ETV Bharat / state

ভাগ্য-ভালোবাসা-কর্মজীবনে বড় পরিবর্তন, মঙ্গলে কী করবেন আর কীসে না ? - DAILY HOROSCOPE FOR 19TH AUGUST

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী মঙ্গলবার চাকরি থেকে পরিবার, স্বাস্থ্য থেকে কর্মজীবন কেমন যাবে ? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 12:31 AM IST

6 Min Read

মেষ: আপনি সৃজনশীল ও আজকে আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতাও কাজের প্রমাণিত হবে ও তার ফলে আপনি সফল হবেন। আপনি উচ্চাকাঙ্খী, কিন্তু এত বেশি কাজ হাতে নেবেন না, যা সামলানো অসম্ভব। আপনার দক্ষতায় বিশ্বাস রাখুন, পরিশ্রম করুন ও দৈবে আস্থা রাখুন। আপনার তথ্য অনুসন্ধানের স্বভাব, আপনার ও আপনার ভালোবাসার মানুষের মধ্যে এক বুদ্ধিদীপ্ত সংযোগ স্থাপন করবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আত্মাকে পুনর্জীবন দান করার চিন্তাটি ভালো। আর্থিক দিকে, আজ, আপনি উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করবেন ও অপ্রত্যাশিত কিছু উপার্জনের আশা করবেন।

বৃষ: কেনাকাটা করার সময়, আজকে অনিবার্য অর্থ ব্যয় আটকানো আপনার জন্য কঠিন হবে। আপনাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না এবং আজ যদি কেউ আপনাকে হুকুম করতে যায়, তাহলে তার খুবই সমস্যা হবে। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের জন্য আপনি আজকে বিরাট অর্থ খরচ করবেন, উদারচিত্তে খরচ করার থেকেও বেশি। স্পষ্ট মাথায়, আপনি পদ্ধতি মেনে ও সুবিবেচিত উপায়ে কাজ করবেন, যাতে কর্মক্ষেত্রেও উচ্চমানের কাজ দেওয়া যায়।

মিথুন: একটি প্রেমময়, যত্নশীল এবং দায়িত্বশীল প্রকৃতি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটাতে সাহায্য করতে পারে। টাকা পয়সার ক্ষেত্রে, সমস্ত চিন্তাভাবনা আলাদা করে কেবলমাত্র নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা করার চেষ্টা করা হতে পারে। আপনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ক্রয় এবং ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন হতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। আপনি আপনার মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রশংসিত হতে পারে। তবে, কিছু সমস্যা আপনার প্রচেষ্টাকে খর্ব করতে পারে এবং আপনাকে কিছুটা আহত করতে পারে।

কর্কট: আজকে, আপনাকে হয়ত বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র, দুই জায়গাতেই কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্ব যদি আপনার হাতে থাকে, তাহলে যারা এতে কাজ করছে, তাদের ওপর আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে আপনি হয়ত জেদি লোকজন ও কঠিন পরিস্থিতি, দুইয়ের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে চাইবেন। আপনার স্বভাবের এই বদলের পেছনে দায়ি হলো এই ভাবনা, যে মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ক্ষমা করে দেওয়া ও চাপ না নেওয়া ভালো।

সিংহ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনা বা বিতর্ক আপনার মানসিক দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করতে পারে। আপনি তাদের সাহচর্যে নিরাপদ বোধ করতে পারেন। আপনার আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে। আপনি আগের বকেয়া আদায় করতে পারেন। যাইহোক, কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। প্রযুক্তিগত বিচ্যুতিগুলি জেদি সমস্যার মতো আচরণ করবে কিছুতেই সমাধান হতে চাইবেনা। জটিল সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা আপনাকে মনে মনে হতাশ করে তুলতে পারে। আবার আপনি নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ হারাতে চাইবেন না কিছু ব্রাউনি পয়েন্ট জেতার জন্য।

