজের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে না। আবেগের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে আপনি এটি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বৃষ: আপনার সঙ্গীকে একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করতে আবার ভালোবাসার যাদু চালান। আপনার প্রিয়তমকে অবাক করে দেওয়ার জন্য বন্ধুদের থেকে কিছু উদ্ভাবনী রোম্যান্টিক পরামর্শ পেতে পারেন। আকাঙ্খা পূরণ করতে অতিরিক্ত উপার্জনের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন। তবে, আপনার আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানোর জন্য কোনও পথ নেবেন সেই ব্যাপারে আপনার কোনও ধারণা নেই। কাজের জায়গায়, আপনি খুব সহজেই আপনার নিয়মিত কাজগুলি সম্পাদন করতে পারবেন। যাইহোক, দিনের শেষে আপনার কোনও প্রজেক্ট পড়ে থাকবে না।

মিথুন: প্রচুর সুযোগ সহ একটি উর্বর দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সহজেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন। যদিও অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে বেশি খাটতে হবে। পরের দিকে আপনি পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হবেন। প্রত্যাশা বেশি থাকা এবং কাজ থেকে কোনও স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে আপনার মন ভেঙে যাবে। কম প্রত্যাশা করাই ভালো, কেননা সুখী থাকার সেটাই সেরা উপায়। আর্থিক বিষয় সামলানোর ধৈর্য আজ আপনার থাকবে না।

কর্কট: আজ আপনি যাই করবেন তাতেই বেশ শক্তিশালী প্রভাব ফেলবেন। রোমান্টিক সময় কাটিয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। আজ আপনি অন্যদের অনুপ্রাণিত করায় শক্তি খরচ করবেন। আজকে আপনার ওপরওয়ালারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামলানোর জন্য আপনার নাম সুপারিশ করবেন, তার ফলে পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি প্রচণ্ড আনন্দে থাকবেন। এটি খুবই ভালো সুযোগ ও আপনি তার ভালোই সুবিধা নেবেন। আজ আপনি জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তায় গর্বিত হবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি কাটবে।

সিংহ: স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব ভালো ভাবে দিনটি শুরু না হলেও, দিনের দ্বিতীয় ভাগে নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন আপনার দিনটিকে খুবই ভালো করে তুলবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে আপনার অনেক অভীষ্টপূরণ হবে। বারবার হতে থাকা খরচগুলি আপনি কমানোর মেজাজে থাকবেন না, এমনকি আপনার জিনিস কেনার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণও করতে চাইবেন না। অবিবেচকের মতো খরচ না করে ভালো লেনদেনের খোঁজ করুন।

কন্যা: পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে মজার সময় উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। আর্থিক দিকে, আপনি অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন। ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্টগুলি একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক অবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে। কোনও কাজের চাপ না থাকায় অফিসে ভালো দিনের প্রত্যাশা করুন। দিনের বেশিরভাগ সময় মজা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় কেটে যাবে।

তুলা: আজকে আপনি বাড়ি নতুন করে সাজাতে ও সংস্কার করতে চাইবেন। আপনি হয়তো শেয়ার বাজারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবেন এবং সেখান থেকে পর্যাপ্ত লাভের আশা করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সবই খুব ভালো চলবে। আজকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে আপনি যে প্রশংসা পাবেন তা আপনার মনোবল বৃদ্ধি করবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে আপনি বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে কোনও কর্মসূচি বানাবেন। যদিও দিনটি মসৃণ ভাবে চালানোর জন্য আপনাকে কাজ ও বাড়ির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

বৃশ্চিক: আপনি আজকেই সব জমে থাকা সমস্যার সমধান খুঁজে বার করতে চাইবেন। আর ঠিকই, আপনার আশাবাদী মনোভাব ও সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বার করে আনবে। এই সময়ে আপনার সহকর্মী ও ওপরওয়ালাদেরও সমর্থন পাবেন। দিনের প্রথম ভাগে আপনি কোনও কাজেই খুব বেশি আপত্তি করবেন না কিন্তু দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কাজের ব্যাপারে একটু কম নমনীয় থাকবেন।

ধনু: আজকে আপনার ইতিবাচকতা একটু মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। খুব সম্ভবত আপনি মাঝে মাঝেই একটু হতভম্ব হয়ে পড়বেন। আপনি সম্ভবত আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বসে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। জীবনসঙ্গী বা ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আজ ভালো দিন। যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার কথাও ভাবতে পারেন। তাড়াহুড়ো না করে, এইধরনের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করুন।

মকর: আপনি সহজে কাউকে বিশ্বাস করেন না এবং সেই কারণে আপনি কোনওরকম অংশীদারীতে ঢোকেননি, কিন্তু আজকের দিনটি আলাদা। আজকে আপনি কর্মক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভাবে ভালো কাজ করবেন এবং কাজের জায়গায় সকলের প্রশংসা কুড়োবেন। আপনি ফল পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন, কিন্তু আজকের দিনটি একটু বিশৃঙ্খলভাবে শুরু হবে। কাজের ক্ষেত্রে, অন্যদের বোঝানো এবং যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করা সঠিক হবে।

কুম্ভ: আপনি যদি কোনও আইনি সমস্যায় জড়িয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে আদালতের বাইরে মিটমাট করে নিতে বলা হচ্ছে। আপনি বলিষ্ঠ এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আপনি সহজেই কঠিন সময় পেরিয়ে যাবেন। লোকজনের যদিও আপনাকে অনমনীয় ও উদ্ধত মনে হবে। আপনি ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করবেন, কেননা তিনি একটু উদাসীন থাকবেন। কাজ নিয়ে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না। নিজের সহজাত বোধের ওপর বিশ্বাস রাখুন।

মীন: আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলি বোঝার জন্য আজ ভালো দিন। আপনি অন্যদেরও তাদের পায়ের তলায় মাটি শক্ত করতে সাহায্য করবেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাস্থ্যের দিকে ভালো নজর রাখুন, কেননা অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন খরচগুলি আপনাকে বিব্রত করতে শুরু করবে। আবেগের বশে খরচ করবেন না, আরও বেশি হিসাবী হোন।