কন্যা: আপনার প্রিয়জনের সততা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। তাদের ভালবাসা এবং যত্নের অংশীদারী করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত হোন কারণ আপনি তার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পান। একটি ভালো এবং লাভজনক কাজের সুযোগ আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। কোনও চাকরি বা পেশার পরিবর্তনের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন কারণ আপনার আজকের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হতে পারে ‘ব্যবসা’। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা এবং শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পাদন করতে সহায়তা করতে পারে।

তুলা: আজকে আপনি তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন ও চাপে থাকবেন। মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এর পাশাপাশি, আপনি যদি কোনও ধর্মীয় স্থানে যান, তাহলে আপনি যে মানসিক শান্তি পাবেন, তা অনেক দিন আপনার সঙ্গে থাকবে। আর্থিক উন্নতির জন্য, আজ আপনি আপনার ভাগ্য ও অন্যদের ওপরে বেশি নির্ভর করবেন। আর্থিক সুযোগ বা লাভের ক্ষেত্রে, আপনার প্রয়াস ও পরিশ্রমের অবদান কমই থাকবে।

বৃশ্চিক: আপনার প্রণয়ীর আকর্ষণীয় চেহারা আপনাকে আকর্ষণ করতে পারে। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি স্বার্থপর হয়ে উঠবেন না এবং আপনার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গীকে উত্তেজিত করবেন না। আপনার আর্থিক অবস্থানটি আপনাকে আজ চিন্তিত করতে পারে। আপনার উপার্জন আপনার ক্ষমতার সঙ্গে মিলবে না তাই আপনি অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে, ভাগ্য কোনও প্রকল্পের সমাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের সঙ্গে সেই হতাশাগুলি সরিয়ে ফেলুন।

ধনু: যদিও আজকে আপনার নেতিবাচক থাকার সম্ভাবনাই বেশি, অন্য লোকদের সমর্থন আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে এবং মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করবে। অন্য ব্যক্তিরা আপনার উপরে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে , তাই আপনি যদি নেতিবাচক লোকজনদের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাহলে তাদের এড়িয়ে চলুন। আজ আপনি অন্যদের জন্য অর্থ খরচ করার মেজাজে থাকবেন। এটি আপনার স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে খাপ খায় না। আপনার এখন মনে হবে যে, আপনার কাছের ও প্রিয় লোকজনদের জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করা উচিত।

মকর: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তাদের আপনার জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করুন। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা আপনাকে তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। আপনি লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন তবে প্রথমে আপনার প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার দিন যাতে আপনি বিভ্রান্ত না হন। কাজের জায়গায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সময়সীমা পূরণের জন্য একটি অবিস্মরণীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনি আপনার সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন কারণ আপনি পুরানো প্রকল্পগুলিতে ফিরে যেতে এবং অতীতের ভুলগুলি সংশোধন করার কোনও ইচ্ছা ছাড়াই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন।

কুম্ভ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সম্পর্কটিকে আরও সহজ করার জন্য মৃদু কথা এবং সদয় ইঙ্গিত দিয়ে প্যাচ আপ করার চেষ্টা করুন। আর্থিকভাবে দিনটি আপনার পক্ষে কাজ করতে পারে কারণ আপনি কিছু দর কষাকষির জন্য কোনও পুরানো সম্পত্তি বা যানবাহন বিক্রি করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি উত্তেজিত থাকতে পারে, আমার খারাপ মেজাজের জন্য খামখেয়ালি মনোভাব দেখা যাবে যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অতএব, অযথা ঝামেলা এড়াতে আপনার মাল্টিটাস্কিংয়ে জড়িত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মীন: আপনি একটি রোম্যান্টিক ধারণা তৈরি করতে পারেন এবং আপনার প্রিয়জন এটি কার্যকর করতে পারে। এমন কিছু মুহূর্ত থাকতে পারে যেখানে আপনি এবং আপনার সঙ্গী কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন তবে এটি আদর্শ সময় হতে পারে। তবে আপনি পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার নিত্যকর্ম কাজের একটি রূপরেখা দেখা এবং সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্মক্ষেত্রে একটি ভালো দিন হতে পারে। এটি দিনের শেষে আপনাকে সন্তুষ্টি বোধ করাতে পারে।

মেষ: আপনি সৃজনশীল ও আজকে আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতাও কাজের প্রমাণিত হবে ও তার ফলে আপনি সফল হবেন। আপনি উচ্চাকাঙ্খী, কিন্তু এত বেশি কাজ হাতে নেবেন না, যা সামলানো অসম্ভব। আপনার দক্ষতায় বিশ্বাস রাখুন, পরিশ্রম করুন ও দৈবে আস্থা রাখুন। আপনার তথ্য অনুসন্ধানের স্বভাব, আপনার ও আপনার ভালোবাসার মানুষের মধ্যে এক বুদ্ধিদীপ্ত সংযোগ স্থাপন করবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আত্মাকে পুনর্জীবন দান করার চিন্তাটি ভালো। আর্থিক দিকে, আজ, আপনি উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করবেন ও অপ্রত্যাশিত কিছু উপার্জনের আশা করবেন।

বৃষ: কেনাকাটা করার সময়, আজকে অনিবার্য অর্থ ব্যয় আটকানো আপনার জন্য কঠিন হবে। আপনাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না এবং আজ যদি কেউ আপনাকে হুকুম করতে যায়, তাহলে তার খুবই সমস্যা হবে। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের জন্য আপনি আজকে বিরাট অর্থ খরচ করবেন, উদারচিত্তে খরচ করার থেকেও বেশি। স্পষ্ট মাথায়, আপনি পদ্ধতি মেনে ও সুবিবেচিত উপায়ে কাজ করবেন, যাতে কর্মক্ষেত্রেও উচ্চমানের কাজ দেওয়া যায়।

মিথুন: একটি প্রেমময়, যত্নশীল এবং দায়িত্বশীল প্রকৃতি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটাতে সাহায্য করতে পারে। টাকা পয়সার ক্ষেত্রে, সমস্ত চিন্তাভাবনা আলাদা করে কেবলমাত্র নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা করার চেষ্টা করা হতে পারে। আপনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ক্রয় এবং ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন হতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। আপনি আপনার মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রশংসিত হতে পারে। তবে, কিছু সমস্যা আপনার প্রচেষ্টাকে খর্ব করতে পারে এবং আপনাকে কিছুটা আহত করতে পারে।

কর্কট: আজকে, আপনাকে হয়ত বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র, দুই জায়গাতেই কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্ব যদি আপনার হাতে থাকে, তাহলে যারা এতে কাজ করছে, তাদের ওপর আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে আপনি হয়ত জেদি লোকজন ও কঠিন পরিস্থিতি, দুইয়ের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে চাইবেন। আপনার স্বভাবের এই বদলের পেছনে দায়ি হলো এই ভাবনা, যে মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ক্ষমা করে দেওয়া ও চাপ না নেওয়া ভালো।

সিংহ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনা বা বিতর্ক আপনার মানসিক দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করতে পারে। আপনি তাদের সাহচর্যে নিরাপদ বোধ করতে পারেন। আপনার আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে। আপনি আগের বকেয়া আদায় করতে পারেন। যাইহোক, কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। প্রযুক্তিগত বিচ্যুতিগুলি জেদি সমস্যার মতো আচরণ করবে কিছুতেই সমাধান হতে চাইবেনা। জটিল সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা আপনাকে মনে মনে হতাশ করে তুলতে পারে। আবার আপনি নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ হারাতে চাইবেন না কিছু ব্রাউনি পয়েন্ট জেতার জন্য।

কন্যা: আপনার প্রিয়জনের সততা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। তাদের ভালবাসা এবং যত্নের অংশীদারী করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত হোন কারণ আপনি তার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পান। একটি ভালো এবং লাভজনক কাজের সুযোগ আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। কোনও চাকরি বা পেশার পরিবর্তনের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন কারণ আপনার আজকের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হতে পারে ‘ব্যবসা’। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা এবং শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পাদন করতে সহায়তা করতে পারে।

তুলা: আজকে আপনি তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন ও চাপে থাকবেন। মানসিক শান্তি পাওয়ার জন্য, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এর পাশাপাশি, আপনি যদি কোনও ধর্মীয় স্থানে যান, তাহলে আপনি যে মানসিক শান্তি পাবেন, তা অনেক দিন আপনার সঙ্গে থাকবে। আর্থিক উন্নতির জন্য, আজ আপনি আপনার ভাগ্য ও অন্যদের ওপরে বেশি নির্ভর করবেন। আর্থিক সুযোগ বা লাভের ক্ষেত্রে, আপনার প্রয়াস ও পরিশ্রমের অবদান কমই থাকবে।

বৃশ্চিক: আপনার প্রণয়ীর আকর্ষণীয় চেহারা আপনাকে আকর্ষণ করতে পারে। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি স্বার্থপর হয়ে উঠবেন না এবং আপনার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গীকে উত্তেজিত করবেন না। আপনার আর্থিক অবস্থানটি আপনাকে আজ চিন্তিত করতে পারে। আপনার উপার্জন আপনার ক্ষমতার সঙ্গে মিলবে না তাই আপনি অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে, ভাগ্য কোনও প্রকল্পের সমাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের সঙ্গে সেই হতাশাগুলি সরিয়ে ফেলুন।

ধনু: যদিও আজকে আপনার নেতিবাচক থাকার সম্ভাবনাই বেশি, অন্য লোকদের সমর্থন আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে এবং মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করবে। অন্য ব্যক্তিরা আপনার উপরে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে , তাই আপনি যদি নেতিবাচক লোকজনদের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাহলে তাদের এড়িয়ে চলুন। আজ আপনি অন্যদের জন্য অর্থ খরচ করার মেজাজে থাকবেন। এটি আপনার স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে খাপ খায় না। আপনার এখন মনে হবে যে, আপনার কাছের ও প্রিয় লোকজনদের জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করা উচিত।

মকর: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তাদের আপনার জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করুন। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা আপনাকে তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। আপনি লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন তবে প্রথমে আপনার প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার দিন যাতে আপনি বিভ্রান্ত না হন। কাজের জায়গায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সময়সীমা পূরণের জন্য একটি অবিস্মরণীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনি আপনার সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন কারণ আপনি পুরানো প্রকল্পগুলিতে ফিরে যেতে এবং অতীতের ভুলগুলি সংশোধন করার কোনও ইচ্ছা ছাড়াই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন।

কুম্ভ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সম্পর্কটিকে আরও সহজ করার জন্য মৃদু কথা এবং সদয় ইঙ্গিত দিয়ে প্যাচ আপ করার চেষ্টা করুন। আর্থিকভাবে দিনটি আপনার পক্ষে কাজ করতে পারে কারণ আপনি কিছু দর কষাকষির জন্য কোনও পুরানো সম্পত্তি বা যানবাহন বিক্রি করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি উত্তেজিত থাকতে পারে, আমার খারাপ মেজাজের জন্য খামখেয়ালি মনোভাব দেখা যাবে যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অতএব, অযথা ঝামেলা এড়াতে আপনার মাল্টিটাস্কিংয়ে জড়িত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মীন: আপনি একটি রোম্যান্টিক ধারণা তৈরি করতে পারেন এবং আপনার প্রিয়জন এটি কার্যকর করতে পারে। এমন কিছু মুহূর্ত থাকতে পারে যেখানে আপনি এবং আপনার সঙ্গী কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন তবে এটি আদর্শ সময় হতে পারে। তবে আপনি পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার নিত্যকর্ম কাজের একটি রূপরেখা দেখা এবং সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্মক্ষেত্রে একটি ভালো দিন হতে পারে। এটি দিনের শেষে আপনাকে সন্তুষ্টি বোধ করাতে পারে।

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE TUESDAY 19TH AUGUSTআজকের রাশিফলASTROLOGICAL PREDICTIONS19TH AUGUST RASHIFALDAILY HOROSCOPE FOR 19TH AUGUST

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.